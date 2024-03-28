클라우드 뱅킹이란 무엇인가요?

2000년대 들어 스마트폰과 빠른 인터넷 속도 적분에 은행 업계에 디지털 혁신의 시대가 열렸습니다. 물리적 인프라의 비용과 제약에 시달리던 은행 업계가 변화하기 시작했고, 곧 은행은 점점 더 많은 서비스를 디지털 방식으로 제공하게 되었습니다. 처음에는 데이터 보호와 보안에 대한 우려가 있었지만, 고객들은 디지털 공간을 더욱 신뢰하기 시작했고 온라인 거래에 더욱 개방적인 태도를 보이기 시작했습니다.

새로운 세기가 시작된 후 20년 동안에는 고객이 하루 중 언제든 원하는 장치를 통해 온라인에서 자신의 계정에 액세스하는 것이 일반적이었습니다. 퍼블릭 클라우드 서비스의 보안 기능이 향상되면서 은행들은 과거처럼 온프레미스 데이터 센터가 아닌 인터넷을 통해 서버와 데이터베이스에 액세스하기 시작했습니다. 이로 인해 은행은 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드 솔루션 모두를 사용하게 되었고, 클라우드 서비스 공급자(CSP)가 보안, 기술 및 적응성 분야에서 경쟁하여 변화하는 은행에 필요에 부응하는 현재의 클라우드 뱅킹 시대가 시작되었습니다.

금융 기관은 클라우드 전략을 수립할 때 최신 애플리케이션과 서비스에 대한 고객의 요구, 까다로운 규제 요건 준수, 비용 사이에서 미묘한 균형을 맞춰야 합니다. 가장 중요한 선택 중 하나는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 중 하나를 선택해야 하는 것입니다.