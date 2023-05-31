モノのインターネット (IoT) とエッジコンピューティングの両方の分野に関係する、重複したビジネス利用シナリオが多数あります。しかし、多くの人が意識することなく一般的にデプロイされてきた、非常に実用的で有望なユースケースが1つあります。それは、コネクテッド製品（プロダクト）です。このユースケースには、他の製品、オペレーター、環境とリアルタイムでデータを交換するセンサー、ソフトウェア、コネクティビティが組み込まれた機器や設備が含まれます。
このブログ記事では、見過ごされがちなコネクテッド製品の現象と、企業がコネクテッド製品をどのように活用しているのかを紹介します。この現象は、特に製造業やインダストリアル・エンジニアリングの分野において顕著です。戦略から設計、開発、デプロイメントに至るまで、物理的な製品の接続には多くの思慮が必要です。私たちはエッジコンピューティングの観点からこれを検証していますが、「インダストリー4.0」にとっても大きな意味を持ちます。
読者の皆さんは、高度なデジタル技術と IoT（モノのインターネット）を、製造プロセスと、命令やデータを送受信する接続デバイスに統合する「インダストリー 4.0」に精通していることと思います。これにより、生産工程の自動化と最適化が進み、製造の効率性、生産性、柔軟性が向上します。このコンセプトの詳細については、以下のリンクをご覧ください。
コネクテッド製品には3つの核となる要素があります：
図1にあるように、データはコネクテッド製品の生命線です。とはいえ、なぜコネクテッド製品が企業にとって不可欠になりつつあるのでしょうか？コネクテッド製品では、顧客は最新で最高の最先端エッジデバイスを購入することを期待するだけでなく、これらのデバイスが継続的に機能し、改良され、製品寿命の間に主要な機能がアップデートされることも期待しています。テスラ車やアップル製品のOTA（Over-the-Air、無線）アップデートは、コネクテッド製品に新しいソフトウェア、ファームウェア、主要な機能、セーフガードなどを提供する良い例です。
コネクテッド製品には、単なる無線アップデート以上のものがあります。コネクテッド製品は、使用状況を監視し最適化することで、サポートを強化することができます。産業環境では、機械の健全性ステータスを提供するほか、サービスの必要性を予測することで、故障やダウンタイムを予測または予防することができます。製造現場のロボットは、他のロボットを意識し、一緒に働くようにプログラムされています。データを活用することで、製品はより広範なエコシステムとインタラクティブに接続できるようになり、強化されたCX、最適化された性能とサービス、顧客に新しい価値の源を与えられるアジャイルなサプライチェーンを提供できるようになります。
企業は、ビジネスおよびテクノロジー戦略、接続性の実現、インテリジェント・エッジ接続およびコンピューティングなどにまたがるコネクテッド製品およびサービスを提供しています。図2は、今日の製造企業に競争上の優位性をもたらすコンポーネントに関するIBMの見解です。コネクテッド製品・サービスの領域では、以下の3つの主要な側面が見られます。
IBMはまた、コネクテッド製品向けのIBMコグニティブ・アシスタントも提供しています。これは、コネクテッド製品のライフサイクルのあらゆる側面でデータを活用し、顧客とのやり取りから学習するものです。
製品がソフトウェアで定義され、データ駆動型になるにつれ、接続性にはセキュリティ上の懸念がつきまといます。コネクテッド製品は、カスタムコンピュートプラットフォーム、従来のコンピュートプラットフォーム、クラウドの組み合わせを含む、複数のオペレーティング環境上で動作する多面的なプラットフォーム上に構築されています。現在のセキュリティ・アプローチを、ポイント・ソリューションから、接続された製品や関連サービスを保護するエンド・ツー・エンドのクロスプラットフォーム・ソリューションに変えることが最も重要です。
先ほど述べた主要な機能の多くは、エッジコンピューティング・ソリューションにも見られます。
コネクテッド製品は、特に顧客体験（CX）の領域に関連するエッジコンピューティングのユースケースの実現にすぎないと主張する人もいるかもしれません。その違いは、エッジコンピューティングの定義にあります。エッジコンピューティングの定義とは、データが生成されるソースでデータを分析することです。一方、コネクテッドプロダクトは、データをクラウドに送信することで受信した応答によって駆動されます。
場合によっては、スマートコネクテッド製品は独立して動作することができる。スマートロボット掃除機がドッキングステーションに戻ることができるのであれば、自動運転車が充電ステーションまで自ら運転する姿を想像するのは、突飛なことでしょうか？自動車は、リモートおよびオンボード処理機能を備えた高度なセンサー技術によって、スマートフォンや他の車両、周辺インフラと接続するコネクテッド製品へと進化しています。このような機能は、メーカーからの頻繁なOTAアップデートを必要とします。エッジコンピューティングとそれを支えるエコシステムは、自動運転車が究極のモバイル・エッジ・デバイスやプロトタイプのコネクテッド製品になる道を切り開いていると言えます。
このシリーズの以前のブログで説明したように、IBM Edge Application Manager (IEAM) は、エッジ・デバイスやファーエッジ・デバイスでアプリケーションをデプロイ・管理するのに最適です。
このシリーズの過去のブログの 1 つ「エッジのデータ」では、エッジで生成されるすべてのデータの処理について説明しました。データ・コンプライアンス、データ・プライバシー、データ主権、データ・ガバナンス、データ・レジデンシーに関する同じ要件が、コネクテッド製品にも適用されます。
接続された製品は、クラウドに大量のデータを送受信します。これらすべてのデータの収集とストレージを規定する法律があります。製品に接続機能を追加する場合、設計者や製造者は脅威の範囲を理解し、それを緩和するための措置を講じるべきです。IEC 62443とUL 2900の規格ファミリーは、家庭や商業環境で使用されるコネクテッド製品、医療機器、セキュリティやライフセーフティシステムに適用されます。例えば、カリフォルニア州には「テディ・ベアおよびトースター法」という法律があり、マルウェア攻撃を回避し、コネクテッド・デバイスを使用する消費者を保護するために、セキュリティを強化して提供することを目的としています。
IoT（モノのインターネット）やエッジに接続された製品は多くのデータを生成しますが、どちらもデータプレーンを提供しません。そのため、IBM Cloud Pak for Dataは、運用目的、分析、監査のためにデータを処理および保管するための多くのオプションを提供します。私たちは、これがコネクテッド・プロダクト・ソリューションの一部となることを想定しています。
顧客体験の観点から見ると、コネクテッド製品は自動車、医療技術、消費者製品、インダストリー4.0、エネルギー・公益事業の分野で大きな影響を及ぼしています。コネクテッド製品とサービスの可能性を最大限に活用するために、組織は顧客体験を最優先し、同時にデータとネットワークのセキュリティを確保しなければなりません。
IBMは、コネクテッド製品を、エッジコンピューティング領域の中で動作し、人間を支援するデバイスと見なしています。データは、そのようなソリューションの生命線です。企業は、コネクテッド製品を通じて多くの個別化されたアフターマーケット・サービスを提供し、業種・業務の境界を広げることができます。
ジョー・ピアソン、シャラ・ストラセナー両氏に感謝します。