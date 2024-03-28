클라우드 뱅킹이란 무엇인가요?

클라우드 뱅킹은 금융 기관이 인터넷을 통해 뱅킹 서비스를 온디맨드로 제공하는 것을 가리키는 용어입니다. 이 서비스도 다른 클라우드 컴퓨팅 서비스와 마찬가지로 물리적 서버, 가상 서버, 데이터 센터,서비스형 소프트웨어(SaaS) 등과 같은 컴퓨팅 리소스에 원격으로 액세스해야 합니다.
클라우드 기반 뱅킹은 더 큰 편리성과 접근성을 제공하는 것 외에도 온라인 결제 기능 등 다양한 방식으로 고객 경험을 개선합니다. 클라우드 뱅킹 서비스를 제공하는 금융 기관의 고객이 집에서 유료 영화를 보거나 승차 공유 앱을 통해 승차를 요청하는 경우, 이들은 클라우드 네이티브 디지털 뱅킹 서비스를 이용하게 됩니다. 이러한 서비스는 거래를 용이하게 하여 원활한 결제 프로세스를 제공합니다.
클라우드 에코시스템은 많은 소비자 서비스를 지원하는 것 외에도 금융 부문이 비용을 절감하고 다른 비즈니스 요구 사항을 충족하는 데도 도움이 됩니다. 원격 근무를 개선하는 애플리케이션 지원부터 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML) 및 사물인터넷(IoT) 애플리케이션에 이르기까지 모든 은행은 클라우드 플랫폼의 힘을 활용하고 있습니다.
소비자 입장에서는 클라우드 뱅킹 덕분에 쇼핑이나 교통 수단 이용과 같은 일상적인 활동이 훨씬 쉬워졌습니다. 식료품을 사거나, 학교에 아이를 데리러 가는 일을 생각해 보세요. 클라우드 뱅킹이 현실화되기 전에는 이러한 일을 모두 마치려면 여러 장소에 들러야 했습니다. 이제 클라우드 뱅킹 앱이 설치된 스마트폰만 있으면 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.
클라우드 뱅킹의 힘은 소비자에게만 국한되지 않습니다. 은행 부문에서는 이를 점점 더 많이 활용하여 데이터 보안을 개선하고, 보다 혁신적인 제품을 만들고, AI 및 ML과 같은 최첨단 기술을 배포하여 일상적인 업무를 자동화하고 있습니다. 실제로 금융 기관의 클라우드 마이그레이션은 매우 널리 확산되어 다른 부문(PDF)을 훨씬 앞질렀으며, 현재 전 세계 클라우드 지출의 16%를 차지하고 있습니다.
금융 기관은 클라우드를 활용하여 고객에게 더 나은 제품과 서비스를 제공하고 자체 디지털 혁신 목표를 달성하고자 하는 과정에서 몇 가지 중요한 이점을 실현하고 있습니다.
은행은 워크로드를 클라우드로 전환함으로써 데이터 저장 및 데이터 분석과 관련된 비용을 절감할 수 있었습니다. 은행이 법적으로 모든 고객에 대한 상세한 재무 기록을 유지해야 한다는 점을 고려하면 이는 가치를 발견할 수 있는 중요한 영역입니다. 클라우드 뱅킹을 통해 금융 기관은 초기 비용이 들어가는 온프레미스 데이터 스토리지 모델에서 필요에 따라 조정할 수 있는 보다 유연한 종량제 솔루션으로 전환할 수 있습니다.
뱅킹 시스템은 클라우드를 활용함으로써 여러 워크로드에 걸쳐 AI의 힘을 활용할 수 있게 되었습니다. 한 가지 예로 고객 데이터 및 제품 개발 분야를 들 수 있습니다. 은행이 고객 데이터를 클라우드에 저장하면 AI 알고리즘이 지속적으로 데이터를 스캔하여 고객 행동에 대한 인사이트를 확보한 다음, 이를 새로운 제품과 기능을 설계하는 데 사용할 수 있습니다. 또 다른 예로 고객 관계 관리(CRM) 분야에서는 이미 AI 챗봇과 가상 상담사가 콜센터를 대체하고 있습니다. 이러한 도구는 신규 계좌 개설, 송금, 신용카드 신청 등 다양한 업무에서 고객을 더 잘 지원하고 있습니다.
