메인프레임 데이터베이스는 대용량 데이터 볼륨과 트랜잭션을 효율적으로 관리할 수 있는 고성능 및 확장성을 제공하는 데 필수적입니다. 중요한 애플리케이션에 대한 안정성과 가용성, 민감한 데이터를 위한 고급 보안, 원활한 데이터 통합, 대규모 트랜잭션 처리에 대한 강력한 지원을 보장합니다.
또한 IBM Z 메인프레임에 배포된 데이터베이스는 포괄적인 감사 추적을 통해 규제 준수를 유지하는 데 도움이 되므로 대기업에서 데이터를 안전하고 효율적이며 안정적으로 관리하는 데 필수적입니다.
IBM Z 메인프레임에 배포되는 두 가지 주요 데이터베이스는 Db2 for z/OS와 IMS입니다. Db2 for z/OS를 이용하면 SQL(Structured Query Language)을 사용하여 데이터를 정의하고 조작할 수 있습니다. IMS 데이터베이스 소프트웨어는 가장 중요한 데이터를 확실하고 안전하게 저장, 관리 및 처리합니다.
Db2 for z/OS는 핵심 비즈니스 데이터를 관리하고 조직 전반의 주요 비즈니스 애플리케이션을 지원하는 엔터프라이즈 메인프레임 데이터베이스입니다. 수천 명의 고객과 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하며 지속적인 가용성, 확장성, 높은 수준의 보안성을 실현합니다.
메인프레임 데이터베이스 현대화와 관련하여 IBM Db2 for z/OS를 사용하는 조직은 데이터베이스 성능을 개선하고 최신 IT 및 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정하기 위해 다양한 전략을 추진할 수 있습니다.
IBM Db2 AI for z/OS
SQL 최적화, 시스템 평가(성능 인사이트를 통해 강화됨) 및 분산 연결 제어와 같은 기능으로 운영 성능을 개선하고 Db2 for z/OS 시스템 상황을 유지보수합니다.
Db2 for z/OS Data Gate와 Gate on Cloud
Db2 Data Gate를 사용하면 비용과 수고를 줄이면서 하이브리드 클라우드, 분석 및 AI 이니셔티브를 위해 Db2 for z/OS 데이터를 동기화할 수 있습니다. 애플리케이션은 별도의 시스템에서 호스팅되는 Db2 for z/OS 데이터에 대해 트랜잭션 일관성을 갖춘 동기화된 사본에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 및 프라이빗 클라우드 배포를 포함한 다양한 플랫폼을 지원합니다.
Data Gate on Cloud를 사용하면 중요한 엔터프라이즈 Db2 for z/OS 데이터를 Db2 Warehouse SaaS 환경으로 가져와 직접 액세스하거나 Presto용 Db2 커넥터를 통해 watsonx.data 레이크하우스에서 액세스할 수 있습니다.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Db2 for z/OS와 긴밀하게 통합된 고성능 구성 요소로서 복잡한 Db2 조회를 고속으로 처리하여 비즈니스에 중요한 보고 및 분석 워크로드를 지원합니다.
IBM Db2 Query Management Facility
하나 이상의 CICS® 온라인 트랜잭션 시스템과 공존하고 리소스를 공유해야 하는 배치 프로세스를 쉽게 관리할 수 있습니다. 제어 요청을 사용하여 CICS 애플리케이션과 연관된 자원을 해제하고 나중에 재할당하는 일괄처리 작업을 작성하십시오.
IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
통합 관리 서버 위에 별도의 데이터 관리 환경을 설치하고 활성화할 수 있습니다. 이 브라우저 기반 그래픽 인터페이스는 z/OS 서브시스템 관리를 위한 고유의 기능을 제공합니다. 역할 기반 제품은 Db2 for z/OS 관리를 현대화하여 개발자가 인스턴스를 프로비저닝하고 애플리케이션을 생성하고, 변경하고, 승인을 위해 제출할 수 있도록 합니다. 검색 및 운영과 같은 서비스는 IBM Unified Management Server for z/OS를 통해 액세스할 수 있으며, IBM Unified Experience for z/OS 인터페이스를 통해 Db2 DevOps Experience의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다.
온디맨드, 애플리케이션에 특화된 데이터베이스 및 트랜잭션 관리 툴을 사용하여 IMS의 성능을 향상 시키세요.
IMS 데이터베이스 관리자
애플리케이션 플랫폼은 가장 중요한 데이터를 확실하고 안전하게 저장, 관리 및 처리합니다. IMS Database VUE를 사용하면 일회성 요금으로 제공되는 적절한 크기의 IMS 데이터 서버 솔루션을 통해 성장을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
IMS Enterprise Suite
개방형 통합 기술을 지원하여 새로운 애플리케이션 개발을 가능하게 하고 IMS 트랜잭션 및 데이터에 대한 액세스를 확장합니다. 사용자 친화적인 표준 인터페이스를 제공하고, IMS 메타데이터 생성을 간소화하며, 애플리케이션 개발을 용이하게 하고, IMS 액세스를 확장합니다.
