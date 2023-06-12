Java 가비지 컬렉션이란 무엇인가요?

Java 가비지 컬렉션 알고리즘에는 전체 가비지 컬렉션과 증분 가비지 컬렉션이라는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

전체 또는 주요 가비지 컬렉션

전체 가비지 컬렉션은 프로그래밍 언어 런타임 시스템의 일부인 가비지 컬렉터가 프로그램에서 사용하는 모든 메모리를 검색하고 프로그램에서 더 이상 사용하지 않는 객체를 컴파일하는 프로세스입니다. 그 후 해당 객체는 가비지로 표시되어 메모리에서 제거할 수 있습니다.

전체 가비지 컬렉션은 일반적으로 Java 또는 Python과 같이 자동 메모리 관리를 사용하는 프로그래밍 언어의 런타임 시스템에서 수행됩니다. 이 과정에서 가비지 컬렉터는 가비지 객체 검색을 수행하기 위해 프로그램 실행을 일시 중지하므로 프로그램 성능이 일시적으로 느려질 수 있습니다.

전체 가비지 컬렉션은 일반적으로 프로그램에서 사용하는 메모리 양이 특정 임계값에 도달하거나 프로그램에서 새 메모리 블록을 요청했는데 사용 가능한 메모리가 충분하지 않을 때 트리거됩니다. 전체 가비지 컬렉션의 목표는 프로그램에 필요하지 않은 메모리를 회수하여 프로그램의 다른 부분이나 동일한 시스템에서 실행되는 다른 프로그램에서 사용할 수 있게 만드는 것입니다.



증분형 또는 사소한 가비지 컬렉션

증분형 가비지 컬렉션은 프로그래밍 언어 및 런타임 환경에서 프로그램에 더 이상 필요하지 않은 메모리를 자동으로 회수하는 데 사용되는 메모리 관리 기술의 한 유형입니다. 메모리에서 사용되지 않는 객체를 식별하고, 해당 객체가 점유하는 메모리를 프로그램의 다른 부분에서 재사용할 수 있도록 할당 해제합니다.

증분형 가비지 컬렉션에서는 가비지 컬렉터가 주기적으로 프로그램 메모리를 스캔하여 나 세대의 힙 메모리에서 도달할 수 없는 객체를 찾습니다. 가비지 컬렉터는 이 스캔 프로세스 중에 프로그램 실행을 중지하는 대신, 스캔 프로세스를 '증분'이라는 관리하기 쉬운 작은 조각으로 나눕니다. 가비지 컬렉터는 각 단계에서 프로그램 메모리의 일부를 스캔하여 필요하지 않은 객체를 식별하고 다시 사용할 수 있는 것으로 표시합니다.



증분을 사용하면 가비지 컬렉터가 오랜 기간 동안 프로그램 실행을 중단하지 않고 메모리를 작은 덩어리로 회수할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로그램이 응답성을 유지하면서 가비지 컬렉션 프로세스로 인해 심각한 일시 중지나 지연이 발생하지 않습니다.



그러나 증분형 가비지 컬렉션은 프로그램 메모리를 더 자주 스캔하기 때문에 표시 및 청소 또는 세대별 가비지 컬렉션과 같은 다른 유형의 가비지 컬렉션 기술보다 효율성이 떨어질 수 있습니다. 또한, 가비지 컬렉터가 각 증분 사이에 상태 정보를 유지해야 하므로 증분을 사용하면 프로그램 실행에 일부 오버헤드가 발생할 수 있습니다.

