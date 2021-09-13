顧客からの注文の履行から新しいソフトウェアの開発に至るまで、すべてのビジネス・プロセスは一連の意思決定で構成されています。ビジネス・ルールは、ビジネス上の意思決定が正しい結果につながることを保証する論理的なガイドラインです。ビジネス・ルールは、どのような状況下でどのようなビジネス活動を行うべきかを規定します。

正式なビジネス・ルールは、次の2つの基本要素で構成されています。

アクションを起こすべき状況を示す条件。 アクションは、特定の条件に応じて発生するべきことを定義します。

顧客が製品の返品を要求した例を考えてみましょう。返品の処理方法を決定するビジネス・ルールは次のようになります。

シナリオ1:

条件：顧客が製品を注文してから30日以内。

アクション:顧客に全額返金を提案する。

シナリオ2:

条件:顧客が商品を注文してから 30 日以上経過している。

アクション：顧客に店で使えるポイントを提供する。

正式なビジネス・ルールを定義すると、ビジネス プロセス全体に適用できる一貫した意思決定ロジックのシステムを作成し、企業はビジネス上の意思決定を自動化できます。正式に定義されたビジネス・ルールは、自動化されたワークフローに、特定の状況で何を行うかを指示します (例: プロセスをいつ開始するか、いつプロセスを停止するか、プロセス内でいつ特定のアクションを実行するか、など)。

ビジネス・ルールを正式化することは、必ずしも簡単ではありません。顧客からの返品などの単純な状況であっても、最終的な結果に影響を与える可能性のあるさまざまな要因を考慮するために、複数のビジネス・ルールが必要です。ヘルスケアや金融などの規制の厳しい業種では、意思決定ロジックの複雑さは、増すばかりです。たとえば、顧客のローン申請を処理する際の決定は、企業の基準だけでなく、差別、詐欺、その他の違法行為を防ぐための一連の規制要件にも従う必要があります。

ビジネス・ルール管理システム（BRMS）は、ビジネス・ルールを反復可能、信頼性の高い、自動化可能な方法で体系化するために必要なテクノロジーをビジネス・ユーザーに提供します。