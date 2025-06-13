Linuxネットワーキングとは

Linuxのネットワーク構成とは、ネットワーク機能に不可欠なネットワーク・インターフェース、ルーティング、DNSといったネットワーク関連の要素を管理することを指します。Linuxネットワーキング構成において、ネットワーク・インターフェースはデバイスがLinuxネットワーク（物理または仮想）にどのように接続されているかを示します。ルーティングおよびルーティング・テーブルとは、ネットワーク・トラフィックとも呼ばれる情報がネットワーク上を通過する経路を指します。

ネットワーク構成を可能にするために、LinuxはTCP/IP、DHCP、ICMP、IPv4、IPv6、UDPなど、ネットワーク・トラフィックをデバイス間でどのように共有できるかを定める各種プロトコルをサポートしています。また、トラブルシューティング用のツールも含まれています。netstat、ifconfig、traceroute、tcpdumpといったコマンドライン・ツールはテキスト・ベースのインターフェースで、ユーザーがOSを通じてネットワークと直接やり取りできるようにします。

ドメイン・ネーム・システム（DNS）は、特定のドメイン名（例えばウェブ・アドレス）をインターネット・プロトコル（IP）アドレスに変換し、ネットワーク上のデバイスがそれらにアクセスできるようにします。ネットワーク構成においてIPアドレス指定は重要です。IPアドレスは複雑な数字の並びで、ユーザーにとってドメイン名よりも覚えにくいためです。

最後に、ファイアウォールはネットワーク構成時に設定されるシステムで、ネットワーク上のすべての送受信トラフィックを監視し、セキュリティーを維持します。