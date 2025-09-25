컨테이너 관리란 무엇인가요?

컨테이너 관리는 수명 주기 전반에 걸쳐 컨테이너화된 워크로드의 배포 및 운영을 지원하는 모범 사례, 프로세스 및 도구로 구성됩니다.
조직이 전사적으로 컨테이너화된 애플리케이션을 채택하면 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 멀티클라우드 등 모든 환경에서 성능, 보안 및 운영 효율성을 유지하기 위한 효과적인 관리가 필수적입니다.
컨테이너는 애플리케이션 배포를 간소화하지만, 대규모로 관리하면 복잡성이 발생하며 특히 오케스트레이션과 확장성 측면에서 복잡성이 증가합니다. Grandview Research의 연구에 따르면 세계 컨테이너 시장 규모는 2025~2030년에 33.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년까지 315억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.1
클라우드 네이티브 기술, DevOps 관행 및 마이크로서비스 아키텍처가 주도하는 이러한 성장으로 인해 조직에 컨테이너 관리가 중요해졌습니다.
컨테이너화는 모든 종속성을 갖춘 소프트웨어 애플리케이션을 컨테이너라는 격리되고 이동 가능한 단위로 패키징합니다. 전체 운영 체제(OS)가 필요한 가상 머신(VM)과 달리, 컨테이너는 호스트 OS 커널을 공유하는 동시에 Linux 네임스페이스와 cgroup과 같은 기능을 통해 애플리케이션 격리를 유지합니다.
각 컨테이너에는 실행에 필요한 애플리케이션 코드, 런타임, 시스템 도구, 라이브러리 및 설정이 포함되며, 이러한 요소는 모두 컨테이너 이미지, 즉 컨테이너 생성을 위한 청사진 역할을 하는 읽기 전용 템플릿으로 패키징됩니다. 이 접근 방식은 개발자의 노트북, 테스트 환경, 프로덕션 데이터 센터 또는 하이브리드 클라우드 인프라에 배포되어 있는지 여부에 관계없이 일관된 성능을 보장할 수 있습니다.
컨테이너화와 프로세스 격리라는 개념은 수십 년 동안 존재해 왔지만, 2013년 Docker의 등장으로 환경이 바뀌었습니다. Docker는 간단한 엔터프라이즈급 개발자 도구와 범용 패키징 접근 방식을 제공하여 주류 채택을 가속화했습니다.
Docker의 성공에 뒤이어, 원래 Google에서 개발하여 2014년 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF)에 오픈 소스 프로젝트로 기부된 Kubernetes가 주요 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼으로 부상했습니다.
이 기술 스택은 컨테이너 관리 도구 및 관행이 구축되는 기반을 형성합니다. Docker와 같은 컨테이너 엔진은 런타임 실행을 처리하도록 만들어졌습니다. Kubernetes와 같은 오케스트레이션 플랫폼은 수십만 개의 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 관리 및 확장을 예약하고 자동화하는 운영 복잡성을 관리합니다.
Docker와 Kubernetes의 강력한 조합은 기업의 광범위한 도입을 주도했습니다. 2021년 IBM 설문조사에 따르면 응답자의 61%가 지난 2년 동안 신규 애플리케이션의 절반 이상에 컨테이너를 통합한 것으로 나타났습니다. 설문조사에 따르면, 64%가 향후 개발에 유사한 도입률을 계획하는 것으로 나타났습니다.
컨테이너 관리는 컨테이너화된 워크로드를 대규모로 관리하기 위해 결합된 기술 오케스트레이션, 조직 프로세스 및 거버넌스 관행의 조합을 통해 운영됩니다.
기술 기반은 사용 가능한 리소스에 컨테이너를 예약하고 배포하는 Kubernetes와 같은 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼을 중심으로 합니다. 이러한 플랫폼은 컨테이너화된 워크로드의 자동화된 배포, 확장, 부하 분산 및 유지 관리를 제공하며, 필요할 때 실패한 컨테이너를 다시 시작하는 내장된 자가 치료 기능을 갖추고 있습니다.
리소스 관리는 수요에 따라 컨테이너를 자동으로 확장 또는 축소하며, 동시에 실시간 모니터링은 성능을 추적합니다. 오케스트레이션 계층은 배포부터 업데이트 및 종료에 이르기까지 전체 컨테이너 라이프사이클을 처리합니다.
