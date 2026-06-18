안전 계장 시스템(SIS)이란 무엇인가요?

안전 계장 시스템(SIS)은 위험한 상태를 감지하면 프로세스와 장비를 자동으로 정지시키는 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 통합 제어 시스템입니다.
핵심 비즈니스 프로세스의 일부로 위험 물질을 취급하는 조직은 작업자의 안전을 보호하고 화재, 폭발, 독성 화학물질 유출 및 원자로 노심 용융과 같은 대형 사고의 발생 가능성을 줄이기 위해 안전 계장 시스템을 활용합니다.
안전 계장 시스템은 기본 공정 제어 시스템(BPCS)이라고 하는 또 다른 비즈니스 프로세스 시스템과 밀접한 관련이 있습니다. 그러나 BPCS는 정상적인 비즈니스 운영을 유지하는 데 중점을 두는 반면, SIS는 안전 확보에만 집중합니다. SIS가 위험한 상태를 감지하면 밸브의 압력을 방출하거나 비상 정지 시스템을 작동시키는 등 사전에 정의된 대응을 자동으로 수행합니다.
안전 계장 시스템은 주로 공정 산업에서 사용됩니다. 공정 산업은 화학적, 물리적, 생물학적 또는 열적 공정을 통해 원자재를 제품으로 전환하는 산업을 말합니다. 여기에는 석유 및 가스, 화학 제조, 발전, 제약 및 수처리 산업이 포함됩니다. 이러한 산업의 기업은 위험을 관리하기 위해 위험한 상태를 감지하고 시스템을 안전한 상태로 복원하는 안전 관련 시스템을 구축합니다.
SIS의 주요 목적은 시스템이나 공정을 안전한 상태로 복원하는 것입니다. 안전한 상태란 위험 상황이 발생한 후 시설이나 개별 장비가 다시 안전하게 운영될 수 있는 상태를 의미합니다.
모든 안전 계장 시스템의 핵심에는 하나 이상의 안전 계장 기능(SIF)이 있으며, 이는 SIS가 위험한 상태를 감지했을 때 수행하는 동작입니다. 예를 들어 SIS가 화학 반응기에서 위험한 수준을 감지하면 비상 차단 밸브와 펌프 제어 장치를 통해 추가 물질이 반응기로 유입되는 것을 자동으로 차단할 수 있습니다.
모든 안전 계장 시스템은 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 표준에 따라 엄격하게 규제됩니다. IEC 61508 및 IEC 61511 표준은 조직이 SIS 아키텍처를 구축할 때 따라야 하는 상세한 프레임워크를 제공합니다.
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안전 계장 시스템(SIS)은 시스템과 공정을 지속적으로 모니터링하고 위험한 상태를 감지하면 사전에 정의된 조치를 수행합니다. 시스템 설계는 적용 분야와 산업에 따라 다르지만, 대부분의 SIS 아키텍처는 다음 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.
SIS의 첫 번째 계층은 시스템이나 공정 내부의 압력, 온도, 레벨 및 유량의 미세한 변화를 지속적으로 측정하는 센서와 트랜스미터로 구성됩니다. 이러한 소형 장치는 운전 상태에 대한 실시간 데이터를 제공하고 위험한 상태를 나타낼 수 있는 이상 징후를 감지합니다.
대부분의 최신 SIS는 이중화를 구현하고 오경보 발생 가능성을 줄이기 위해 여러 개의 센서를 사용합니다. 이중화 아키텍처는 단일 장치의 고장이 감지되지 않을 가능성을 낮추고 시스템의 신뢰성을 높이는 데 도움이 됩니다.
로직 솔버는 SIS의 의사결정 구성 요소로, 센서와 트랜스미터로부터 입력을 받아 해당 데이터가 사전에 정의된 안전 조건을 충족하는지 판단합니다. 로직 솔버가 평가한 데이터에서 위험한 상태가 확인되면 안전 대응을 자동으로 수행할 수 있습니다.
대부분의 현대 산업 자동화 환경에서 로직 솔버는 안전 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)를 사용하여 신호를 수신·평가하고 안전 기능을 실행합니다. 생산 최적화에 중점을 두는 일반 PLC와 달리 안전 PLC는 SIS 내의 기능 안전 애플리케이션만 제어합니다.
최종 제어 요소는 SIS 내에서 공정을 실제로 제어하고 안전한 상태로 복원하는 물리적 구성 요소(운영 기술)입니다. 대표적인 최종 제어 요소로는 밸브, 차단 밸브, 모터 스타터, 릴레이, 댐퍼 및 액추에이터가 있습니다. 로직 솔버가 위험한 상태를 감지하면 최종 제어 요소가 사전에 정의된 보호 조치를 수행합니다.
예를 들어 센서가 배관 내 위험 물질의 수치가 사전 설정된 한계를 초과했다고 로직 제어부에 전달하면, 로직 솔버는 액추에이터를 작동시켜 밸브를 물리적으로 닫고 물질의 흐름을 차단합니다. 이 과정이 올바르게 수행되면 시스템은 안전한 상태로 복원됩니다.