클라우드 뱅킹은 매우 활기차고 기술적으로 혁신적인 분야이기 때문에 매일 새로운 애플리케이션과 서비스가 설계되고 있습니다. 즉, 많은 클라우드 뱅킹 기능이 기성품으로 제공되므로 은행이 고객에게 해당 기능을 제공하는 데 걸리는 시간이 크게 단축됩니다. 이미 클라우드 인프라를 배포하고 있는 은행이 충족되지 않는 고객의 요구 사항을 발견하면, 사용자 경험을 즉시 개선할 수 있는 상용 애플리케이션이 이미 출시되어 있을 가능성이 높습니다.
초창기 클라우드 뱅킹은 단순히 은행이 물리적 장소에서 직접 대면하지 않고 원격으로 고객에게 금융 서비스를 제공하는 방식이었습니다. 업계가 발전함에 따라 은행은 인프라 및 은행 운영, 특히 데이터 저장 및 처리에서 새로운 효율성을 찾기 위해 클라우드를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
2000년대 들어 스마트폰과 빠른 인터넷 속도 적분에 은행 업계에 디지털 혁신의 시대가 열렸습니다. 물리적 인프라의 비용과 제약에 시달리던 은행 업계가 변화하기 시작했고, 곧 은행은 점점 더 많은 서비스를 디지털 방식으로 제공하게 되었습니다. 처음에는 데이터 보호와 보안에 대한 우려가 있었지만, 고객들은 디지털 공간을 더욱 신뢰하기 시작했고 온라인 거래에 더욱 개방적인 태도를 보이기 시작했습니다.
새로운 세기가 시작된 후 20년 동안에는 고객이 하루 중 언제든 원하는 장치를 통해 온라인에서 자신의 계정에 액세스하는 것이 일반적이었습니다. 퍼블릭 클라우드 서비스의 보안 기능이 향상되면서 은행들은 과거처럼 온프레미스 데이터 센터가 아닌 인터넷을 통해 서버와 데이터베이스에 액세스하기 시작했습니다. 이로 인해 은행은 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드 솔루션 모두를 사용하게 되었고, 클라우드 서비스 공급자(CSP)가 보안, 기술 및 적응성 분야에서 경쟁하여 변화하는 은행에 필요에 부응하는 현재의 클라우드 뱅킹 시대가 시작되었습니다.
금융 기관은 클라우드 전략을 수립할 때 최신 애플리케이션과 서비스에 대한 고객의 요구, 까다로운 규제 요건 준수, 비용 사이에서 미묘한 균형을 맞춰야 합니다. 가장 중요한 선택 중 하나는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 중 하나를 선택해야 하는 것입니다.
은행이 처음 서비스를 클라우드로 이전하기 시작했을 때, 대부분 프라이빗 클라우드 환경이 더 안전하다고 여겨졌기 때문에 프라이빗 클라우드 환경을 선택했습니다. 프라이빗 클라우드는 전적으로 단일 조직에 속하는 클라우드 컴퓨팅 환경입니다. 금융 기관에서 사용 중인 프라이빗 클라우드의 모든 클라우드 서비스는 사설 네트워크를 통해 제공되므로 악의적인 공격자가 해당 서비스에 침투하여 고객 데이터를 손상시킬 수 없습니다. 프라이빗 클라우드 인스턴스용 인프라는 일반적으로 금융 기관 또는 계약을 체결한 타사 공급업체가 소유한 데이터 센터 내부에 위치하므로 한층 강화된 보안을 제공합니다. 프라이빗 클라우드는 보안과 제어 측면에서 매력적이지만, 퍼블릭 클라우드가 제공하는 확장성과 유연성이 부족합니다. 따라서 퍼블릭 클라우드의 보안이 점점 더 강화됨에 따라 많은 은행에서 퍼블릭 클라우드를 옵션으로 선택하고 있습니다.
퍼블릭 클라우드는 인터넷을 통해 액세스할 수 있는 공용 도메인에서 호스팅되는 클라우드입니다. Amazon Web Services(AWS), IBM, Microsoft Azure를 비롯한 세계 유수의 대기업에서 퍼블릭 클라우드 인스턴스를 호스팅하고 있습니다. 퍼블릭 클라우드를 사용하면 금융 기관은 고객 데이터를 센터에 저장하고, 구독하는 서비스를 필요에 따라 확장하거나 축소할 수 있습니다. 퍼블릭 클라우드 모델은 비용, 확장성, 유연성 측면에서 엄청난 이점을 제공하지만, 데이터가 저장되는 서버의 상당수가 다른 국가에 있기 때문에 일부 금융 기관에서는 데이터 보호법에 대한 우려를 제기하고 있습니다.
