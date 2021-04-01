ネットワーク・スライシング自体は新しい概念ではなく、ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）を活用して、共通のインフラ上に複数のユニークな論理・仮想ネットワークを構築する方法です。以前のブログでも触れたように、5G技術はSDNやNetwork Functions Virtualization（NFV）の活用を加速させており、いずれもネットワーク・スライスの迅速な作成に寄与します。したがって、仮想化の同じ原則を無線アクセス・ネットワーク（RAN）に適用することで、ネットワーク・オペレーターはスライスを通じてトラフィックを物理的に分離できます。

ネットワーク・スライスは、特定のアプリケーション、サービス、ユーザー・セット、またはネットワークをサポートすることができ、アクセス、コア、トランスポートなどの複数のネットワークドメインにまたがることも可能です。また、複数のオペレーターにデプロイすることもできます。つまり、それぞれの論理ネットワークは特定のビジネス目的に応じて設計され、必要なネットワーク・リソースがすべて揃い、エンドツーエンドで構成・接続されています。

5Gの最も重要な特徴の1つであるネットワーク・スライスは、動的に作成・プログラム可能であり、エンドユーザーに個別のモバイルネットワークと加入者管理を提供できます。これにより、ユーザーの変化するニーズに応じて継続的に更新することも可能です。超高速帯域幅から超低遅延まで、5Gとネットワーク・スライシングのユースケースは多岐にわたり、大きく3つの主要カテゴリーに分類されます。3GPP（3rd Generation Partnership Project）リリース15では、これら3種類のスライス／サービスタイプ（SST）の詳細が示されています。

SST 1 – エクストリーム（またはエンハンスト）・モバイル・ブロードバンド（eMBB）： 帯域幅を大量に消費し、モバイル・ネットワーク上で最も多くのトラフィックを生成する動画中心のアプリケーションを向け。

帯域幅を大量に消費し、モバイル・ネットワーク上で最も多くのトラフィックを生成する動画中心のアプリケーションを向け。 SST 2 – 超信頼性低遅延通信 (urLLC)： これにより、遠隔手術や車両対 X (v2x) 通信などが可能になり、などの実現が可能となり、移動体通信事業者（MNO）はモバイルエッジコンピューティング（MEC）能力の整備が求められます。

これにより、遠隔手術や車両対 X (v2x) 通信などが可能になり、などの実現が可能となり、移動体通信事業者（MNO）はモバイルエッジコンピューティング（MEC）能力の整備が求められます。 SST 3 – 大規模マシンタイプ通信（mMTC）： 一般的にはIoT（モノのインターネット）として知られていますが、このネットワーク・スライス・サービスははるかに大規模で、数十億のデバイスがネットワークに接続されています。これらのデバイスが生成するトラフィックはeMBBアプリケーションよりもはるかに少なくなりますが、その数ははるかに多くなります。

ネットワーク・スライシングによって、サービスの同時運用が可能になります。それぞれのサービスには固有の特性があります。マイクロ効果として、あるスライスの変更が隣接するスライスに影響を与えない一方で、マクロ的な効果として、需要に応じて物理リソースが別のスライスに移動します。スケーラビリティ、柔軟性、隔離性を提供するのがNFVです。

重要なのは、ネットワークレベルの隔離、すなわち垂直市場の顧客が他の顧客とネットワーク機能やリソースを共有しない場合が、必ずしも基本要件とは見なされず、ネットワーク・スライシングでは対応されないことです。そのため、ネットワーク・スライシングでは、国内ネットワークで必要となるスライスの数は少数であり、類似のニーズを持つ企業間で共有されることを前提としています。