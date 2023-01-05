데이터 품질을 위한 데이터 아키텍처 전략

올바른 데이터 아키텍처는 비즈니스 인텔리전스 및 데이터 과학 사용 사례를 위해 데이터를 수집, 전송, 저장, 보호, 사용 및 공유하는 방법을 결정하는 프레임워크를 제공하기 때문에 조직이 데이터 품질을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기업용 데이터 웨어하우스와 비즈니스 인텔리전스 플랫폼으로 대표된 1세대 데이터 아키텍처는 수천 개의 ETL 작업, 테이블, 보고서가 특징이었으며, 이는 소수의 전문 데이터 엔지니어만이 이해한 것으로, 이로 인해 비즈니스에 미흡한 긍정적 영향을 미쳤습니다. 차세대 빅 데이터 플랫폼과 데이터 엔지니어로 구성된 중앙 팀이 운영하는 장기 배치 작업은 종종 데이터 레이크의 늪으로 이어졌습니다.

두 접근 방식 모두 일반적으로 데이터 수집, 처리, 정리, 집계 및 제공과 같은 기계적 기능을 중심으로 구성된 모놀리식 중앙 집중식 아키텍처였습니다. 이로 인해 데이터 환경의 지속적인 변화, 데이터 소스 및 데이터 소비자의 확산, 사용 사례에 필요한 다양한 변환 및 데이터 처리, 변화에 대한 대응 속도 등 여러 차원에 따른 데이터 통합 및 확장을 방해하는 조직적, 기술적 병목 현상이 발생했습니다.