하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 솔루션은 퍼블릭 및 프라이빗 에코시스템 모두에서 클라우드 컴퓨팅의 장점을 결합합니다. 하이브리드 클라우드 환경은 말 그대로 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드 제품의 조합입니다. 멀티클라우드는 클라우드 고객이 여러 공급업체로부터 다양한 서비스(퍼블릭 및 프라이빗)를 선택하는 경우입니다. 하이브리드 및 멀티클라우드 뱅킹 배포는 금융 기관이 클라우드 서비스를 선택할 때 여러 공급업체로부터 가장 낮은 금액으로 구매할 수 있기 때문에 점점 인기를 얻고 있습니다.
금융 기관이 클라우드와 클라우드의 다양한 이점을 수용함에 따라 사용 사례가 날로 증가하고 있습니다. 크고 작은 기관 모두 클라우드 혁신을 중심으로 새로운 디지털 혁신 이니셔티브를 시작하고 있습니다. 클라우드 뱅킹이 금융 서비스의 세계를 변화시키는 몇 가지 방법을 소개합니다.
많은 은행은 교체 비용 때문에 수십 년 동안 구축된 레거시 IT 인프라를 사용하고 있었습니다. 그러나 새로운 기술의 속도와 민첩성을 활용하지 못해 발생하는 기회 비용은 말할 것도 없고, 인프라를 유지하는 데도 비용이 많이 들었습니다. 오늘날 많은 은행은 데이터 스토리지 및 처리와 같은 핵심 기능을 값비싼 레거시 IT 인프라에서 보다 적응력이 뛰어난 새로운 클라우드 운영 모델로 이전하는 대규모 현대화 이니셔티브의 일환으로 클라우드 뱅킹 솔루션을 사용합니다. 이를 통해 비용을 절감하고 고객에게 더 높은 수준의 기술을 제공할 수 있습니다.
클라우드 뱅킹이 전반적인 뱅킹 경험을 크게 변화시킨 덕에, 일부 신규 은행은 실제 지점을 하나도 보유하지 않은 경우도 있습니다. 예를 들어 금융 기술(핀테크) 상품과 서비스에 크게 의존하는 기술 기업 등 소규모 신규 은행들은 클라우드를 사용하여 디지털 뱅킹 플랫폼을 만들고 있습니다. 일부는 스마트폰에 다운로드할 수 있는 앱으로만 서비스를 제공합니다. 클라우드에 크게 의존하는 소규모 신규 은행은 당좌 예금 및 저축 계좌, 대출 및 신용카드를 포함하여 기존 금융 기관과 동일한 소매 금융 서비스를 지점 운영 및 직원 고용에 필요한 간접비 부담 없이 제공합니다.
오픈 뱅킹(또는 '오픈 뱅크 데이터')은 클라우드 기술을 통해 금융 기관이 고객의 데이터를 제3자, 주로 다른 금융 서비스 제공업체에 개방하여 혁신을 촉진하고 새로운 서비스를 제공하는 새로운 관행입니다. 오픈 뱅킹을 먼저 시행하는 은행은 일반적으로 동의서를 통해 고객의 정보 공유 허가를 받아야 합니다. 그런 다음 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 계정, 거래 내역 및 기타 정보를 포함한 데이터를 공유할 수 있습니다. 오픈 뱅킹의 용도는 매우 다양하지만 일반적으로 대출 및 기타 금융 서비스에 대한 마케팅 기회와 새로운 디지털 상품 개발이 포함됩니다.
많은 금융 기관이 프라이빗 클라우드에서 퍼블릭 클라우드로 전환하면서 퍼블릭 클라우드 제공업체는 서비스형 상품 모델로 새롭고 혁신적인 상품을 제공하고, 은행은 고객을 위해 다양한 서비스와 상품을 실험할 수 있게 되었습니다. 또한 은행은 기성 제품을 통해 핵심 뱅킹 역량으로 간주되지 않는 핀테크에 덜 집중하면서 여전히 이 분야의 혁신의 혜택을 누릴 수 있습니다.
IBM은 은행이 새로운 운영 모델로 전환하고 수익성을 달성할 수 있도록 하이브리드 클라우드 및 AI 기능을 제공합니다.
watsonx Assistant가 AI 기반 챗봇을 활용하여 디지털 뱅킹 경험을 혁신하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
IBM Financial Services Consulting은 고객이 핵심 뱅킹 및 결제 시스템을 현대화하고 불확실성에 대응할 수 있는 탄력적인 디지털 기반을 구축하도록 지원합니다.
IBM은 은행이 새로운 운영 모델로 전환하고 수익성을 달성할 수 있도록 하이브리드 클라우드 및 AI 기능을 제공합니다.