高度なソリューションでは、通常、次のような複数の異なるGSLBのデプロイメントを自動化できます。

アクティブ／アクティブアクティブ／アクティブ構成は、複数のアクティブなデータセンター（オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド環境）からなるもので、クライアントの要求がセンター間で均等に分散されるため、分散環境でのグローバル・トラフィックの分散に最適な設定です。

アクティブ／アクティブのデプロイメントでは、すべてのサイトがアクティブであり、特定のアプリまたはドメインのサービスが同じGSLB仮想サーバーに接続されます。サイトは、ロード・バランシングやコンテンツ・スイッチング仮想サーバーのステータス、現在の接続数、パケット・レート、帯域幅の使用状況などの情報を含むメトリクス交換プロトコル（MEP）を使用してデータを共有します。

ユーザーがDNSリクエストを送信すると、アクティブなサイトの1つに誘導されます。リクエストがサイトに届くと、そこにあるGSLB仮想サーバーがロード・バランシング用サーバーまたはコンテンツ・スイッチング用サーバーを選択し、そのアドレスをDNSサーバーに転送します。DNSサーバーはアドレスをクライアントに中継します。その後、ユーザーは、指定されたIPアドレスの新しい仮想サーバーにリクエストを再送信します。

アクティブ／パッシブアクティブ／パッシブ構成は、アクティブなデータセンターとパッシブなデータセンターからなるものです。この構成では、パッシブなサイトは災害復旧シナリオのために特別に確保されています。言い換えれば、パッシブ・データセンターは、すべてのアクティブ・サイトが利用できず、災害イベントによりフェイルオーバーがトリガーされた場合に、意思決定プロセスに介入します。アクティブ・サイトが停止すると、パッシブ・サイトがアクティブになります。



ユーザがアクティブ／パッシブGSLB構成にDNSリクエストを送信すると、そのリクエストは任意のサイトに送信されますが、システムは（正常に稼動している場合は）アクティブサイトからのみサービスをデプロイします。