자율 주행 차량(AV)는 엣지 컴퓨팅을 사용하여 내비게이션 시스템을 개선하는 자율 주행 자동차와 트럭입니다. 이러한 시스템은 레이더, LiDAR, 교통 카메라 등 다양한 센서 입력을 통해 공급되는 끝없는 데이터 스트림을 수집하고 해석합니다. 교통 상황은 끊임없이 변화하므로, 내비게이션 시스템은 이 데이터를 실시간으로 해석하고 조치를 취해야 합니다.

미국 에너지부는 자율 주행 차량을 운전자가 직접 제어하지 않고도 차량을 운행할 수 있는 기술이 탑재된 차량으로 정의합니다. 현재 최소 25개 이상의 자동차 제조업체가 이미 어떤 형태로든 AV 구현을 시작했습니다. 이 그룹에는 BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla 및 Cadillac과 같은 주요 제조업체가 포함됩니다.

이제 제조업체가 프로토타입을 테스트하는 구현 단계에 접어들었습니다. 이 개발 단계에는 특히 까다로운 측면이 많습니다.

우선, 자율 주행 차량은 주행 환경이 거의 순식간에 바뀔 수 있는 실제 교통 상황에서 테스트되고 있습니다.이제 자동차 제조업체들은 일부 운전자가 운전에 덜 집중하게 만들 수 있는 기술을 도입하면서 잠재적인 주의 산만 요소를 해결하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이들은 또한 AV 운전자가 집중력을 유지할 수 있도록 기능을 추가하기 위해 노력하고 있습니다.

예를 들어, Mercedes Drive Pilot 시스템은 운전자의 얼굴을 학습한 대시보드 카메라를 유지합니다. 따라서 운전자가 대시보드에서 실제 비디오 게임을 하면서 즐거운 시간을 보낼 수는 있지만, 시스템은 운전자의 활동을 모니터링합니다. 카메라가 운전자가 운전석을 떠났거나 실수로 잠이 드는 등 운전이 불가능한 상태라고 감지하면 시스템이 자동으로 종료됩니다. 이 시스템은 네바다주에서 스타트업 프로그램으로 테스트 중이며, 해당 차량은 시속 40마일 미만의 속도로만 주행할 수 있습니다.

고려해야 할 또 다른 중요한 점은 어려운 교통 관리 문제입니다. 엣지 컴퓨팅은 교차로에서 수집된 데이터를 로컬에서 처리하여 교통 관리 문제를 해결합니다. 이러한 발전은 보행자의 안전 강화, 교통 상황 개선, 긴급 차량의 원활한 경로 조정 등 여러 가지 이점을 제공합니다.

엣지 컴퓨팅은 사람이 선두 트럭을 운전하고 나머지 트럭들이 이를 따라 이동하는 트럭 군집 주행(플래투닝)까지 지원합니다. 뒤따르는 트럭들은 제어용 무선 신호를 통해 가상의 데이지 체인처럼 서로 연결된 상태를 유지하며, 완전히 동일한 속도와 움직임으로 주행합니다.

자율 주행 차량은 경로를 탐색할 수 있는 능력과 함께 도로를 공유하고 인간 운전자와 다른 자율 주행 차량의 잘못된 운전을 일시적으로 용인할 수 있도록 교육을 받아야 합니다. 또한 이 기술에는 더 많은 인프라 비용이 든다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 비용에는 지나가는 AV와 즉시 통신하고 변화하는 교통 패턴, 건설 업데이트 또는 기상 경보에 대해 업데이트하기 위해 IoT 센서와 같은 에지 장치로 교통 기능을 개조하는 비용이 포함됩니다.