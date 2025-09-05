모든 DNS 쿼리(또는 DNS 요청)는 동일한 프로세스에 따라 IP 주소를 확인합니다. 사용자가 URL을 입력하면 컴퓨터는 DNS 서버를 단계별로 쿼리하여 필요한 정보와 리소스 레코드를 찾습니다. 해당 도메인의 권한 DNS 서버가 최종 답변을 제공하면 프로세스가 종료됩니다.

도메인 이름 시스템에 대한 주제를 조사하다 보면 DNS의 작동 방식을 전화번호부의 기능과 비교하는 "전화번호부 비유"를 접하게 됩니다. 이의 유일한 문제는 모든 사람이 이 비유를 이해하지는 못한다는 것입니다.

오늘날의 많은 휴대폰 사용자는 전통적인 전화번호부로 전화번호를 검색하는 대신 온라인 전화번호부나 디지털 어시스턴트(예: Apple의 Siri)에 의존합니다.

오래되었든 말든, 전화번호부 비유는 직장의 핵심 기능을 잘 나타내므로 여전히 유효합니다. 또한 온라인 전화번호부를 보는 사람들은 전화번호를 검색하기 위해 전자 형태의 전화번호부를 사용한다는 점에서 여전히 같은 작업을 수행하고 있습니다.

이제 IP 주소 관리는 IP 주소 및 IP 주소와 연관될 수 있는 호스트 이름 처리와 관련된 관리 작업을 수행합니다. DNS는 발생 가능하고 나중에 문제 해결을 요구할 수 있는 복잡한 이름 확인 문제를 해결하는 데 특화되어 있습니다.

한 가지 주요한 DNS 작동 방식은 이전에 액세스한 도메인 이름과 연결된 IP 주소가 저장된 DNS 캐시를 사용하여 인터넷 속도를 높이는 것입니다. 이 접근 방법은 동일한 정보를 반복적으로 조회할 필요성을 줄이는 데 사용됩니다. 이러한 DNS 레코드는 서로 다른 DNS 캐시에 저장되며, IP 주소를 보다 쉽고 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.

DHCP에서 지원하는 일반적인 자동화된 네트워크 구성 방법과 달리, DNS는 네트워크 개입을 완전히 우회하는 수동 구성 방법을 제공합니다. 이 방법은 개인이나 조직이 사용자 지정 성능이나 향상된 개인 정보 보호를 위해 대체 DNS 서버를 사용하려는 경우에 유용할 수 있습니다.