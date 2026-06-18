安全計装システム（SIS）は、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせて、危険な状態を検知するとプロセスと設備を自動的にシャットダウンする統合制御システムです。
コア・ビジネスの一環として危険物を取り扱う組織は、従業員の安全を確保し、火災、爆発、有毒化学物質の放出、原子炉の炉心溶融などの壊滅的な事故の可能性を減らすために、安全計装システムを利用しています。
安全計装システムは、基本プロセス制御システム（BPCS）と呼ばれる別のタイプのビジネス・プロセス・システムと密接に関連しています。ただし、BCPSが通常の運用を維持することに重点を置いているのに対し、SISは安全性にのみ焦点を当てています。SISは危険な状態を検知すると、バルブからの圧力の解放や緊急シャットダウン・システムの作動など、事前定義された対応を開始します。
安全計装システムは主に、原料を化学的、物理的、生物学的または熱的プロセスを通じて変換して製品を製造する業界であるプロセス産業で使用されます。これらの産業には、石油・ガス、化学製造、エネルギー、製薬、水処理などがあります。これらの産業で事業を展開する企業は、リスクを管理するために安全関連システムを導入して危険な状態を検知し、システムを安全な状態に移行させます。
SISの主な目標は、システムまたはプロセスを安全な状態に移行させることです。安全な状態とは、危険な事象の後に設備または個々の施設が再び安全になる状態のことです。
すべての安全計装システムの中核には、1つ以上の安全計装機能（SIF）があり、これはSISが危険状態を検知した際に実行する機能です。例えば、SISが化学反応装置の危険なレベルを検知した場合、緊急遮断弁とポンプ制御を使用して、それ以上の材料が反応器に流入するのを自動的に防ぐことができます。
すべての安全計装システムは、国際電気標準会議（IEC）が定めた規格によって厳しく規制されています。標準IEC 61508およびIEC 61511は、組織がSISアーキテクチャーを構築する際に従うべき詳細な枠組みを提供します。
安全計装システム（SIS）は、システムとプロセスを監視し、危険な状態を検知した場合に事前定義された処理を実行することで機能します。システム設計は用途や業界によって異なりますが、ほとんどのSISアーキテクチャーは3つの主要なコンポーネントで構成されています。
SISの最初の層は、システムまたはプロセス内の圧力、温度、液位、流量の微妙な変化を常に測定するセンサーとトランスミッターで構成されています。これらの小型装置は、稼働状況に関するリアルタイム・データを提供し、危険な状況が存在することを示す可能性のある異常を検出します。
最新のSISツールのほとんどは、冗長性を確保し、誤警報の可能性を減らすために複数のセンサーを利用しています。冗長構成は、単一の機器故障が検知を逃れる可能性を低減し、ソフトウェア計装システムの信頼性を高めます。
ロジック・ソルバーはSISの意思決定コンポーネントであり、センサーとトランスミッターから入力を受信し、事前定義された安全条件をデータが満たしているかどうかを評価します。ロジック・ソルバーが評価したデータが危険な状態を示している場合、自動的に安全対策を実行できます。
現代のほとんどの産業オートメーション環境では、ロジック・ソルバーは、信号を受信および評価し、安全機能を開始するために、安全プログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）と呼ばれる特殊なコントローラーを利用しています。生産の最適化に重点を置いている従来のPLCとは異なり、安全PLCはSIS内の機能安全アプリケーションのみを制御します。
最終制御要素とは、SIS内部にある実際の物理的な構成要素（オペレーショナル・テクノロジー）であり、プロセスの変更を実行し、安全な状態に復帰させるものです。一般的な最終制御要素には、バルブ、隔離バルブ、モーター・スターター、リレー、ブレーキング、アクチュエーターなどがあります。ロジック・ソルバーが危険な状態を検知すると、最終制御要素は事前定義された保護対策を実行します。
例えば、パイプ内の危険物質のレベルが事前に設定された制限を超えることがセンサーでロジック制御に示されると、ロジック・ソルバーはアクチュエーターを作動させてバルブを物理的に閉じ、物質の流れを停止します。正しく実行されると、このプロセスはシステムを安全な状態に復帰させます。
