메인프레임 데이터베이스는 대용량 데이터 볼륨과 트랜잭션을 효율적으로 관리할 수 있는 고성능 및 확장성을 제공하는 데 필수적입니다. 중요한 애플리케이션에 대한 안정성과 가용성, 민감한 데이터를 위한 고급 보안, 원활한 데이터 통합, 대규모 트랜잭션 처리에 대한 강력한 지원을 보장합니다.

또한 IBM Z 메인프레임에 배포된 데이터베이스는 포괄적인 감사 추적을 통해 규제 준수를 유지하는 데 도움이 되므로 대기업에서 데이터를 안전하고 효율적이며 안정적으로 관리하는 데 필수적입니다.