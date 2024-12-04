라이브 스트리밍이란 무엇인가요?

라이브 스트리밍은 인터넷을 통해 비디오와 오디오 콘텐츠를 실시간 또는 거의 실시간으로 전송하는 프로세스입니다.
라이브 스트리밍은 사람들이 콘텐츠를 전달하고 연결하는 방식을 변화시켰습니다. 시청자는 콘서트, 스포츠 방송, 제품 출시, 웨비나 및 비디오 게임 스트림과 같은 이벤트에 실시간으로 전 세계적으로 액세스할 수 있으며, 기업과 콘텐츠 배포자는 쉽게 라이브로 전환하여 보다 몰입감 있고 즉각적인 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.
라이브 스트리밍과 기존 방송의 차이:
스트리밍 기술과 기능이 발전함에 따라 라이브 스트림의 시청률과 비즈니스에 대한 유용성은 계속 확대될 것입니다. 2024년 3분기에는 전 세계 인터넷 사용자의 거의 30%가 매주 어떤 형태로든 라이브 스트리밍 콘텐츠를 시청했습니다.1 또한 글로벌 라이브 스트리밍 시장은 2025년에서 2029년 사이에 200억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다.2
따라서 라이브 스트리밍은 매력적이고 혁신적인 엔터테인먼트, 교육 및 비즈니스 제품을 통해 전 세계 시청자에게 다가가고자 하는 기업에게 강력한 툴이 될 수 있습니다.
지연 시간—실제 이벤트와 시청자 화면 사이의 지연 시간은 라이브 스트리머에게 늘 어려운 과제였습니다. 그러나 초저지연 및 초 단위 미만의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)가 이 문제를 극복하는 데 도움이 되었습니다.
CDN은 지리적으로 분산된 서버 네트워크로, 웹 콘텐츠의 복사본을 최종 사용자에게 더 가깝게 배치하여 더 빠른 웹 성능을 가능하게 합니다. 이러한 에지 서버("캐시" 또는 "캐싱 서버"라고도 함)는 사용자와 원본(기본) 서버 간의 게이트웨이 역할을 합니다.
CDN의 각 서버는 원본 서버의 HTML 파일, 이미지, 오디오 및 비디오를 포함한 콘텐츠 복사본을 저장합니다. 이렇게 하면 사용자가 라이브 스트림 콘텐츠를 요청할 때 수백 또는 수천 마일 떨어진 기본 서버 대신 자신의 위치에서 가장 가까운 서버에서 스트림을 수신할 수 있습니다.
주제별 전문가들로 구성된 패널이 뉴욕에서 노트북으로 스트리밍을 하고, 시드니를 비롯한 세계 각국에서 시청자들이 스마트폰으로 이 라이브 스트리밍에 참여한다고 생각해 봅시다. 시청자 각각은 하나의 중앙 서버에 접속하지 않고, 자신이 있는 곳에서 가장 가까운 CDN 서버를 통해 콘텐츠를 시청합니다. 이 예시에서 시드니에 있는 시청자는 시드니 또는 동남아시아에 있는 CDN 서버를 통해 스트리밍을 볼 수 있습니다.
CDN 서버는 파일을 고객에게 더 가깝게 가져옴으로써 데이터를 네트워크를 통해 스트리밍하는 데 걸리는 시간을 줄이고, 사용자의 로드 시간을 줄이며, 비용과 대역폭 소비를 최소화합니다. CDN은 확장성을 개선해서 수천 명, 나아가 수만 명의 시청자가 버퍼링 문제 없이 동시에 스트리밍을 시청할 수 있게 합니다.
라이브 스트리밍에서 사용자에게 도달하는 지연 시간을 줄이기 위한 주요 프로세스:
콘텐츠 소스(스마트폰에 연결된 카메라와 마이크, 웹캠, 기타 녹화 장치)에서 캡처한 원시 오디오와 비디오 데이터로 라이브 스트림 이벤트가 시작됩니다.
스트리밍을 하기 전에 원시 비디오와 오디오 신호를 디지털 형식(1과 0의 연속)으로 인코딩하고 압축하여 인터넷으로 전송할 수 있게 만들어야 합니다. 인코딩이란 다양한 장치가 이해할 수 있는 디지털 형식으로 데이터를 변환하는 과정을 말합니다. 일반적인 인코딩 표준으로는 MP3, AAC, H.264, H.265, VP9, AV1e3가 있습니다.
