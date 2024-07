IMS Recovery Solution Pack for z/OS

IBM® IMS™ Recovery Solution Pack for z/OS®는 운영 복잡성을 줄이고 데이터베이스 백업 및 복구로 인해 시스템 리소스에 미치는 영향을 줄일 수 있는 소프트웨어 제품군입니다. (Parallel Sysplex® 환경 및 Parallel Sysplex 이외의 환경에서) 여러 데이터 세트의 동시 백업 및 복구가 가능한 IBM 제품 세트와 Fast Path 영역을 결합합니다. IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS에는 IMS Database Recovery Facility for z/OS, IMS High Performance Change Accumulation for z/OS, IMS Index Builder for z/OS 및 IMS High Performance Image Copy for z/OS가 포함되어 있습니다.