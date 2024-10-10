GPUには、グラフィックのレンダリングに必要な高速で正確な計算タスクを実現するために、数千ものコアが含まれています。NPUは、AIワークロードをリアルタイムでより適切に処理するために、データ・フローとメモリー階層を優先します。

どちらのタイプのマイクロプロセッサーもAIで使用される並列処理に優れていますが、NPUは機械学習（ML）と人工知能のタスク専用に構築されています。

ニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）は大きな注目を集めていますが、この10年近く前のテクノロジーが突然注目を集めているのはなぜでしょうか。その答えは、生成AI（人工知能）の最近の進歩によってAIアプリケーション、さらにはNPUやGPUなどのAIアクセラレーター・チップに対する一般の関心が再燃していることに関係しています。