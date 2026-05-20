성능 엔지니어링이란 무엇인가요?

성능 엔지니어링은 속도와 효율성에 대한 벤치마크를 충족하도록 IT 시스템을 최적화하는 관행입니다.

성능 엔지니어링은 단순한 단일 작업이 아니라, 비즈니스가 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC)의 모든 단계에서 성능을 추적하고 최적화할 수 있도록 하는 DevOps 및 시프트 레프트 방법론입니다. 성능 엔지니어링의 목표는 시스템이 속도, 안정성, 효율성 및 응답 시간과 같은 기준의 성능 지표를 충족하도록 하는 것입니다.

성능 엔지니어링 팀은 먼저 스트레스 테스트를 통해 기준 시스템 성능을 설정합니다. 그런 다음 이 기준선을 사용하여 네트워크 문제와 개선 기회를 파악합니다. 벤치마크가 설정되면 엔지니어는 네트워크를 재구성하고 수정 사항을 마련하며 네트워크를 지속적으로 모니터링하여 성능 문제와 향후 용량 계획을 수립할 수 있습니다.

관측 가능성은 성능 엔지니어링의 기반입니다. 관측 가능성 도구는 시스템 성능을 설명하는 원시 데이터(로그, 지표 및 추적)를 수집하며, 성능 엔지니어링 팀은 동일한 데이터를 사용하여 수정 사항의 영향을 추적합니다. 성능 엔지니어는 시스템을 가장 명확하게 파악하기 위해 다양한 애플리케이션 성능 관리 및 모니터링, 스트레스 테스트, 브라우저 감사 및 벤치마킹 도구를 사용합니다.