라이브 스트리밍 플랫폼은 고성능 전문 라이브 방송에 필요한 스트리밍 용량을 제공하는 전용 인코딩 장치(하드웨어 인코더)를 사용하여 데이터를 인코딩할 수 있습니다. 그러나 컴퓨터 애플리케이션을 인코더(소프트웨어 인코더라고 함)로 사용하면, 소규모 프로덕션을 좀 더 유연하고 비용 효율적으로 스트리밍하는 옵션이 되기도 합니다.
압축이란 중복 요소를 제거하여 비디오 및 오디오 데이터 용량을 줄이는 프로세스를 말합니다. 예를 들어 비디오의 첫 번째 프레임에서 어떤 사람이 보라색 배경에서 말을 하고 있다면, 후속 프레임에서는 이 배경을 처음부터 새로 렌더링하지 않고 재사용할 수 있습니다.
이 과정은 도서관에서 책을 분류하는 것과 비슷합니다. 사서는 새 책이 도서관에 도착하면 이를 처리하고 목록화하여 도서관 네트워크 내에서 쉽게 액세스할 수 있는 위치에 기본 출판 정보(제목, 저자, 출판사, 출판일)를 저장합니다.
사서가 도서관에서 이미 소유하고 있는 책 시리즈의 새 판을 받는 경우 사서는 전체 시리즈를 다시 분류할 필요가 없습니다. 기존 레코드에 시리즈의 새 책에 대한 정보를 추가하기만 하면 됩니다.
디지털 미디어 콘텐츠, 특히 라이브 스트리밍 비디오 콘텐츠는 방대한 양의 데이터로 이루어져 있습니다. 스트리밍 도구들은 라이브 스트리밍을 유지하기 위해 데이터를 더 작은 세그먼트(일반적으로 하나당 몇 초)로 나눠서 콘텐츠 세그먼트 형태로 전송합니다.
콘텐츠를 압축, 인코딩, 분할했으면 이제 시청자에게 배포할 차례입니다. 수백만 명에 이를 수 있는 사용자들에게 품질이 뛰어나고 지연 시간이 짧은 라이브 스트리밍을 제공하기 위해 스트리밍 서비스가 이용하는 것은 CDN입니다.
CDN 서버는 네트워크 엣지에 위치하며 원본 서버를 대신하여 콘텐츠를 전달합니다. 그래서 원 서버가 사용자 요청을 전부 처리하지 않고, 라이브 스트리밍 시청자와 가장 가까이에 있는 CDN 서버가 데이터 요청과 라우팅을 처리합니다.
라이브 스트림에 참여하는 각 사용자 장치는 전용 미디어 플레이어, 브라우저 기반 플레이어 또는 소셜 미디어 플랫폼(예: Facebook Live, Instagram Live 또는 TikTok 라이브 스트리밍)에 내장된 미디어 플레이어를 사용하여 세그먼트화된 라이브 스트림 데이터를 수신, 디코딩 및 압축 해제합니다. 이 프로세스를 통해 라이브 스트림 콘텐츠를 지속적으로 재생할 수 있습니다.
많은 스트리밍 서비스와 미디어 플레이어가 시청자의 인터넷 속도에 따라 비디오 품질을 동적으로 조절하는 적응형 비트 전송률 스트리밍 기능을 제공합니다. 적응형 비트 전송률은 버퍼링 문제를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
라이브 스트리밍의 기원은 인터넷 초기로 거슬러 올라갑니다. 1990년대 초반, 인터넷 속도가 향상되고 라이브 스트리밍을 지원할 수 있는 최초의 미디어 플레이어가 등장하면서 엔지니어들은 온라인 라이브 비디오 방송을 실험하기 시작했습니다. 이러한 발전으로 사람들은 실시간으로 콘텐츠를 시청하고 들을 수 있게 되었지만, 상당한 어려움(기술적 한계, 제한된 대역폭, 낮은 화질)에도 직면했습니다.
가장 초기에 성공한 라이브 스트리밍 중 하나는 1993년 밴드 Severe Tire Damage가 출연한 콘서트였습니다. 얼마 지나지 않아서(1995년) RealNetworks, Inc.는 RealPlayer 소프트웨어를 사용하여 라이브 야구 경기를 중계하여 라이브 스포츠 스트리밍 및 이후의 기타 스트리밍 혁신의 토대를 마련했습니다.
2005년 YouTube가 출시되면서 환경은 다시 바뀌었습니다. 이 동영상 공유 플랫폼은 래퍼 will.i.am(가수)을 비롯한 인기 YouTube 인사가 참여하는 첫 글로벌 라이브 스트리밍 이벤트를 개최했습니다. 2008년, Esmée Denters와 코미디언 Bo Burnham.
