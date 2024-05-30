¿Qué es order to cash (O2C)?

El sistema O2C es una parte crítica para obtener y mantener un flujo de caja saludable. Como el proceso tiene como objetivo reducir el tiempo entre la recepción de un pedido y el pago de la empresa. Las actividades dentro del sistema O2C pueden afectar directamente a la gestión de la cadena de suministro y a los procedimientos de gestión de inventario.

El proceso de order to cash no debe confundirse con quote to cash (cotización al cobro, Q2C o QTC), que es un proceso comercial más amplio de extremo a extremo. El Q2C, como su nombre lo indica, comienza antes del punto de venta e incluye pasos iniciales, como la preparación de cotizaciones y adapta las ofertas para satisfacer las necesidades de los clientes.

Una mejor manera de diferenciar ambos conceptos es que los procesos O2C están dentro del proceso Q2C. La Q2C comienza con la intención de compra del cliente y termina con la decisión final de precios. Que es donde O2C toma el relevo. El sistema order to cash debe analizarse para garantizar que la empresa busque optimización y mejora constantes.