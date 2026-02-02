Integración de EDI y ERP: mejores prácticas, beneficios y desafíos

Las soluciones EDI permiten la transmisión automática de documentos comerciales electrónicos estandarizados (a menudo denominados mensajes EDI) y datos. El EDI se utiliza principalmente como una integración B2B para el intercambio de documentos como facturas, órdenes de compra y avisos de envío, pero también se utiliza entre sistemas internos dispares, como los sistemas ERP y CRM.

Los sistemas ERP gestionan y optimizan las funciones, procesos y flujos de trabajo de una organización a través de la automatización y la integración. Se utilizan para gestionar diversos procesos empresariales, entre ellos las finanzas, la fabricación, las adquisiciones, la gestión de la cadena de suministro y otros.

La integración EDI-ERP conecta las plataformas EDI con los sistemas ERP internos para facilitar el flujo automático y sin inconvenientes de información entre los dos sistemas. Sin esta integración, los datos de EDI tendrían que ingresarse manualmente en ERP y otros sistemas internos (y, por el contrario, de los sistemas internos al software de EDI).