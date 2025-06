통합 관리 서버 위에 별도의 데이터 관리 환경을 설치하고 활성화할 수 있습니다. 이 브라우저 기반 그래픽 인터페이스는 z/OS 서브시스템 관리를 위한 고유의 기능을 제공합니다. 역할 기반 제품은 Db2 for z/OS 관리를 현대화하여 개발자가 인스턴스를 프로비저닝하고 애플리케이션을 생성하고, 변경하고, 승인을 위해 제출할 수 있도록 합니다. 검색 및 운영과 같은 서비스는 IBM Unified Management Server for z/OS를 통해 액세스할 수 있으며, IBM Unified Experience for z/OS 인터페이스를 통해 Db2 DevOps Experience의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다.