安全ライフサイクル管理は、安全計装システム（SIS）とその計測機能が正しく動作することを保証するために組織が利用している、厳密に体系化されたプロセスです。
安全ライフサイクルを効果的に管理し、SISの効果を保証するために、3つの主要な構成要素が極めて重要です。
現代の産業施設は、人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）などの複雑な自動化技術への依存度が高まっています。これらの技術は効率と生産性を向上させる一方で、環境・安全衛生（EHS）と事業継続性に新たなリスクをもたらします。例えば、適切な安全対策が講じられていない場合、現代の施設で発生した１つの設備の誤動作が危険な事象に発展する可能性があります。
安全計装システム（SIS）を導入することは、組織がプロセスの信頼性を高め、作業者の安全性を向上させ、最も重要な設備をより適切に保護するのに役立ちます。最近の報告によると、SISツールの需要は増加しており、現在の市場規模は52億6千万米ドルで、今後5年間で73億2千万米ドルに達すると予測されています。
ここでは、エンタープライズ・レベルでSISを導入することの一般的なメリットをいくつか紹介します。
SISは、危険な状況を引き起こすおそれのあるプロセスやシステムを継続的に監視することで、プロセス安全管理を強化します。あるレポートによると、SISは検知機能と対応機能により、職場でのインシデントを最大80％削減できます。安全計装システムは、変数を自動的に監視し、保護対策を開始することで、事故や壊滅的な故障が発生する可能性を低減します。
例えば、産業施設の作業員は、日常業務の一環として危険で可燃性の化学物質を扱うことがよくあります。SISが開始する安全停止システムは、潜在的な曝露を警告し、是正措置を講じることができます。状況が特定の許容しきい値を超えると、SISは人間よりも迅速に、一貫して対応できます。
SISが監視する多くのプロセスやシステムは、業務運営管理の中核を成しています。業務運営管理とは、効率性とレジリエンスを促進するために、ビジネス・プロセスを設計および最適化することです。設備の故障は安全上の問題を引き起こすだけでなく、重大な経済的損失をもたらす可能性があります。
SISは、反応器、パイプライン、コンプレッサー、タービン、その他の重要設備の損傷を防止することで、修理コストと計画外ダウンタイムを削減できます。例えば、大型遠心コンプレッサーは、天然ガス業界で最も重要で高価な設備の1つです。技術者や機械操作者は、コンプレッサーを通過するガスの流れが不安定になり、設備が損傷する可能性があるサージと呼ばれる状態を防ぐために、流量、圧力、振動レベルを監視する安全計測システムをプログラムします。
SISの設計と運用により、組織はコンプライアンス監視機能さまざまな面で向上させることができます。まず、プロセス産業では、ビジネス・プロセスの中核となる物質を扱うため、厳格な安全規制や基準の対象となることがよくあります。IEC 61508およびIEC 61511に準拠することは、作業員の安全に対する組織の取り組みを示し、機能安全管理のベスト・プラクティスを適切に実装していることを示しています。
第2に、規制当局や保険会社は多くの場合、施設に対してSIS設計、プルーフ・テストの文書化、保全作業の記録を含む文書化された安全プログラムを維持することを要求しています。
信頼性の高いSISは、本当に危険な状況でのみ設備を停止することで、組織が誤ってシャットダウンする可能性を減らすのに役立ちます。SISがなければ、機械操作者は手動プロセスに頼らざるを得ず、手動プロセスは自動プロセスほど信頼できないため、誤ったシャットダウンの可能性が高くなります。
また、危険な条件下で設備を稼働させると、故障の可能性が高まります。適切に設計されたSISは、設備の壊滅的な損傷を防止し、緊急修理、二次的故障、計画外停止の数を減らすのに役立ちます。
安全計装システム（SIS）は主にプロセス産業で使用され、石油、水、化学物質などの原材料を製品へ変換するプロセスを保護します。ここでは、最も一般的な5つの事例を紹介します。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
AIを使った洞察と自動化により、資産を管理、維持、最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
持続可能性に関する目標を、AIを活用した戦略と変革により具体的な行動に移します。