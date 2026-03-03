PSMの対象者

OSHAが定める基準量以上の有害化学物質または可燃性液体を取り扱う米国内のすべての施設は、その基準に準拠する必要があります。PSM 29 CFR 1910.119には、OSHAが導入したシステムとガイドラインに従って厳格に管理する必要がある130種類を超える高リスクの化学物質がリストされており、これらに違反した場合は組織は高額な罰金を科せられる可能性があります。

プロセス安全管理とリスク管理プログラムの違いとは

PSMが労働者の安全と、業界基準に従って危険化学物質の取り扱いを管理するためのプロセスに重点を置いているのに対し、リスク管理プログラム（RMP）はより広い範囲を対象としています。RMPは、化学処理がより大きい地域社会に与える影響を強調しています。ます。RMPは、環境に有害な影響を与える可能性のある油や化学物質の流出など、有毒物質の放出を防ぐことに重点を置く傾向があります。

どちらのプログラムも、危険物の処理から生じかねない壊滅的な事故の防止を対象としていますが、対象範囲と重点分野は異なります。

組織のPHAはどのくらいの頻度で更新する必要があるのか

OSHAでは、PHAを5年ごと（またはプロセスに大きな変更があった場合）に更新することを義務付けています。OSHAのガイドラインによると、変更によりMOCの見直しが必要となり、それがリスク・プロファイルに影響する場合、あるいは組織のリスク評価方法に変更が生じる場合には、PHAも更新する必要があります。