안전 수명 주기 관리는 조직이 안전 계장 시스템(SIS)과 해당 안전 계장 기능이 올바르게 작동하도록 보장하기 위해 수행하는 체계적인 프로세스입니다.
안전 수명 주기를 효과적으로 관리하고 SIS의 성능을 보장하려면 다음 세 가지 핵심 요소가 중요합니다.
현대 산업 시설은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 같은 복잡한 자동화 기술에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. 이러한 기술은 효율성과 생산성을 높이는 동시에 환경, 보건 및 안전(EHS)과 비즈니스 연속성에 새로운 위험을 초래하기도 합니다. 예를 들어 현대 산업 시설에서는 적절한 안전 대책이 마련되어 있지 않을 경우 단일 장비의 오작동이 심각한 위험 사고로 이어질 수 있습니다.
안전 계장 시스템(SIS)을 구축하면 공정의 신뢰성을 높이고 작업자의 안전을 강화하며 핵심 자산을 더욱 효과적으로 보호할 수 있습니다. 최근 보고서에 따르면 SIS 시장에 대한 수요가 증가하고 있으며, 현재 52억 6천만 달러 규모인 시장은 향후 5년 내 73억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
다음은 기업에서 SIS를 구축할 때 얻을 수 있는 대표적인 이점입니다.
SIS는 위험한 상태를 초래할 수 있는 공정과 시스템을 지속적으로 모니터링하여 공정 안전 관리를 강화합니다. 한 보고서에 따르면 SIS는 위험을 감지하고 대응하는 기능을 통해 작업장 사고를 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 안전 계장 시스템은 각종 변수를 자동으로 추적하고 보호 조치를 실행하여 사고와 치명적인 고장 발생 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
예를 들어 산업 시설의 작업자는 일상적인 업무에서 위험물이나 인화성 화학물질을 취급하는 경우가 많습니다. SIS가 작동시키는 안전 차단 시스템은 작업자에게 잠재적인 노출 위험을 알리고 시정 조치를 수행할 수 있습니다. 조건이 허용 한계를 초과하면 SIS는 사람보다 더 빠르고 일관되게 대응할 수 있습니다.
SIS가 모니터링하는 많은 공정과 시스템은 효율성과 복원력을 높이기 위해 비즈니스 프로세스를 설계하고 최적화하는 운영 관리의 핵심 요소입니다. 자산 고장은 안전 문제를 초래할 뿐만 아니라 상당한 재정적 손실로 이어질 수도 있습니다.
SIS는 반응기, 배관, 압축기, 터빈 및 기타 핵심 자산의 손상을 방지하여 수리 비용과 계획되지 않은 가동 중단을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 대형 원심 압축기는 천연가스 산업에서 가장 중요하면서도 비용이 많이 드는 자산에 속합니다. 기술자와 장비 작업자는 압축기를 통과하는 가스의 흐름이 불안정해져 자산이 손상될 수 있는 서지 현상을 방지하기 위해 안전 계장 시스템이 유량, 압력 및 진동 수준을 모니터링하도록 설정합니다.
SIS를 설계하고 운영하면 조직은 여러 측면에서 규정 준수 모니터링 역량을 강화할 수 있습니다. 첫째, 공정 산업은 핵심 비즈니스 공정에서 사용하는 물질의 특성 때문에 엄격한 안전 규정과 표준의 적용을 받는 경우가 많습니다. IEC 61508 및 IEC 61511을 준수하면 조직이 작업자 안전을 중요하게 여기고 있으며 기능 안전 관리 모범 사례를 적절하게 구현했음을 입증할 수 있습니다.
둘째, 규제 기관과 보험사는 시설이 SIS 설계, 기능 시험 문서 및 유지보수 활동 기록을 포함한 안전 프로그램을 문서화하여 유지하도록 요구하는 경우가 많습니다.
신뢰할 수 있는 SIS는 실제로 위험한 상황에서만 장비를 정지시켜 불필요한 정지 발생 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. SIS가 없으면 장비 작업자는 수동으로 장비를 정지해야 하며, 수동 방식은 자동 방식보다 신뢰성이 낮기 때문에 불필요한 정지가 발생할 가능성이 커집니다.
또한 안전하지 않은 조건에서 장비를 운전하면 고장 발생 가능성이 높아집니다. 적절하게 설계된 SIS는 치명적인 장비 손상을 방지하고 긴급 수리, 연쇄 고장 및 계획되지 않은 가동 중단을 줄이는 데 도움이 됩니다.
안전 계장 시스템은 위험한 상황에 대비한 독립 보호 계층(ILP)을 제공하여 위험 관리를 강화하는 데 도움이 됩니다. 적절한 절차와 작업자의 개입은 운전 중 위험을 줄이는 데 도움이 되지만, SIS는 상태를 지속적으로 모니터링하고 위험한 상황이 되면 자동으로 개입할 수 있습니다.
다음은 안전 계장 시스템이 예방하는 대표적인 위험 상황의 예입니다.
안전 계장 시스템은 주로 석유, 물, 화학물질과 같은 원재료를 제품으로 전환하는 공정을 보호하기 위해 공정 산업에서 사용됩니다. 대표적인 활용 사례는 다음과 같습니다.
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