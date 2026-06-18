失敗した展開復旧時間は、平均復旧時間（MTTR）またはサービス復旧平均時間とも呼ばれ、展開関連の障害後にサービスを正常に戻すまでの時間を評価します。

サービスの修復では、開発者は不良変更をロールバックしたり、ホットフィックス（通常のリリース・サイクル外にリリースされる小規模な緊急コード変更）をデプロイしたり、ユーザーがシステムを再び正常に使用できるように、問題の影響を軽減したりする必要がある場合があります。

回復時間が短い（数分）場合、通常、複数のDevOpsコンポーネントがうまく連携していることを意味します。

オブザーバビリティーは強力です。リアルタイムのテレメトリー・データ（メトリクス、ログ、トレース）は完全に集約され、ダッシュボードに一元化されます。インシデントは迅速に（多くの場合自動的に）検出され、ユーザーからの苦情を待つ必要はありません。

アラートは、エンジニアが迅速に通知を受け取る一方で、不要な通知に煩わされることはありません。

DevOpsチームは、ランブック（技術的タスクを実行するためのステップバイステップの戦術ガイド）、プレイブック（チームが状況にどのように対応すべきかを説明する、より高レベルの戦略ガイド）、および文書化されたロールバック手順に依存しています。これらのフレームワークでは、障害の発生時に何をすべきかを推測する作業を必要とします。

リカバリー時間が数時間または数日と長い場合、運用方法が不十分であることを示していることがよくあります。検知が不十分な場合もあるため、顧客から報告されるまで生産障害が残ります。診断は、データ収集が分散しているか、エラー・メッセージが不明瞭か、または障害モードでのシステムの動作についてチーム間で共通の理解が欠如しているため、時間がかかるプロセスです。このような環境では、各インシデントは、明確な解決プロトコルを備えた単純な問題解決作業ではなく、高ストレスで高リスクのイベントになります。

他のDORAメトリクスと組み合わせることで、デプロイメントの回復時間が短いため、デプロイメントが時折失敗した場合でも、障害を封じ込め、応答時間を短くすることができます。