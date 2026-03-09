인지 편향이란 무엇인가요?

논리적 오류와 인지 편향이라는 용어는 때때로 혼용되지만, 서로 다른 개념입니다. 논리적 오류는 논리적 주장 과정에서 발생하는 오류에서 비롯됩니다. 인지 편향 오류는 더 깊은 수준에서 발생하며, 사고 처리 과정에서 나타납니다. 인지 편향은 종종 기억, 회상, 주의, 귀인 및 기타 메타 분석과 관련된 문제에서 비롯됩니다.

또한 많은 유형의 논리적 오류는 인지 편향 사례에서 직접적으로 비롯됩니다. 인지 편향은 비판적 사고에 영향을 미칩니다. 편향된 추론을 기반으로 논리적 주장이 형성될 경우, 체계적인 오류가 종종 관련된 논리적 오류를 만들어냅니다.

예를 들어 매몰 비용 오류는 인지 편향이자 비형식적 논리적 오류를 모두 설명할 수 있는 개념입니다. 비교해 보면:



논리적 오류로서: 매몰 비용 오류는 이미 회수할 수 없는 자원의 규모만을 근거로 프로젝트에 계속 자원(시간, 돈, 노력 등)을 투입해야 한다고 주장하는 논리적으로 잘못된 논리를 의미합니다. 불리한 확률의 게임을 하는 도박사는 이미 큰 금액을 잃었다는 이유만으로 계속 게임을 하는 것을 논리적으로 정당화할 수 없습니다. 논리적으로 보면, 이미 잃은 돈은 다시 베팅할지 그만둘지에 대한 현재의 결정과는 관련이 없습니다.

인지 편향으로서: “손실 위에 추가로 돈을 쏟아붓는다”라는 일반적인 표현은 매몰 비용 오류의 본질을 잘 보여줍니다. 인지적 관점에서 보면 손실 회피, 사회적 압박, 수치심, 공포와 같은 감정적 요인이 도박사의 비합리적 사고를 유발할 수 있습니다. 과거의 경험에서 돈을 딸 수 없었다는 사실이 입증되었음에도 불구하고, 다음 판은 다를 것이라고 판단할 수 있습니다.