IMS Enterprise Suite는 IMS 고객이 추가 비용 없이 사용할 수 있습니다.
z/OS용 IMS 데이터베이스 솔루션 팩
조직이 하나의 솔루션에서 IMS 전체 기능 데이터베이스를 모두 관리할 수 있는 통합 도구 세트입니다. 데이터베이스 조정 및 운영을 보장하여 연중무휴 24시간 가용성을 지원합니다.
z/OS용 IMS 데이터베이스 유틸리티 솔루션
IMS 전체 기능 및 고가용성 대형 데이터베이스를 재구성하는 데 사용되는 도구입니다. 다양한 IMS 유틸리티를 통합하고 데이터베이스를 조정 및 운영하는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다.
이 솔루션 팩은 운영 복잡성과 데이터베이스 재구성이 시스템 리소스에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS와의 통합으로 데이터베이스 관리자 작업을 위한 웹 인터페이스를 제공합니다.
z/OS용 IMS 고속 경로 솔루션 팩
시스템 가용성을 높이는 데 도움이 되는 기능 등 데이터베이스 관리자가 IMS Fast Path 데이터베이스를 분석, 유지보수 및 조정하는 데 도움이 되는 광범위하고 사용하기 쉬운 유틸리티를 제공하는 도구입니다.
z/OS용 IMS 복구 솔루션 팩
운영 복잡성과 데이터베이스 백업 및 복구가 시스템 리소스에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 되는 소프트웨어 제품군입니다. (Parallel Sysplex 환경 및 Parallel Sysplex 이외의 환경에서) 여러 데이터 세트의 동시 백업 및 복구가 가능한 IBM 제품 세트와 Fast Path 영역을 결합합니다.
IMS Performance Analyzer for z/OS
이 IMS Tools는 IMS 데이터베이스 및 IMS 트랜잭션 관리자 시스템의 트랜잭션 성능 및 시스템 리소스 사용량에 대한 종합적인 보고를 제공합니다. 모니터링, 튜닝, 서비스 수준 관리, 트렌드 분석 및 용량 계획을 위한 IMS 시스템 성능에 대한 세부 정보를 제공합니다.
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
IMS 워크로드를 위한 성능 모니터링 도구 소프트웨어로, Parallel Sysplex에서 단일 제어 지점을 제공하고 IMS Connect TCP/IP 트랜잭션을 모니터링합니다. 이는 OMEGAMON 소프트웨어 제품군의 일부입니다.
IMS Problem Investigator for z/OS
모든 IMS 문제 판별 작업을 위한 로그 분석 도구입니다. IMS 데이터베이스 및 IMS 트랜잭션 관리 시스템을 위한 이와 같은 강력한 문제 분석 지원을 통해 문제를 더 쉽고 빠르게 식별하고, 해결할 수 있습니다.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
애플리케이션 프로그램 로직, IMS 애플리케이션 인터페이스, 텔레프로세싱 활동, 3270 형식 제어 블록 및 데이터베이스 활동을 종합적으로 확인할 수 있는 도구입니다. 이는 애플리케이션의 동작을 시뮬레이션하고 처리된 트랜잭션에 대한 자세한 정보가 포함된 보고서를 생성합니다.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
IMS 긴급 재시작 장애 발생 후 IMS 데이터베이스의 데이터 무결성을 유지하고 데이터 입력 데이터베이스(DEDB)를 복구하는 데 필요한 시간을 줄여주는 도구입니다.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
IMS 일괄처리 작업 및 IMS 서브시스템 모두에 대한 데이터베이스 버퍼 풀 성능을 분석할 수 있는 도구입니다. 현재의 IMS 온라인 및 일괄처리 작업 데이터베이스 버퍼 풀을 평가하는 데 유용한 통계 분석 보고를 수행할 수 있습니다.
IMS Cloning Tool for z/OS
IMS 서브시스템과 데이터베이스를 신속하게 복제하여 데이터 가용성을 높일 수 있는 도구입니다. IMS Cloning Tool은 빠른 복제 기술과 자동화를 결합하고 수작업을 줄임으로써 생산성을 높일 수 있습니다. 프로덕션 온라인 다운타임뿐만 아니라 정확한 사본을 만들거나 IMS 서브시스템 및 데이터베이스를 복제하는 데 드는 비용도 크게 줄일 수 있습니다.
IMS Program Restart Facility for z/OS
IMS 배치 메시징 프로그램 및 IMS 배치 DLI/DBB 프로그램의 체크포인트, 백아웃 및 재시작 처리를 자동화하는 도구입니다. 사용할 수 있는 적합한 로그 데이터 세트를 식별하고 프로그래밍 방식으로 재시작 작업을 생성하여 체크포인트 ID 선택 프로세스를 관리합니다.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
IMS 및 Db2 for z/OS에 대한 정보를 직관적인 단일 그래픽 웹 인터페이스로 통합하는 애플리케이션 서버입니다. 이 인터페이스는 클라이언트에서 z/OS의 다른 서비스에 연결하는 데 사용됩니다. 이를 통해 z/OS 환경에 대한 분석을 신속하게 수행할 수 있으며 고급 메인프레임 기술의 필요성을 줄일 수 있습니다.
IBM Common Services Library for z/OS
엄선된 IBM IMS Tools에서 요구 및 공유되는 다양한 구성 요소와 인프라 관련 공통 기능이 포함된 무료 소프트웨어입니다. 이 기능은 별도로 포함되지 않고 여러 제품 간에 공유됩니다.