eコマースオートメーションとは

オートメーション化は、在庫管理、注文処理、注文追跡、マーケティング キャンペーン、顧客サポート機能などの一般的なeコマースビジネス プロセスによく適用されます。たとえば、オートメーション化されたプラットフォームは、在庫レベルをリアルタイムで追跡し、在庫が少なくなったときにチームに警告したり、必要に応じて新しい製品を再注文したりできます。また、顧客の買い物習慣や購入履歴に基づいて自動メール・メッセージを顧客に送信したり、放棄されたカートに残った商品について通知したりする場合もあります。

これらのオートメーション・ツールは、継続的な手作業を必要とせずに、企業が対応力と関連性を維持するのに役立ちます。さらに、オートメーションによりテクノロジーは機械的な作業を処理できるようになり、人間は手作業から解放され、より創造的で戦略的、またはビジネス・ニーズの細かい部分に集中できるようになります。

成功するオートメーション・アプローチは、個々のタスクを管理するだけでなく、相互に連携した複雑なワークフローやビジネス・プロセスをオーケストレーションし、ビジネスのさまざまな部分がシームレスに連携することを目的としています。Shopify や BigCommerce などのプラットフォームは組み込みのオートメーション機能を提供しますが、IBM watsonx®などの高度なオートメーションソリューションは、AI駆動型の意思決定とガバナンスをプロセスに埋め込みます。そうすることで、オートメーションはタスクをオートメーション化し、より広範なビジネス目標にも合致するようにします。