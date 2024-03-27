RUMデータとは何でしょうか？ご想像とは異なり、RUMデータはCaptain Morganの販売実績やキューバ観光の指標、ディズニー映画のフランチャイズ成功度を示すものではありません。

リアルユーザー監視（RUM）データは、人々がオンライン・アプリケーションやサービスとどのようにやり取りしているかについての情報です。これは、ユーザーがオンラインで体験していることを常時稼働のリアルタイム調査のように捉えてください。RUMデータは、オンラインアプリケーションやサービスのパフォーマンスを最適化する上で重要な要素です。

ユーザーがどこに行き、どのような体験をしているかに関する情報を分析することで、企業は誤った設定、接続速度の低下、その他のサービス品質の指標に積極的に対処できます。