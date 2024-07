하이퍼스케일 데이터 센터란 무엇인가요?

데이터 센터는 애플리케이션과 서비스를 개발, 실행, 제공하고 이러한 애플리케이션 및 서버와 관련 있는 데이터를 저장 및 관리하기 위한 IT 인프라가 설비된 물리적 공간, 건물 또는 시설입니다.

관련 주제

IT 인프라란 무엇인가요?

IT 인프라는 엔터프라이즈 IT 서비스 및 IT 환경의 운영 및 관리에 필요한 구성 요소의 결합을 뜻합니다.