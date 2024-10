¿Qué es Procure to Pay (P2P)?

Una gestión eficaz de las adquisiciones es vital para que las organizaciones adquieran recursos esenciales, mantengan el control de costos y construyan relaciones positivas con los proveedores. Procure to pay es un proceso empresarial integral que abarca todo el ciclo de vida de adquisición de bienes y servicios, desde la solicitud inicial hasta el pago final al proveedor. Este flujo de proceso integra diversas funciones, incluyendo sistemas de compras, finanzas y cuentas por pagar, con el objetivo de crear un flujo de trabajo sin fisuras que aumente la eficiencia y precisión operacional. Si bien a menudo se abrevia como P2P, procure to pay no debe confundirse con la tecnología de redes peer-to-peer, que también se conoce como P2P. El proceso de compra a pago también se conoce a veces como compra a pago.

P2P es un proceso, no una tecnología. Puede ser un proceso automatizado que utiliza la planificación de recursos empresariales (ERP) y otras soluciones de software para agilizar e integrar sus diversas etapas. La automatización en P2P mejora la eficiencia al reducir las tareas manuales, minimizar los errores, garantizar el cumplimiento de las políticas y proporcionar visibilidad en tiempo real de las actividades de adquisición. Si bien muchas organizaciones implementan sistemas P2P automatizados para optimizar sus operaciones, el grado de automatización varía según las herramientas y prácticas específicas implementadas. Al administrar cuidadosamente cada fase del ciclo de adquisición a pago, las organizaciones pueden identificar oportunidades de optimización. En última instancia, esta supervisión contribuye al buen estado general y la competitividad de las empresas al apoyar la toma de decisiones estratégicas y fomentar las operaciones sostenibles de la cadena de suministro.

El proceso P2P comienza con la identificación de una necesidad de bienes o servicios dentro de la organización. Esta necesidad se formaliza a través de una solicitud de compra, la cual se somete a un proceso de aprobación por parte de los stakeholder pertinentes. Después de que se apruebe, comienza el abastecimiento, que implica la selección de proveedores adecuados y la obtención de cotizaciones o ofertas. Se emite una orden de compra (PO) al proveedor seleccionado.

En el momento de la entrega, el departamento de recepción verifica que el pedido y la entrada de mercancías coincidan con la orden de compra. El proveedor envía una factura por los bienes o servicios entregados, que se coteja con la orden de compra y el informe de recepción. Luego de la verificación, la factura se aprueba para el pago y este se realiza al proveedor, completando la transacción.

Todo el proceso de P2P está diseñado para agilizar las actividades de adquisición, reducir los errores y garantizar el cumplimiento de las políticas organizacionales. Mediante la automatización y la integración de las distintas fases de la contratación, las organizaciones pueden mejorar la eficacia, reducir los costos y mantener un mejor control de sus actividades de contratación.