오늘날에는 소셜 미디어와 전용 스트리밍 플랫폼의 등장으로 라이브 스트리밍이 모든 곳에서 이루어지고 있습니다. Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live, 심지어 LinkedIn과 같은 서비스를 통해 스마트폰이나 컴퓨터를 가진 사람이라면 누구나 전 세계 시청자에게 쉽게 생중계할 수 있습니다.
라이브 스트리밍은 이제 게임 토너먼트, 라이브 음악 공연부터 강의, 가상 회의에 이르기까지 광범위한 사용 사례를 아우르며 CDN 도입은 스트리밍 콘텐츠 배포에 혁명을 일으켰습니다. 이제는 스트리밍 플랫폼에서 여러 CDN을 동시에 사용하는 것이 일반적이며, 이를 통해 원활한 고품질 스트림을 제공하는 데 CDN이 얼마나 중요한지 다시 한번 확인할 수 있습니다.
다른 중요한 트렌드로는 여러 플랫폼에서 동시에 동일한 이벤트를 송출하는 멀티스트리밍과, 사전에 녹화한 비디오를 ‘라이브’ 방송에 활용하는 방식이 있습니다. 이를 통해 제작자는 콘텐츠를 미리 완성한 뒤 ‘라이브 이벤트’로 송출할 수 있습니다.
블록체인 기술이 라이브 스트리밍 플랫폼에 통합되면서 새로운 기능도 도입되었습니다. 블록체인은 여러 네트워크 노드에 데이터를 저장하는 변경 불가능한 공유 디지털 원장으로, 블록체인 지원 라이브 스트리밍을 변조와 사이버 위협으로부터 지켜줍니다. 또한 기업이 컴퓨터에 라이브 콘텐츠를 배포하는 분산형 CDN을 구축하는 데 도움이 되어, 스트리밍 플랫폼이 수요 급증과 변동을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
라이브 스트리밍 애플리케이션은 다양한 프로토콜을 사용하여 인터넷을 통해 실시간 오디오 및 비디오 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 프로토콜마다 정해진 애플리케이션이 있으며, 주어진 라이브 스트리밍에 적합한 프로토콜은 대상 청중, 장치 호환성, 네트워크 상태, 구체적인 사용 사례 같은 요소에 따라 달라집니다.
가장 널리 사용되는 프로토콜은 다음과 같습니다.
RTMP는 라이브 스트리밍에 사용되는 최초의 프로토콜 중 하나입니다. 주로 인터넷을 통해 오디오, 비디오, 데이터를 스트리밍하는 데 사용되는 상태 저장 프로토콜(상호 작용 간에 사용자 데이터를 저장하는 프로토콜)입니다. RTMP는 주로 Adobe Flash Player와 함께 사용되곤 했지만, Flash를 사용하지 않게 되면서 사용량이 감소했습니다.
RTSP는 클라이언트가 일시 중지, 되감기 및 빨리 감기 기능을 활성화하여 스트리밍 미디어의 재생을 제어할 수 있도록 하는 네트워크 제어 프로토콜입니다. RTSP는 실시간 전송 프로토콜(RTP)과 함께 작동하여 미디어 데이터를 사용자 장치, 특히 감시 및 모니터링 애플리케이션을 실행하는 장치에 전달합니다.
HLS 프로토콜은 Apple에서 표준 HTTP 위에서 작동하도록 개발되었으며, 방화벽 친화적이고 구현하기 간단합니다. HLS는 일반적으로 다양한 장치(스마트폰, 태블릿 및 스마트 TV 포함), 특히 iOS 및 macOS 운영 체제를 사용하는 장치에 주문형 비디오 및 라이브 비디오 파일을 전달하는 데 사용됩니다.
DASH는 미디어 코딩 표준 연합인 MPEG(Moving Picture Experts Group)에서 개발한 국제 표준입니다. DASH를 사용하면 다양한 코덱 및 형식의 적응형 스트리밍이 가능합니다. DASH는 매니페스트 파일(파일 그룹에 대한 메타데이터가 포함된 간단한 텍스트 파일)을 사용하여 미디어 세그먼트 위치와 해당 속성을 설명합니다. 이 기능은 라이브 및 주문형 스트리밍 환경 모두에서 고품질 스트리밍을 촉진합니다.
