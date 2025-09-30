엣지 네트워크란 무엇인가요?

엣지 네트워크는 문제에 대응하기 위해 만들어졌습니다. 그 기원을 정확하게 추적하려면 하이퍼스케일 데이터 센터의 진화에 대해 논의할 필요가 있는데, 이 역시 문제에 대한 대응으로 탄생한 것입니다. 많은 소규모 조직과 중견 기업이 엣지 네트워크를 통해 확장성 향상과 같은 확실한 이점을 얻을 수 있는 것은 사실이지만, 엣지 네트워크는 원래 과밀화된 하이퍼스케일 데이터 센터의 상황을 해결하기 위한 대응책으로 개발되었으며 그 특성상 대규모로 운영되는 경향이 있어 수백만 달러 또는 수십억 달러에 이르는 막대한 비용을 감당할 수 있는 대기업에서 주로 사용한다는 점도 사실입니다.

이 모든 것은 Content Delivery Network(CDN)가 처음 사용되기 시작한 1990년대로 거슬러 올라갑니다. CDN은 사용자에게 더 가까운 곳에 콘텐츠를 캐싱할 수 있도록 지리적으로 분산된 서버 그룹입니다. CDN을 통해 웹/비디오 콘텐츠를 프로비저닝하고 데이터 센터에 저장할 수 있게 되었습니다.

데이터 센터는 클라우드 컴퓨팅 및 가상화와 같은 정의된 개념의 파생물이었습니다. 그러나 2000년대 초반에 많은 기업이 온프레미스 데이터 센터가 감당할 수 없는 수준으로 성장하기 시작했으며, 이로 인해 코로케이션 시설을 통해 구축 또는 임대하는 하이퍼스케일 데이터 센터가 탄생하게 되었습니다. 또한 많은 조직에서는 방대한 워크로드를 처리하기 위해 스토리지 공간과 확장성을 더 많이 필요로 하게 되었습니다.

하이퍼스케일 데이터센터는 기업이 원하는 확장성과 함께 필요에 따라 하이퍼스케일 시설 내에서 다양한 앱을 가동할 수 있는 기능, 공간, 대역폭을 제공했습니다. 곧 이러한 하이퍼스케일 데이터 센터가 전 세계에 등장하기 시작하면서 공격적으로 거시적인 규모의 네트워크 컴퓨팅을 제공했습니다. International Data Corporation(IDC)에서 만든 하이퍼스케일 데이터 센터에 대한 업계 정의에 따르면 진정한 하이퍼스케일 데이터 센터가 되려면 해당 시설에서 최소 5,000대의 서버를 사용하고 최소 10,000평방피트의 바닥 면적을 보유해야 합니다.

그리고 이는 아이러니하게도 현재 데이터 스토리지 문제를 겪고 있는 하이퍼스케일 데이터 센터의 현재 문제로 이어집니다. 많은 기업이 하이퍼스케일 데이터 센터를 채택했을 때 이제 가능한 모든 형태의 데이터를 저장할 수 있는 충분한 공간과 대역폭을 갖췄다고 생각했습니다. 그리고 실제로도 그랬지만, 지연 시간이 늘어나고 데이터 전송 속도가 느려지는 대가를 치렀습니다. 그 결과는 어떨까요? 하이퍼스케일 데이터 센터 중 일부는 용량이 꽉 차서 제대로 운영할 수 없을 정도입니다.

이 문제로 인해 엣지 네트워크 개발의 필요성이 대두되었습니다. 엣지 네트워크는 처음 도입된 이후로 데이터를 다루는 현대 기업에 중요한 솔루션으로 빠르게 자리 잡았습니다. 2023년에 업계 분석업체인 Gartner에서 엣지 네트워크 상황을 조사한 결과, 표본으로 선정된 CIO 응답자의 69%가 조직에서 이미 엣지 컴퓨팅 솔루션을 사용하기 시작했거나 2025년 중반까지 사용할 계획이라고 답했습니다.

미국 시장만 보더라도 엣지 네트워크 기술의 폭발적인 성장과 수용을 확인할 수 있습니다. 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장 보고서 에 따르면, 2021년 미국 시장의 엣지 네트워크 시장 규모는 74억 4천만 달러에 달했습니다. 동일한 시장 분석 가치 전망에 따르면 2030년 가치 전망치는 무려 1,579억 달러에 달할 것이라고 합니다. 이는 매년 37.9%의 높은 성장률을 꾸준히 기록하는 것과 같습니다.