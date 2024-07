IBM Db2 AI for z/OS는 자율성을 활용하여 내장된 도메인 전문 지식을 통해 데이터베이스 관리 작업을 간소화합니다. 머신 러닝과 AI를 활용하여 가장 까다로운 환경에서도 운영 성능을 개선하고 Db2 for z/OS 효율성 및 상태를 유지하는 동시에 Db2 for z/OS 성능, 안정성 및 비용 효율성을 개선할 수 있습니다.