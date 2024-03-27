RUMデータとは何でしょうか？ご想像とは異なり、RUMデータはCaptain Morganの販売実績やキューバ観光の指標、ディズニー映画のフランチャイズ成功度を示すものではありません。
リアルユーザー監視（RUM）データは、人々がオンライン・アプリケーションやサービスとどのようにやり取りしているかについての情報です。これは、ユーザーがオンラインで体験していることを常時稼働のリアルタイム調査のように捉えてください。RUMデータは、オンラインアプリケーションやサービスのパフォーマンスを最適化する上で重要な要素です。
ユーザーがどこに行き、どのような体験をしているかに関する情報を分析することで、企業は誤った設定、接続速度の低下、その他のサービス品質の指標に積極的に対処できます。
なぜ「本物」なのでしょうか？それは「偽物」のユーザーメトリクスも存在することを示唆しているのでしょうか？
実は、そうなのです！合成データは、アルゴリズムとシミュレーションによって、代表的なデータサンプルに基づいて「平均的な」ユーザーのエクスペリエンスを作成しようとするものです。多くの分析企業は、合成データを使用してオンライン・アプリケーションやサービスのパフォーマンスを分析しています。主な理由はコストです。RUMデータをリアルタイムで取得するには、参考情報やコンピューティングや構成など、かなりの量が必要です。
合成データは、現実を統計的に表現したものです。これはAIトレーニングではうまく機能するかもしれませんが、ネットワークやアプリケーションのパフォーマンスの異常を検出する場合にははるかに信頼性が低くなります。定義上、異常なネットワーク性能は予測不可能です。現実世界のアプリケーションやサービスに対する最適化においては、実際のユーザーエクスペリエンスに代わるものはありません。
NS1 CONNECT® は、RUMデータを使用して、 DNSトラフィックステアリング機能を通じてDNSルーティングの決定を通知します。RUMデータはモニターとして機能し、オンライン・アプリケーションやサービスから情報を収集します。複数のソースからのRUMデータを比較することにより、PulsarはDNSクエリを解決する最適なオプションを計算できます。
一部のネットワーク・サービス・プロバイダーは、RUMデータを使用して個々のトラフィック・ステアリングの決定を通知します。NS1は、これらの決定を積み重ね、カスタマイズ可能なチェーンを形成することで、独自の機能層を追加します。IBM® NS1 Connect Traffic Steeringを使用すると、ユーザーのISPや地理的な場所などに合わせて最適化するかを選択する必要がなくなります。RUMデータを使用すると、両方の要素のステータスを考慮し、作成したロジックに基づいて優先順位を付けることができます。
これにより、次のようないくつかの方法でビジネス価値がもたらされます。
RUMデータは、ネットワーク速度でこれらの意思決定に必要なリアルタイム情報を提供し、非常にきめ細かくカスタマイズ可能な方法でアプリケーションとサービスを最適化します。
詳細を知りたい方向けに、IBM NS1 CONNECT®がRUMデータを収集・分析してトラフィック・ステアリングの決定を通知する方法についての技術概要を説明します。
すべては、アプリケーション、サービス、またはその他のコンテンツ配信メカニズムなど、Webプロパティの構成から始まります。NS1 CONNECT®は、インバウンド・ユーザー・トラフィックに関する情報を収集するJavaScriptタグをそのWebプロパティに追加します。エンド・ユーザーがWebプロパティにアクセスすると、そのJavaScriptタグは性能と可用性に関するデータを収集する一連のテストを実行します。
そして、そのテスト成果は分析のためにNS1 CONNECT®に送信されます。NS1 Connect®は、高度な方程式と処理手法を用いて、関連するデータ要素に焦点を当て、性能と可用性に関する結論を導き出します。これらの成果はNS1 CONNECT®にプッシュバックされ、トラフィック・ステアリングの決定に使用されます。絶えず変化するインターネットの状況（「インターネットの天気」と呼ばれることもあります）を反映した最新の成果を得るために、約5分ごとに新しいトラフィック・ステアリング指示が受信されます。
RUMデータで何ができるかを今すぐご確認ください。
