臓器提供の割り当てのような重大な決定を自動化でき、その結果が信頼性が高くエラーがないと確信できると想像してみてください。
ビジネス上の意思決定のほとんどは生死に関わるものではありませんが、同様に複雑になる可能性があります。ヘルプデスクのチケットに応答するだけの一見単純なビジネス プロセスでも、その過程で数多くの決定を正しく行う必要があります。チャットボットはこのチケットを処理できるでしょうか、それとも人間の介入が必要でしょうか。従業員が介入する必要がある場合、どのようなプロセスに従うべきですか？ビジネスと顧客の両方にメリットをもたらす方法でリクエストを適切に解決するにはどうすればよいでしょうか。
あらゆるビジネス プロセスをインテリジェントに自動化するには、まずこれらの小さな決定のそれぞれを確実に自動化する必要があります。業界の規制から市場の状況、個々の顧客の好みまで、これらの決定に影響を与えるさまざまな要因をすべて考慮する必要があります。
ビジネス・ルール管理システム（BRMS）では、このレベルのオートメーションが可能です。これらのソフトウェア システムにより、企業はビジネス・ルールと意思決定ロジックを定義、デプロイ、管理できるようになり、アプリケーションは人間の介入を最小限に抑えながら、一貫して迅速にスマートな意思決定を行うことができます。BRMS は、ビジネス上の意思決定を管理するルールを、組織全体のワークフローで活用できる企業全体の資産に変換します。
顧客からの注文の履行から新しいソフトウェアの開発に至るまで、すべてのビジネス・プロセスは一連の意思決定で構成されています。ビジネス・ルールは、ビジネス上の意思決定が正しい結果につながることを保証する論理的なガイドラインです。ビジネス・ルールは、どのような状況下でどのようなビジネス活動を行うべきかを規定します。
正式なビジネス・ルールは、次の2つの基本要素で構成されています。
顧客が製品の返品を要求した例を考えてみましょう。返品の処理方法を決定するビジネス・ルールは次のようになります。
シナリオ1:
シナリオ2:
正式なビジネス・ルールを定義すると、ビジネス プロセス全体に適用できる一貫した意思決定ロジックのシステムを作成し、企業はビジネス上の意思決定を自動化できます。正式に定義されたビジネス・ルールは、自動化されたワークフローに、特定の状況で何を行うかを指示します (例: プロセスをいつ開始するか、いつプロセスを停止するか、プロセス内でいつ特定のアクションを実行するか、など)。
ビジネス・ルールを正式化することは、必ずしも簡単ではありません。顧客からの返品などの単純な状況であっても、最終的な結果に影響を与える可能性のあるさまざまな要因を考慮するために、複数のビジネス・ルールが必要です。ヘルスケアや金融などの規制の厳しい業種では、意思決定ロジックの複雑さは、増すばかりです。たとえば、顧客のローン申請を処理する際の決定は、企業の基準だけでなく、差別、詐欺、その他の違法行為を防ぐための一連の規制要件にも従う必要があります。
ビジネス・ルール管理システム（BRMS）は、ビジネス・ルールを反復可能、信頼性の高い、自動化可能な方法で体系化するために必要なテクノロジーをビジネス・ユーザーに提供します。
ビジネス・ルール管理 (ビジネス・プロセス管理(BPM) と混同しないでください) は、ビジネス・ルールを正式に定義し、実装、管理し、展開を自動化するプロセスと実践を指します。ビジネス・ルール管理システム（BRMS）は、このプロセスを実行するためのテクノロジー・プラットフォームです。BRMSは、正式なビジネス・ルールとしてのルールの定義と保管から、既存のルールの監査や、エンタープライズ・テクノロジー・エコシステム全体のオートメーションを導く包括的な意思決定ロジックの管理まで、ビジネス・ルールのライフサイクル全体を促進するツールを提供します。
オートメーションの取り組みにおけるBRMSの主な利点は、ルールを各ビジネス・アプリケーションに個別にコード化する必要がないことです。代わりに、BRMS を使用すると、企業はオンプレミスでもクラウドでもビジネス・ルールの単一ソースを維持できます。テクノロジー・エコシステム内の他のアプリケーションは、BRMSからルールを抽出するだけで済みます。これにより、ビジネス・ルールは真にスケーラブルになります。一度作成するだけで済み、どの部門やワークフローでも使用できます。
BRMSは通常、3つの異なるが相互接続されたコンポーネントで構成されます。
ビジネス・ルールを自動化されたアプリケーションで読み取れるようにするには、条件付きプログラミング言語で表現する必要があります。コーディング・プロジェクトで使用される正式な論理修飾子（「IF-THEN」、「IF-ELSE」、「ONLY IF」、「WHEN」など）を考えてみましょう。
