데이터 과학과 머신 러닝 비교: 차이점은 무엇인가요?

머신 러닝의 시작과 그 이름 자체는 1950년대에 이루어졌습니다. 1950년, 데이터 과학자 앨런 튜링은 오늘날 우리가 튜링 테스트라고 부르는 것을 제안했는데, 이 테스트는 "기계가 생각할 수 있는가?"라는 질문을 던졌습니다. 테스트는 기계가 인간이 기계라는 사실을 깨닫지 못한 채 대화에 참여할 수 있는지 여부입니다. 더 넓은 차원에서 기계가 인간의 지능을 보여줄 수 있는지 묻습니다. 이는 AI의 이론과 개발로 이어졌습니다.

IBM 컴퓨터 과학자 Arthur Samuel은 1952년에 "머신 러닝"이라는 문구를 만들어냈습니다. 같은 해에 그는 체커 게임 프로그램을 만들었습니다. 1962년, 체커 마스터가 IBM 7094 컴퓨터의 머신 러닝 프로그램과 대결하여 컴퓨터가 이겼습니다.

오늘날 머신 러닝은 엔지니어가 응용 수학, 컴퓨터 프로그래밍, 통계적 방법, 확률 개념, 데이터 구조 및 기타 컴퓨터 과학 기초, Hadoop 및 Hive와 같은 빅 데이터 도구를 알아야 할 정도로 발전했습니다. 프로그램은 R, Java, SAS 및 기타 프로그래밍 언어로 작성되므로 SQL을 알 필요가 없습니다. Python은 머신 러닝에 사용되는 가장 일반적인 프로그래밍 언어입니다.

머신 러닝과 딥 러닝은 모두 AI의 하위 집합입니다. 딥 러닝은 컴퓨터가 인간의 두뇌와 같은 방식으로 데이터를 처리하도록 가르칩니다. 텍스트, 이미지, 사운드 및 기타 데이터의 복잡한 패턴을 인식하고 정확한 통찰력과 예측을 생성할 수 있습니다. 딥 러닝 알고리즘은 인간의 두뇌를 모델로 한 신경망입니다.

머신 러닝의 하위 범주

가장 일반적으로 사용되는 머신 러닝 알고리즘에는 선형 회귀, 로지스틱 회귀, 의사결정트리, SVM(Support Vector Machine) 알고리즘, 나이브 베이즈 알고리즘 및 KNN 알고리즘이 있습니다. 이는 지도 학습, 비지도 학습 또는 강화/강화 학습일 수 있습니다.

머신 러닝 엔지니어는 자연어 처리 및 컴퓨팅 비전을 전문으로 하고 머신 러닝 등에 중점을 둔 소프트웨어 엔지니어가 될 수 있습니다.