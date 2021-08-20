アプリケーションの連携とデータの連携

アプリケーションの連携では、 2 つ以上のアプリケーション間にコネクタを作成し、それらのアプリケーションが相互に連携できるようにします。

アプリのワークフローを連携させ、リアルタイムでデータをマージすることで、連携によってデータ・サイロが排除され、組織全体の効率が向上します。たとえば、ある企業は、Slackなどのインスタント・メッセージング・ツールをSalesforceと統合して、リードについてのフォローアップをより迅速かつ効率的に行いたいと考えている場合があります。ここでは、アプリケーションの連携により、ユーザーは両者の間でシームレスに情報を共有できるようになります。

アプリケーションの連携は、企業がクラウドベースのアプリケーションやSaaSアプリケーションをオンプレミスに接続する方法でもあり、従業員が既存のシステムで新しいツールやテクノロジーを使用できるようにするものです。

アプリケーションの連携には、次のようなメリットがあります。

時間の節約： 2つ以上のアプリケーションのデータを統合することで、手作業でデータをやり取りする面倒な作業を削減できます。

2つ以上のアプリケーションのデータを統合することで、手作業でデータをやり取りする面倒な作業を削減できます。 機能の向上： 銀行アプリと記帳アプリなど、複数のアプリケーションの機能を組み合わせることで、作業の効率化、生産性の向上、ユーザーへの価値の向上が実現します。

銀行アプリと記帳アプリなど、複数のアプリケーションの機能を組み合わせることで、作業の効率化、生産性の向上、ユーザーへの価値の向上が実現します。 情報交換の促進： 組織全体でアプリケーションを接続することで、さまざまなチームや部門がアイデアの共有を妨げるサイロが排除されます。アプリケーションの連携は、コラボレーションの文化を促進するのに役立ちます。

エンタープライズ アプリケーションの連携 (エンタープライズ連携とも呼ばれます) について詳しくは、「エンタープライズ連携：その概要と重要性」をお読みください。