전문 분야로서 데이터 과학은 데이터 분석을 수행하는 작업보다 범위가 훨씬 크며 그 자체로 경력 경로로 간주됩니다. 데이터 과학 분야에서 일하는 사람들을 데이터 과학자라고 합니다. 이러한 전문가들은 통계 모델을 구축하고, 알고리즘을 개발하고, 머신 러닝 모델을 학습하고, 프레임워크를 생성하여 다음을 수행합니다.

단기 및 장기 결과 예측

비즈니스 문제 해결

기회 파악

비즈니스 전략 지원

작업 및 프로세스 자동화

BI 플랫폼 지원

정보 기술의 세계에서 데이터 과학 직업은 현재 많은 조직과 산업들에서 요구되고 있습니다. 데이터 과학 경력을 쌓으려면 머신 러닝 및 AI에 대한 깊은 이해와 광범위한 지식이 필요합니다. 기술 세트에는 프로그래밍 언어인 Python, SAS, R 및 Scala로 작성할 수 있는 능력이 포함되어야 합니다. 또한 Hadoop 또는 Apache Spark와 같은 빅 데이터 플랫폼으로 작업한 경험이 있어야 합니다. 또한 데이터 과학에는 SQL 데이터베이스 코딩 경험과 비디오, 오디오, 사진 및 텍스트와 같은 다양한 유형의 비정형 데이터로 작업할 수 있는 능력이 필요합니다.

데이터 과학자는 일반적으로 데이터를 수집, 정리 및 평가할 때 데이터 분석을 수행합니다. 데이터 과학자는 데이터 세트를 분석함으로써 알고리즘이나 머신 러닝 모델에서 데이터 세트의 잠재적 용도를 더 잘 이해할 수 있습니다. 또한 데이터 과학자는 과학자에게 모델에 필요한 데이터를 제공하는 데이터 파이프라인과 모델이 대규모 프로덕션에 사용하기 위해 의존하는 파이프라인을 구축하는 데이터 엔지니어와 긴밀히 협력합니다.