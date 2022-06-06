デジタルワーカー、チャットボット、ボットの違い

時々はソフトウェアロボットの一種として定義されることもあるデジタルワーカーは、インテリジェントな自動化技術を使用して一連のシーケンス内の複数のタスクを自動化し、最初から最後までビジネスニーズを完全に満たすようにトレーニングされた非人間のチームメンバーです。例えば、販売から財務、実行、納品のために調達へと移動させることで、組織のシステムを通じて請求書を処理することなどが挙げられます。

仮想従業員またはデジタルワーカーとも呼ばれるデジタルワーカーは、人工知能と機械学習を使用して、1つ以上の日常的で反復的なビジネスプロセスを実行します。チャットボットのように1つのタスクだけではなく、プロセス全体をカバーします。デジタルワーカーは、もっと情報が必要かどうか質問できるほどインテリジェントであり、単調な作業をなくすことで従業員のエクスペリエンスを向上させることができます。また、ルールの例外に対処し、実践して学習するようにトレーニングすることもできます。より高度なデジタルワーカーソフトウェアには過去のやり取りを記憶する機能があるため、スイッチを切ってもユーザーや以前に取り組んだことを忘れることはありません。

Forresterは、デジタルワーカーの自動化の一種を、AI (会話型 AIやロボティックプロセスオートメーション (RPA)など) を組み合わせて従業員と連携し、「人間の意図を理解し、質問に答え、人間に代わって行動することで、人間に制御、権限、強化されたエクスペリエンスを提供する」ものと説明しています。

次の動画では、レスリー・チャウがデジタルワーカーについてさらに詳しく説明しています。