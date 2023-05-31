モノのインターネット (IoT) とエッジコンピューティングの両方の分野に関係する、重複したビジネス利用シナリオが多数あります。しかし、多くの人が意識することなく一般的にデプロイされてきた、非常に実用的で有望なユースケースが1つあります。それは、コネクテッド製品（プロダクト）です。このユースケースには、他の製品、オペレーター、環境とリアルタイムでデータを交換するセンサー、ソフトウェア、コネクティビティが組み込まれた機器や設備が含まれます。

このブログ記事では、見過ごされがちなコネクテッド製品の現象と、企業がコネクテッド製品をどのように活用しているのかを紹介します。この現象は、特に製造業やインダストリアル・エンジニアリングの分野において顕著です。戦略から設計、開発、デプロイメントに至るまで、物理的な製品の接続には多くの思慮が必要です。私たちはエッジコンピューティングの観点からこれを検証していますが、「インダストリー4.0」にとっても大きな意味を持ちます。

読者の皆さんは、高度なデジタル技術と IoT（モノのインターネット）を、製造プロセスと、命令やデータを送受信する接続デバイスに統合する「インダストリー 4.0」に精通していることと思います。これにより、生産工程の自動化と最適化が進み、製造の効率性、生産性、柔軟性が向上します。このコンセプトの詳細については、以下のリンクをご覧ください。