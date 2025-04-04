スカベンジング・グリッドは、CPUスカベンジング・グリッドまたはスキャベンジング・サイクルとも呼ばれ、計算グリッドと似たレイアウトと目的を持っていますが、1つの重要な違いがあります。スカベンジング・グリッドでは、ノードとコンピューターは利用可能な参考情報のみを、より大きなグリッドに提供します。ここでのスカベンジングという用語は、接続されたコンピューティング・参考情報のグリッドで可用性を検索するプロセスを指します。

スカベンジング・グリッドでは、一部のノードはグリッドのより大きな目的に関連するタスクを実行していますが、他のノードは他の無関係な目的に使用されています。ネットワーク・ユーザーがグリッド関連以外の目的でコンピューターにアクセスする必要がある場合、グリッドのソフトウェアは、利用可能な空きノードと参考情報を識別して、それらを割り当てます。