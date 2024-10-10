ニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）とグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）はどちらもシステムのメインの中央処理装置（CPU）を補完するものであり、両者の基本的な違いはチップのアーキテクチャーと機能にあります。
GPUには、グラフィックのレンダリングに必要な高速で正確な計算タスクを実現するために、数千ものコアが含まれています。NPUは、AIワークロードをリアルタイムでより適切に処理するために、データ・フローとメモリー階層を優先します。
どちらのタイプのマイクロプロセッサーもAIで使用される並列処理に優れていますが、NPUは機械学習（ML）と人工知能のタスク専用に構築されています。
ニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）は大きな注目を集めていますが、この10年近く前のテクノロジーが突然注目を集めているのはなぜでしょうか。その答えは、生成AI（人工知能）の最近の進歩によってAIアプリケーション、さらにはNPUやGPUなどのAIアクセラレーター・チップに対する一般の関心が再燃していることに関係しています。
NPUのアーキテクチャーは、CPUやGPUのアーキテクチャーとは大きく異なります。順番に命令を実行するように設計されたCPUは、GPUよりも処理コアの数が少なく、GPUは多くのコアを備えており、高レベルの並列処理を必要とする要求の厳しいオペレーション向けに設計されています。
CPUが並列処理タスクに苦労し、GPUがエネルギー消費量の多いコストに優れているのに対し、NPUアーキテクチャーは人間の脳のデータ処理方法を模倣することで繁栄します。NPUは、単にコアを追加するだけでなく、次のようなさまざまな主要な機能や技術を通じて、より少ないエネルギー消費で高い並列処理を実現します。
NPUとGPUを比較する場合、主要な機能全体の性能を評価すると便利です。
NPUを統合システムに組み込むと、速度、効率、利便性の点で、従来のプロセッサーに比べて多くの明らかなメリットが得られます。メリットには以下のようなものがあります。
コプロセッサーとして、NPUは長年にわたって使用されており、通常はGPUと統合され、特定の反復的なタスクをサポートします。NPUは、消費者レベルのテクノロジー（Microsoft WindowsのAI Copilotなど）やさまざまなモノのインターネット（IoT）デバイス（音声認識の処理にNPUを使用するスマート・スピーカーなど）において、引き続き価値を持ちます。
しかし、最近のAIテクノロジーの発展により、より高度なAIモデルを搭載した消費者向けAIツールに注目が集まっているため、このタイプのプロセッサーに注目しています。自然言語処理などの要求の厳しいAIタスク向けに特別に設計されており、消費者向けAIへの関心が高まるにつれて、NPUへの関心も高まっています。
NPUの主なユースケースは次のとおりです。
NPUが登場する前から、GPUは性能集約型の並列処理を必要とするコンピューティング・タスクに長い間好まれてきました。GPUは元々、ビデオ・ゲームや画像/ビデオ・ソフトウェアの複雑なグラフィックスを処理するために設計されましたが、PCやコンソールのゲーム、仮想現実や拡張現実、高性能コンピューティング（HPC）、3Dレンダリング、データセンター、その他のアプリケーションでも引き続き使用されています。
ここでは、次のようなGPUテクノロジーの最も重要かつ最新のアプリケーションについて詳しく見ていきます。
NPUは、特定の種類のリソースを特定のタイプのプロセッサーに割り当てるオペレーションを最適化する統合システム内で最適に使用されます。精密なリニア・コンピューティング向けに設計されたCPUは、システムやリソース管理などの汎用プロセスに最適に割り当てられ、GPUは並列コンピューティングのメリットを受けるワークロードに特化しています。
人工知能アプリケーションの普及に伴い、低遅延でエネルギー効率の高い並列処理によりAIやML固有のタスクを処理するために、CPUやGPUを補完するためにさらに特殊なNPUを導入するのが最適です。
