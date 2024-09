メリット 100以上 State Bank of India (SBI)向けに実装されたデジタルジャーニー当社のエクスペリエンス主導のソリューションは、より多くの顧客獲得、より多くのコンバージョン、および収益の増加につながります。 Bank of Indiaお客様事例を読む 2,000+ ユーザーは、Southwireの新しいオンラインポータルを通じてセルフサービスベースでリアルタイムの注文情報を取得します。効率性は、AIとオートメーションにより、コマースエコシステムのあらゆる部分にもたらされます。 3 Tag Heuerの新しいオンライン購入ジャーニーを開発するための数週間は、特異な IBM® iX Experience Orchestratorと組み合わせることで、迅速な設計と配信の方法論を使用して達成されました。 Tag Heuerのお客様事例を読む

ケイパビリティー コマース・エクスペリエンス 顧客ロイヤルティを構築する魅力的なコマース・エクスペリエンスを設計およびデプロイします。 コマース・モダナイゼーション 最新のアーキテクチャとエコシステム アプローチを備えた適切なプラットフォームを実装、統合、調整します。 パーソナライゼーションとエンゲージメント 実用的なインサイトに支えられたパーソナライズされた魅力的なコマースエクスペリエンスでブランドの関連性を倍増させます。 秩序とインベントリーインテリジェンス インベントリーの可視性、注文オーケストレーション、インテリジェントな約束で信頼を築きます。 ビジネスモデルの拡張 サブスクリプション、DTC、マーケットプレイス、IoTコマース、ソーシャルコマースなどで収益を活性化し、リーチを拡大します。 持続可能な商取引 持続可能な商取引でエンゲージメントと収益性を促進します。

IBM Garageを使用した共創 デザイン思考、アジャイル、DevOpsなど、IBM独自のエンドツーエンドのフレームワークにより、さまざまなソリューションをシームレスに発案、構築し、測定や反復を繰り返しながら、お客様のビジネス価値を拡大します。お客様の要望に応じて、ビジネス、デザイン、テクノロジーそれぞれの分野における多様なIBMのエキスパートが、お客様チームと連携します。IBM Garageのフレームワークに基づき、ビジネス価値実現までの時間を短縮し、最新テクノロジーを使った画期的なプランを共に創り上げて実行していきます。 詳細はこちら

IBM iX が私たちと同じくらい早くオムニチャネル・コマースを確立するのに役立ってくれなかったら、実際、私たちはこの時点で市場シェアを失っていたでしょう。 CIO and CDO Manufacturing Company The Total Economic Impact™ of IBM iX’s Digital Commerce Services Forrester Consulting, November 2022 Forresterの調査はこちら

戦略的パートナーシップ SAP によるエンタープライズグレードのエクスペリエンス SAP顧客体験(CX)およびCRMソリューションからのリアルタイムのビジネス・データを活用して、カスタマー・ジャーニー全体にわたって接続されたコマース、マーケティング、販売、およびサービス体験を創出します。 詳細はこちら AdobeによるスマートなCXパーソナライゼーション 20年以上の実績を誇るAdobe社とIBMとのパートナーシップは、お客様が顧客ロイヤルティーと信頼性の向上を実現できるよう、個別に最適化された体験の設計と提供を支援しています。 Adobeコンサルティング・サービスはこちら Salesforce による人間中心のエクスペリエンス Salesforce社とIBMの共創は、ビジネス価値を生み出すだけではありません。Salesforceの優れた能力と、オープンかつ先進のテクノロジー、深い業界知識と人間中心の設計機能、データから引き出したインパクトをもたらす洞察を結び付けます。 Salesforceコンサルティング・サービスはこちら

お客様事例 Boots UK 173年にわたるイノベーションに基づいて構築されたヘルスケア企業Boots UKのモダナイズコマースエコシステムを作成します。 TAG Heuer IBM iX は、TAG Heuer向けに消費者直販ソリューションを設計および導入し、新しい商業チャネルを開拓しました。

インテリジェントなコマースがビジネスの未来を作る理由 シームレスなコマースジャーニーを実現するには、企業全体でデータを活用する能力が必要です 体験型ショッピング: ハイブリッドリテールを倍増 物理チャネル、デジタルチャネル、仮想チャネルを戦略的に融合するオムニチャネルアプローチで顧客を支援 柔軟で適応性のあるストアフロントを構築する 構成可能な店頭を使用すると、小売業者は特定の顧客体験のニーズに合わせて店頭をカスタマイズできます

エキスパートの紹介 Rich Berkman IBM コンサルティングのグローバル・リーダー、デジタル・コマースのリッチ氏とそのチームは、戦略的パートナーとの協力を通じてクライアントの目標をアドバイス、解決し、実現するとともに、IBM 独自のデジタル・コマースおよびより広範な顧客変革ビジネスを成長させる責任を負っています。 Shantha Farris IBM iX グローバル・コマース戦略およびオファリング・リード、IBM コンサルティングのシャンタのビジネスと管理に関する専門知識は、デジタル・イノベーションを戦略的成長とオペレーショナル・エクセレンスに変換する機会を特定し、それを成功裏に実現するのに役立ちます。 Julien Bidet IBM iX EMEA デジタル・コマース・リーダー、IBM コンサルティングのジュリアンは、コンサルティングおよびソフトウェア実装の分野だけでなく、金融、ユニファイド・コマース/オムニチャネル/電子商取引業界でも豊富な経験を持ち、多くの場合、国際的および多文化環境で働いています。 Eric Buss IBM iX Americas Commerce Practice Lead、IBM Consulting の Eric は、南北アメリカの市場およびアカウント内でコマースの成長を促進し、市場投入サービスで差別化を図り、ISV パートナーと戦略を開発し、コマースチームのスキルと能力を継続的に成長させることに注力しています。 。