SRT는 기업이 예측할 수 없는 네트워크에서 원활한 라이브 스트림을 제공할 수 있도록 도와주는 매우 안정적인 오픈 소스 스트리밍 프로토콜입니다. SRT는 전송 중에 콘텐츠를 보호하기 위해 데이터를 암호화하고 데이터 패킷 손실이 발생해도 빠르게 복구합니다. 따라서 전문적인 환경에서의 라이브 스트리밍에 매우 적합합니다.
WebRTC는 간단한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 웹 브라우저에서 실시간 P2P 통신을 가능하게 하는 안전한 오픈소스 프로토콜입니다. WebRTC는 콘텐츠 제공업체가 새로운 앱과 플러그인을 설치하지 않고도 보안이 철저한 비디오, 오디오, 데이터 스트림을 제공할 수 있도록 도와줍니다.
개인 사용자의 경우 라이브 스트리밍을 이용하려면 녹화 장치(예: 휴대폰 또는 노트북)와 콘텐츠에 적합한 스트리밍 플랫폼만 있으면 됩니다. 그러나 고품질의 원활한 스트리밍 경험을 제공해야 하는 기업의 경우 라이브 스트리밍에는 다음이 필요할 수 있습니다.
기업에는 여러 입력을 처리할 수 있고 하단 3분할(화면 하단에 배치되는 그래픽 오버레이), 그래픽 및 원격 게스트 통합(원격 참가자가 방송이나 이벤트에 참여할 수 있도록 하는 기능) 등의 고급 프로덕션 기능을 제공하는 전문 스트리밍 소프트웨어가 필요합니다.
스트리밍 소프트웨어는 일반적으로 압축되지 않은 비디오를 전송하는 용도의 NDI(네트워크 장치 인터페이스) 피드와 압축된 비디오용 SDI(직렬 디지털 인터페이스) 피드를 포함하여 다양한 비디오와 오디오 소스를 지원합니다.
콘텐츠 전송을 위해 기업은 일반적으로 세분화된 분석, 콘텐츠 관리 툴 및 고객 관계 관리 시스템(CRM)과 같은 다른 엔터프라이즈 시스템과의 통합 기능과 같은 기능을 제공하는 엔터프라이즈 비디오 플랫폼에 의존합니다.
글로벌 CDN은 최소한의 지연 시간으로 전 세계 시청자에게 스트림을 배포하는 데 도움이 됩니다.
엔터프라이즈급 라이브 스트리밍에는 안정적인 고속 인터넷 연결이 필요합니다. 특히 고품질 멀티 비트레이트 또는 4K 스트리밍의 경우, 조직은 일반적으로 최소 50 Mbps 업로드 속도가 필요합니다. 안정성을 극대화하기 위해 조직은 여러 공급자의 중복 인터넷 연결을 설정하거나 4G/5G 모뎀과 함께 셀룰러 페일오버를 사용할 수 있습니다.
대역폭(네트워크가 주어진 기간 동안 전송할 수 있는 데이터의 양)도 고품질 라이브 스트림의 핵심 구성 요소입니다. 대역폭이 높을수록 더 많은 양의 데이터를 전송할 수 있습니다. 고화질 스트림을 제공하려면 기업에서 최소 5Mbps의 대역폭이 필요하지만 대규모 스트림에는 스트림 품질을 최적화하기 위해 5Gbps 이상의 대역폭이 필요할 수 있습니다.
스트림은 전송 중인 콘텐츠를 보호하기 위해, 주로 AES-256 암호화를 사용해 종단간 암호화를 합니다. IT 팀은 필요에 따라 액세스 제어와 역할 기반 권한, 암호 보호, 지리 차단 프로토콜을 구현하여 스트리밍을 볼 수 있는 사람을 제한할 수 있습니다.
라이브 스트리밍 소프트웨어는 미디어 콘텐츠가 소비되고 공유되는 방식을 변화시켰으며, 그 다양성은 비즈니스 부문과 사용 사례 전반에 걸쳐 애플리케이션을 가능하게 합니다.
Twitch, YouTube Live, Facebook Gaming과 같은 소셜 미디어 게임 플랫폼은 콘텐츠 제작자와 시청자를 중심으로 활발한 커뮤니티를 만들었습니다. 게이머는 게임 플레이를 스트리밍하여 해설, 통찰력 및 시청자와의 직접적인 상호 작용을 제공할 수 있습니다.
또한 라이브 스트리밍 콘서트, 극장 공연, 음악 축제에서 스트리머는 사용자에게 비하인드 스토리 콘텐츠와 인터랙티브 경험을 제공하며 전 세계 시청자에게 더 가까이 다가갈 수 있습니다.
