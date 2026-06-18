コア・ビジネスの一環として危険物を取り扱う組織は、従業員の安全を確保し、火災、爆発、有毒化学物質の放出、原子炉の炉心溶融などの壊滅的な事故の可能性を減らすために、安全計装システムを利用しています。

安全計装システムは、基本プロセス制御システム（BPCS）と呼ばれる別のタイプのビジネス・プロセス・システムと密接に関連しています。ただし、BCPSが通常の運用を維持することに重点を置いているのに対し、SISは安全性にのみ焦点を当てています。SISは危険な状態を検知すると、バルブからの圧力の解放や緊急シャットダウン・システムの作動など、事前定義された対応を開始します。

安全計装システムは主に、原料を化学的、物理的、生物学的または熱的プロセスを通じて変換して製品を製造する業界であるプロセス産業で使用されます。これらの産業には、石油・ガス、化学製造、エネルギー、製薬、水処理などがあります。これらの産業で事業を展開する企業は、リスクを管理するために安全関連システムを導入して危険な状態を検知し、システムを安全な状態に移行させます。