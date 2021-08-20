アプリケーションの連携とデータの連携

データ管理は、アプリケーションとデータ連携の両方の中核です。どちらも、エンドユーザーがデータにアクセスしやすく機能的に利用できるようにするという同じ目標を掲げています。
どちらも、さまざまなデータ・ソースを翻訳し、それらを新しい完全なデータ・セットに変換します。また、アプリケーションの連携とデータの連携はどちらも通常はクラウドベースであり、クラウド・コンピューティングに伴うアクセス性と拡張性を提供します。
ただし、ユースケースに関しては、連携の種類にいくつかの違いがあります。データの連携は通常、ビジネス洞察を明らかにするための新しいデータセットの作成に重点を置いたバッチ処理で行われます。アプリケーションの連携は、日常業務におけるより優れたワークフローを構築するために利用されます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
アプリケーションの連携では、 2 つ以上のアプリケーション間にコネクタを作成し、それらのアプリケーションが相互に連携できるようにします。
アプリのワークフローを連携させ、リアルタイムでデータをマージすることで、連携によってデータ・サイロが排除され、組織全体の効率が向上します。たとえば、ある企業は、Slackなどのインスタント・メッセージング・ツールをSalesforceと統合して、リードについてのフォローアップをより迅速かつ効率的に行いたいと考えている場合があります。ここでは、アプリケーションの連携により、ユーザーは両者の間でシームレスに情報を共有できるようになります。
アプリケーションの連携は、企業がクラウドベースのアプリケーションやSaaSアプリケーションをオンプレミスに接続する方法でもあり、従業員が既存のシステムで新しいツールやテクノロジーを使用できるようにするものです。
アプリケーションの連携には、次のようなメリットがあります。
エンタープライズ アプリケーションの連携 (エンタープライズ連携とも呼ばれます) について詳しくは、「エンタープライズ連携：その概要と重要性」をお読みください。
データ統合とは、さまざまなソースや形式からデータを取得し、それを単一のデータ セットに結合するプロセスです。
しかし、データ統合は、あるデータベースから別のデータベースにデータを移動するだけではなく、データをより使いやすくするプロセスでもあります。データ統合では、異種のソースから構造化データと非構造化データを取得して、貴重な新しいデータ セットを作成します。これにより、分析機能が強化され、ビジネス・オペレーションをより深く理解し、イノベーションの新たな機会を特定できるようになります。
データ統合の最も基本的な機能は、あるソースからデータを取得し、そのデータを別のアプリケーションが認識する形式に変換して、アプリケーションにロードすることです。しかし、現代のデータ統合のニーズにより、抽出、変換、ロード (ETL)を超えた機能が求められています。バッチの統合やリアルタイムの統合を実施し、エラーを自動で処理するためにオートメーションを使用することは、企業がデータのサイロを打破し、今日のデータを最大限に活用するのに役立ちます。
データ統合のメリットには、以下のようなものがあります。
主な違いは、データの変換速度と関連するデータの量です。アプリケーションの連携は小規模なデータ・セットを使用してリアルタイムで行われるため、企業は新しい情報や性能の問題が発生した時点で迅速に対応できます。また、情報がさまざまな場所で更新されている場合でも、社内全体のユーザーがアプリ内の同じ情報に即座にアクセスできるようになります。
データの連携は通常、冗長性を排除してデータ品質を確保するために、多くの場合、プロセスが完了した後でバッチ処理で行われます。通常、データの連携は大規模な保存データ・セットを扱います。データを作成したプロセスが完了した場合に発生します。一方、アプリケーションの連携は、2つ以上のアプリケーション間のリアルタイムデータを連携させるためのものです。
また、組織的な管理方法も異なります。アプリケーションの連携は、会社の全体的なソフトウェア開発業務の一環としてDevOpsによるオペレーションで管理されます。その役割は、既存の統合プラットフォームを介して、またはカスタム統合を構築することにより、アプリケーションを接続して効率的なワークフローを作成することです。データ統合はDataOpsによって監視され、ビジネス目的のデータの管理とオーケストレーションのみに焦点を当てています。
一般的に言えば、データの統合は組織が静的データを組み合わせて分析する必要がある場合に使用され、アプリケーションの連携はリアルタイムで変化するデータを扱う必要がある場合に最適です。
ビジネス・インテリジェンスの例を挙げてみましょう。ビッグデータセットを使用する場合、統合により、データの一貫性が確保され、統合ビューで分析にアクセスできるようになります。データ統合は、異種のデータを正確に分析し、企業がオペレーションを改善するために利用できる新しい洞察を引き出します。
アプリケーションの連携は、スピードが重要な場合向けです。データの統合は正確性を保証しますが、アプリケーションの統合よりもはるかに遅くなります。顧客データであれ製造現場からのインプットであれ、アプリケーションを通じてデータを取得すれば、アプリケーションの連携を通じて他のツールやアプリに変換し、さまざまな方法で即座に行動できるということです。1つのビューで異種のソースからのデータにアクセスしやすくなることで、イノベーションの可能性が広がります。
アプリケーションの連携は、通常、次の目的で使用されます。
データ統合は通常、次のことを行うために使用されます。
IBM の主要なアプリケーションの連携製品はIBM Cloud Pak for Integrationであり、主要なデータの統合製品はIBM Cloud Pak for Dataです。どちらにも、プロセス マッピング、人工知能 (AI) 、予測分析などの自動化機能が含まれています。これにより、統合がより効率的になり、チームが高レベルの取り組みに取り組む時間が増えます。
次のステップに進みましょう。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。