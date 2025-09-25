컨테이너 관리란 무엇인가요?

컨테이너화는 모든 종속성을 갖춘 소프트웨어 애플리케이션을 컨테이너라는 격리되고 이동 가능한 단위로 패키징합니다. 전체 운영 체제(OS)가 필요한 가상 머신(VM)과 달리, 컨테이너는 호스트 OS 커널을 공유하는 동시에 Linux 네임스페이스와 cgroup과 같은 기능을 통해 애플리케이션 격리를 유지합니다.

각 컨테이너에는 실행에 필요한 애플리케이션 코드, 런타임, 시스템 도구, 라이브러리 및 설정이 포함되며, 이러한 요소는 모두 컨테이너 이미지, 즉 컨테이너 생성을 위한 청사진 역할을 하는 읽기 전용 템플릿으로 패키징됩니다. 이 접근 방식은 개발자의 노트북, 테스트 환경, 프로덕션 데이터 센터 또는 하이브리드 클라우드 인프라에 배포되어 있는지 여부에 관계없이 일관된 성능을 보장할 수 있습니다.

컨테이너화와 프로세스 격리라는 개념은 수십 년 동안 존재해 왔지만, 2013년 Docker의 등장으로 환경이 바뀌었습니다. Docker는 간단한 엔터프라이즈급 개발자 도구와 범용 패키징 접근 방식을 제공하여 주류 채택을 가속화했습니다.

Docker의 성공에 뒤이어, 원래 Google에서 개발하여 2014년 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF)에 오픈 소스 프로젝트로 기부된 Kubernetes가 주요 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼으로 부상했습니다.

이 기술 스택은 컨테이너 관리 도구 및 관행이 구축되는 기반을 형성합니다. Docker와 같은 컨테이너 엔진은 런타임 실행을 처리하도록 만들어졌습니다. Kubernetes와 같은 오케스트레이션 플랫폼은 수십만 개의 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 관리 및 확장을 예약하고 자동화하는 운영 복잡성을 관리합니다.

Docker와 Kubernetes의 강력한 조합은 기업의 광범위한 도입을 주도했습니다. 2021년 IBM 설문조사에 따르면 응답자의 61%가 지난 2년 동안 신규 애플리케이션의 절반 이상에 컨테이너를 통합한 것으로 나타났습니다. 설문조사에 따르면, 64%가 향후 개발에 유사한 도입률을 계획하는 것으로 나타났습니다.