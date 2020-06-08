図1：3つのレベルのアウェアネス。

エッジでのイベントでは、カメラが見ているものやセンサーが何を感知しているかをリアルタイムで分析する必要があるため、迅速に意思決定を行い、即座に行動を起こすことができます。2台の車が衝突経路上にある場合、情報をクラウドに送信したり、誰かに通知したりするタイミングはありません。現在の経路を維持することによる影響を構想し、即時の措置を講じることで衝突を回避することができます。自動車製造工場で塗装ロボットを監視しているスマート・カメラが、車体部品に適用されている塗料の量が間違っていることを確認した場合、是正措置が必要になります。これらはすべて、そのようなデバイスまたはシステムにデプロイされた事前構築モデルのみが可能です。

しかし、新しい状況やこれまでの構想外の状況についてはどうでしょうか。建設現場では、ヘルメットをかぶっていない人を検出し、警報を発したり、現場の監督者に知らせたりするようにカメラをトレーニングできます。エントリー・センサーは、人々がバッジを着用しているか、武器を持ち歩いているかなどを検知できます。パンデミックのような自然災害が発生した場合、これらの同じデバイスにマスクや手袋などの健康関連アイテムを検出させたいと考えます。

エッジデバイスがそのような状況を検知および分析し、必要なアクションを実行できるように、既存のモデルを強化するか、新しい機械学習（ML）モデルをデプロイする必要があります。結果のアクションはプログラム可能で、特定の状況に依存します。警報を作動させたり、適切な担当者に通知したり、人々の侵入を禁止したりすることができます。Edge分析の力です。