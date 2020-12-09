エッジ・クラスターは、基本的にKubernetesベースのクラスターであるエッジ・ノードです。それでは、小さなクラスターをエッジ・ノードとして設定する理論的根拠は何でしょうか。各エッジ・ノード（この場合はエッジ・クラスター）は、エッジ・クラスターの所有者の組織の下でエクスチェンジに登録されます。登録は、そのエッジ・クラスターにのみ適用される ID とセキュリティー・トークンで構成されます。自律エージェント・プロセスがそのエッジ・クラスター上で実行され、エッジ・クラスターの所有者が設定したポリシーが適用されます。同時に、自律契約チャットボット（またはagbot）には、これらのエッジ・クラスターにサービスをデプロイするためのデプロイメント・ポリシーが割り当てられます。

上記は、 Kubernetes オペレーターを介してエッジ クラスター上にエッジ サービスを展開し、エッジ デバイスで使用されるものと同じ自律展開メカニズムを有効にすることを可能にする IBM Edge Application Manager 製品の手順について説明しています。これは、コンテナ管理プラットフォームとしてのKubernetesのフルパワーがエッジサービスで利用できることを意味します。

製品ナレッジ センターのこのリンクには、エッジ クラスターにエッジ エージェントをインストールする手順が詳しく記載されています。その後、そのエッジ・クラスターに関連するアプリケーションをインストールできます。ご想像のとおり、IEAMはKubernetes、K3s、MiniKube、Microk8s、Red Hat OpenShiftをサポートしています。

このブログでは、クラスターをエッジ（必ずしもディープ・エッジではなく、オンプレミスの遠隔地にあるエッジ・ノード）にデプロイすることで提供される独自のビジネス価値について説明しました。再び繰り返しますが、エッジノードクラスターの機能は、管理ハブクラスターからOCPや他のKubernetesベースのクラスターのリモートインスタンスへのワークロードの管理とデプロイに役立ちます。

エッジ・クラスターを使用すると、オペレーションと同じ場所にコンピューティングを配置する必要があるか、またはエッジ・デバイスでサポートできるものよりも多くの拡張性、可用性、機能を必要とするエッジでのユースケースが可能になります。さらに、エッジ・クラスターがエッジ・デバイスに近いため、エッジ・デバイスで実行されるサービスをサポートするために必要なアプリケーション・サービスを提供することは珍しいことではありません。