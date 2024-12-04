라이브 스트리밍이란 무엇인가요?

라이브 스트리밍의 기원은 인터넷 초기로 거슬러 올라갑니다. 1990년대 초반, 인터넷 속도가 향상되고 라이브 스트리밍을 지원할 수 있는 최초의 미디어 플레이어가 등장하면서 엔지니어들은 온라인 라이브 비디오 방송을 실험하기 시작했습니다. 이러한 발전으로 사람들은 실시간으로 콘텐츠를 시청하고 들을 수 있게 되었지만, 상당한 어려움(기술적 한계, 제한된 대역폭, 낮은 화질)에도 직면했습니다.

가장 초기에 성공한 라이브 스트리밍 중 하나는 1993년 밴드 Severe Tire Damage가 출연한 콘서트였습니다. 얼마 지나지 않아서(1995년) RealNetworks, Inc.는 RealPlayer 소프트웨어를 사용하여 라이브 야구 경기를 중계하여 라이브 스포츠 스트리밍 및 이후의 기타 스트리밍 혁신의 토대를 마련했습니다.

2005년 YouTube가 출시되면서 환경은 다시 바뀌었습니다. 이 동영상 공유 플랫폼은 래퍼 will.i.am(가수)을 비롯한 인기 YouTube 인사가 참여하는 첫 글로벌 라이브 스트리밍 이벤트를 개최했습니다. 2008년, Esmée Denters와 코미디언 Bo Burnham.

오늘날에는 소셜 미디어와 전용 스트리밍 플랫폼의 등장으로 라이브 스트리밍이 모든 곳에서 이루어지고 있습니다. Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live, 심지어 LinkedIn과 같은 서비스를 통해 스마트폰이나 컴퓨터를 가진 사람이라면 누구나 전 세계 시청자에게 쉽게 생중계할 수 있습니다.

라이브 스트리밍은 이제 게임 토너먼트, 라이브 음악 공연부터 강의, 가상 회의에 이르기까지 광범위한 사용 사례를 아우르며 CDN 도입은 스트리밍 콘텐츠 배포에 혁명을 일으켰습니다. 이제는 스트리밍 플랫폼에서 여러 CDN을 동시에 사용하는 것이 일반적이며, 이를 통해 원활한 고품질 스트림을 제공하는 데 CDN이 얼마나 중요한지 다시 한번 확인할 수 있습니다.

다른 중요한 트렌드로는 여러 플랫폼에서 동시에 동일한 이벤트를 송출하는 멀티스트리밍과, 사전에 녹화한 비디오를 ‘라이브’ 방송에 활용하는 방식이 있습니다. 이를 통해 제작자는 콘텐츠를 미리 완성한 뒤 ‘라이브 이벤트’로 송출할 수 있습니다.

블록체인 기술이 라이브 스트리밍 플랫폼에 통합되면서 새로운 기능도 도입되었습니다. 블록체인은 여러 네트워크 노드에 데이터를 저장하는 변경 불가능한 공유 디지털 원장으로, 블록체인 지원 라이브 스트리밍을 변조와 사이버 위협으로부터 지켜줍니다. 또한 기업이 컴퓨터에 라이브 콘텐츠를 배포하는 분산형 CDN을 구축하는 데 도움이 되어, 스트리밍 플랫폼이 수요 급증과 변동을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.