라이브 스트리밍 앱은 고객과 소통하고 브랜드 충성도와 고객 신뢰를 높일 수 있는 혁신적인 방법을 제공합니다. 기업은 제품 출시, 데모, 스폰서십 발표 및 가상 이벤트에 이를 사용하여 제품을 선보이고 고객과 실시간으로 소통할 수 있습니다.
또한 웨비나와 실시간 Q&A 세션을 스트리밍하여 비즈니스 리드를 생성하고 고객 지원을 제공하며 사고 리더십을 확립할 수 있습니다.
라이브 스트리밍을 통해 뉴스 기관은 이벤트와 속보를 실시간으로 다룰 수 있습니다. 언론인은 현장에서 라이브 스트리밍을 통해 시청자가 중요한 이벤트에 즉시 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 시청자는 스트리밍 플랫폼을 사용하여 라이브 TV 방송을 시청할 수도 있습니다.
이렇게 즉각성을 높이면 뉴스 보도의 영향력이 커지고, 실시간 인터뷰와 토론 패널을 통해 시청자와 직접적으로 소통하기가 쉬워집니다.
기업에서는 종종 화상 회의 소프트웨어(예: Zoom)를 사용하여 타운홀 미팅, 공지 사항, 온보딩 및 교육 세션과 같은 내부 커뮤니케이션 이벤트를 실시간 스트리밍합니다.
중요한 커뮤니케이션을 전달하기 위해 라이브 스트리밍을 전략적으로 사용하면 위치에 관계없이 모든 직원이 동시에 정보를 수신하고 회사 경영진과 직접 소통할 수 있습니다.
방송 네트워크, 스포츠 리그 및 팀은 라이브 스트리밍을 통해 전 세계로 경기와 경기를 중계하여 팬들이 마치 현장에 있는 것처럼 생생한 현장감을 느낄 수 있도록 합니다. 스트리밍 플랫폼은 또한 시청 경험을 향상시키기 위해 다중 카메라 각도, 실시간 분석 및 대화형 채팅과 같은 기능을 제공합니다.
라이브 스트리밍은 고객과 소비자 간의 연결과 상호 작용을 촉진하는 데 매우 유용한 도구입니다. 기업이 라이브 스트리밍 서비스를 통해 얻을 수 있는 주요 이점들을 알아봅시다.
하지만 라이브 스트리밍에는 몇 가지 어려움이 있을 수 있습니다.
예를 들어 사용자가 라이브 스트림에서 상당한 지연 시간을 경험하면 상호 작용이 중단될 수 있습니다. 게임 및 스포츠 라이브 스트리밍의 경우 특히 그렇습니다. 또한 고품질 라이브 스트리밍에는 상당한 대역폭과 인터넷 연결이 필요합니다. 네트워크 대역폭이 부족하고 연결 상태가 좋지 않으면 사용자의 시청 환경이 저하될 수 있습니다.
라이브 스트리밍의 진화는 기업과 고객의 미디어 활용 방식을 바꿔놓았고, 앞으로도 글로벌 엔터테인먼트, 교육, 비즈니스 커뮤니케이션에 새로운 길을 열어줄 것입니다.
가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)은 사용자들이 부분적으로나 완전히 시뮬레이션된 디지털 환경과 상호작용할 수 있게 해주며, 그 어느 때보다 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술을 고급 라이브 스트리밍 툴과 통합하면 시청자는 완전히 몰입할 수 있는 디지털 공간에서 라이브 이벤트에 참석할 수 있어 실제 세계와 가상 세계의 경계가 모호해집니다.
5G 네트워크 출시도 라이브 스트리밍 품질을 개선해 휴대폰을 비롯한 인터넷 접속 장치로 방송을 더 생생하게, 더 안정적으로 송출할 가능성을 열어줍니다.
멀티스트리밍 또는 크로스 플랫폼 스트리밍이라고도 하는 멀티플랫폼 스트리밍은 콘텐츠 제작자가 다양한 플랫폼에서 다양한 시청자에게 라이브 스트리밍하는 데 도움이 될 수 있습니다. 스트리머는 별도의 스트림을 설정하는 대신 특수 소프트웨어를 사용하여 여러 채널에서 동시에 방송할 수 있습니다.
라이브 스트리밍 솔루션도 인공지능(AI)과 머신 러닝 기술을 통합하여 더욱 원활하고 안전하며 접근성이 높은 스트리밍 환경을 제공하기 시작했습니다. AI 기능에는 자동 캡션 및 대화형 오버레이, 개인화된 콘텐츠 추천, 최적화된 스트림 품질, 자동화된 콘텐츠 조정 등이 있습니다.