컨테이너 관리는 기술적 오케스트레이션 외에도 컨테이너가 안정적이고 안전하게 실행되도록 보장하는 운영 프로세스를 포함합니다. 이 접근 방식에는 라이프사이클 관리 관행, 보안 검사 및 지속적인 규정 준수 모니터링이 포함됩니다.
팀은 개발 프로세스부터 프로덕션까지 일관된 운영을 유지하는 CI/CD 통합, 자동화된 테스트 절차 및 배포 파이프라인을 구현합니다.
컨테이너 관리에는 컨테이너가 조직 경계 내에서 작동하는 방식을 정의하는 거버넌스 프레임워크 설정도 포함됩니다. 팀은 리소스 공유, 보안 구성 및 규정 준수 요구 사항을 제어하는 정책을 개발합니다.
이러한 정책은 컨테이너가 호스트를 공유할 수 있는 시기와 공유할 수 없는 시기를 결정하고, 리소스 할당 제한을 설정하고, 다양한 환경에서 액세스 제어를 정의합니다.
컨테이너 관리 솔루션은 스타트업에서 대기업에 이르기까지 다양한 조직에 다음과 같은 상당한 운영 및 비즈니스 이점을 제공합니다.
최신 컨테이너 관리는 온프레미스 및 클라우드 환경 전반의 오케스트레이션, 모니터링, 보안 및 운영 요구 사항을 해결하는 포괄적인 플랫폼과 도구에 의존합니다. 이러한 도구에는 다음이 포함됩니다.
Kubernetes는 조직이 대규모로 컨테이너를 실행할 수 있는 기반 역할을 합니다. Red Hat OpenShift, VMware Tanzu 및 SUSE Rancher와 같은 상용 솔루션에는 통합 Developer Tools, 향상된 보안 기능 및 간소화된 관리 인터페이스가 추가되었습니다. 또한 이러한 솔루션은 새로운 기능과 기업 지원에 대한 액세스를 제공합니다.
클라우드 제공업체(예: Amazon Web Services(AWS), Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud)는 운영 오버헤드를 줄이면서 완전히 호스팅된 Kubernetes 클러스터를 제공합니다.
예를 들어, Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS), Google Kubernetes Engine(GKE), Microsoft Azure Kubernetes Service(AKS) 및 Red Hat OpenShift on IBM Cloud는 클라우드 플랫폼 시스템 내에서 클러스터 관리, 업데이트 및 통합을 처리합니다.
클라우드 제공업체는 표준 관리형 Kubernetes Service 외에도 보다 추상화된 솔루션을 제공합니다. CaaS (Container as a Service) 플랫폼은 팀이 Kubernetes Service를 직접 관리하지 않고도 컨테이너를 실행할 수 있도록 하여 배포를 더욱 단순화합니다. 이러한 서비스는 관리형 컨트롤 플레인, 자동화된 확장 및 클라우드 네이티브 도구와의 통합을 제공하는 동시에 완전한 Kubernetes 호환성을 유지합니다.
공급업체의 모니터링 및 보안 툴(예: Sysdig, Aqua Security)은 컨테이너 가시성, 위협 탐지 및 규정 준수 관리를 위한 능력을 제공합니다. 이러한 툴은 컨테이너화된 워크로드에 대한 엔드투엔드 보호를 제공하기 위해 오케스트레이션 플랫폼과 통합되는 경우가 많습니다.
기업이 Kubernetes를 통해 대규모 애플리케이션을 처리하고 리소스 효율성을 개선하며 더 빠른 소프트웨어 제공 주기를 달성할 수 있는 방법을 알아보세요. Kubernetes를 도입하여 IT 인프라를 최적화하고 운영 효율성을 높일 방법을 알아보세요.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud는 풀 매니지드 OpenShift 컨테이너 플랫폼(OCP)입니다.
컨테이너 솔루션은 보안, 오픈 소스 혁신, 신속한 배포를 통해 컨테이너화된 워크로드를 실행하고 확장합니다.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요. 하이브리드 클라우드 전략 및 전문가 파트너십을 통해 솔루션을 공동으로 개발하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 성능을 최적화하는 방법을 알아보세요.
IBM의 컨테이너 솔루션으로 인프라를 현대화하세요. IBM의 포괄적인 컨테이너 플랫폼을 사용하여 유연성, 보안 및 효율성을 갖춘 환경 전반에서 컨테이너화된 워크로드를 실행, 확장 및 관리할 수 있습니다.