BRMSにはローコードまたはノーコードの開発環境が含まれているため、技術者以外のビジネス担当者でもこの条件付き言語でビジネス・ルールを作成できます。上記の顧客の返金リクエストをもう一度考えてみてください。そのプロセスを規定するルールの条件式は、次のようになります。
顧客が製品を注文してから 30 日未満の場合、製品の返金を行います。そうでない場合、顧客に店で使えるポイントを提供します。
ビジネス・ルールはデシジョン・テーブルとして表現することもでき、複数の条件が適切なアクションに影響を与えるビジネス・ルールを作成する場合に役立ちます。たとえば、品目の価格設定が返品手順にも影響する場合、ビジネス・ユーザーは次のようなデシジョン・テーブルを作成できます。
多くのBRMSにはルールをシミュレートする機能も含まれているため、チームメンバーはルールをテストして、それが意思決定の結果にどのように影響するかを確認できます。たとえば、信用スコア700以上を必要とするローンの承認プロセスに新しいルールを追加した場合、チーム・メンバーは、実際にそのルールを実行する前に、そのルールによって承認率がどのように変化するかを確認できます。
ルールが定義されると、それはBRMSの中央リポジトリーに配置されます。ここでは、ルールのレビュー、編集、企業全体での共有、さまざまなアプリケーションによるアクセスが可能です。
ルール・エンジンは、エンタープライズ・エコシステム全体の他のアプリケーションがルール・リポジトリーにアクセスし、ランタイム環境でそれらのルールを実行できるようにするソフトウェア・コンポーネントです。このアプリケーションは、ルール・エンジンが決定を行うために必要なすべての関連データを含むリクエストをBRMSに送信します。次に、ルール・エンジンはリクエストを関連するルールに照らし合わせてチェックし、決定を返します。最後に、この決定によりアプリケーションがトリガーされ、いくつかの特定のアクションを実行します。
プラットフォームに対して3つの異なる階層のサブスクリプションを提供しているSaaS企業の例を考えてみましょう。中小企業向け、中堅企業向け、大企業向けの3階層です。会社の Web サイトから新しいリードが入ってくると、その会社は、リードの組織の規模に基づいて、それらのリードを適切な営業チームに自動的に誘導したいと考えます。会社は、このプロセスをBRMSで管理する意思決定サービスを次のように構築できます。
BRMSでは、ルールはアプリケーションとは別の中央リポジトリーに保管されます。リポジトリーは、企業全体のすべてのアプリケーションからアクセスできるビジネス・ルールの信頼できる唯一の情報源を作成します。その結果、ビジネス ルールはスケーラブルになり、ビジネス上の意思決定は常に最新の状態に保たれ、一貫性と信頼性が保たれます。
BRMSは、さまざまな業種・業務や部門にわたり、すべてではないにしても、ほとんどのビジネス上の意思決定を自動化するために使用できます。BRMSの一般的なユースケースには、次のようなものがあります。
あらゆる種類のビジネス・プロセスをインテリジェントに自動化するには、まず、自動化された意思決定を管理するための一連の明確なビジネス・ルールを定義する必要があります。IBM Operational Decision Manager (ODM)のような強力なBRMSは、エコシステム全体にわたってビジネスルールを開発、保管、管理、実装するために必要なツールを企業に提供します。
IBM ODMは、企業が今日の複雑なコンピューティング環境においてビジネス・ルールを正確に検出、取得、分析、自動化、管理できるようにする包括的な意思決定管理ソリューションです。精度が高く、カスタマイズ可能なこのソリューションは、融資の承認、プロモーション・オファーの決定、クロスセルの機会の検出を行えます。IBM ODMを使用すると、チームはノーコード・ツールを使用していつでも新しいルールを追加または更新でき、デプロイメント前にルールをシミュレートして最大限の効率を実現できます。
IBM Cloud Pak ® for Business Automationの一部として IBM Operational Decision Manager を入手します。あらゆるハイブリッドクラウド向けに構築されたIBM Cloud Pak for Business Automationには、コンテンツ・サービス、文書処理、意思決定管理、ワークフロー・オートメーション、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、プロセス・マイニングなど、市場で最も広範なAIと機械学習を活用したオートメーション機能が含まれています。AIが生成した実行可能な推奨事項、影響を測定する組み込み分析、イノベーションを加速するビジネスフレンドリーなツールにより、IBMのソフトウェアは、クライアントがプロセス完了時間を90%短縮し、顧客の待ち時間を半減し、リスクを軽減し、数千時間の労働時間を節約して、より価値の高い作業に再割り当てするのに役立ってきました。
