안전 계장 시스템(SIS)이란 무엇인가요?

핵심 비즈니스 프로세스의 일부로 위험 물질을 취급하는 조직은 작업자의 안전을 보호하고 화재, 폭발, 독성 화학물질 유출 및 원자로 노심 용융과 같은 대형 사고의 발생 가능성을 줄이기 위해 안전 계장 시스템을 활용합니다.

안전 계장 시스템은 기본 공정 제어 시스템(BPCS)이라고 하는 또 다른 비즈니스 프로세스 시스템과 밀접한 관련이 있습니다. 그러나 BPCS는 정상적인 비즈니스 운영을 유지하는 데 중점을 두는 반면, SIS는 안전 확보에만 집중합니다. SIS가 위험한 상태를 감지하면 밸브의 압력을 방출하거나 비상 정지 시스템을 작동시키는 등 사전에 정의된 대응을 자동으로 수행합니다.

안전 계장 시스템은 주로 공정 산업에서 사용됩니다. 공정 산업은 화학적, 물리적, 생물학적 또는 열적 공정을 통해 원자재를 제품으로 전환하는 산업을 말합니다. 여기에는 석유 및 가스, 화학 제조, 발전, 제약 및 수처리 산업이 포함됩니다. 이러한 산업의 기업은 위험을 관리하기 위해 위험한 상태를 감지하고 시스템을 안전한 상태로 복원하는 안전 관련 시스템을 구축합니다.