Db2 for z/OS Data Gate(Db2 Data Gate)와 Data Gate on Cloud는 Db2 for z/OS에서 생성된 데이터의 클라우드 액세스를 위한 최신 하이브리드 클라우드 접근 방식을 제공합니다.

Db2 Data Gate를 사용하면 비용과 노력을 절감하면서 하이브리드 클라우드, 분석 및 AI 이니셔티브를 위해 Db2 for z/OS 데이터를 동기화할 수 있습니다. 애플리케이션은 별도 시스템으로 호스팅되는 트랜잭션 일관성을 갖춘 Db2 for z/OS 데이터의 동기화된 사본에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 및 프라이빗 클라우드 배포를 포함한 광범위한 대상 플랫폼을 사용할 수 있습니다.

Data Gate on Cloud를 사용하면 귀중한 엔터프라이즈 Db2 for z/OS 데이터를 Db2 Warehouse SaaS 환경으로 가져와 직접 액세스하거나 Presto용 Db2 커넥터를 통해 watsonx.data 레이크하우스의 해당 데이터에 액세스할 수 있습니다.