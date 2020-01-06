クラウドモデルでは、サービスとデータの集合体として設計された複雑なアプリケーションは、アプリケーションから完全に独立しています。マイクロサービスは、アプリケーションをサービスの集合体として構造化するアーキテクチャー方式です。各サービスは異なるプログラミング言語で記述し、別々にテストすることができます。独立したデプロイが可能であり、ビジネス機能を中心に組織されます。

マイクロサービス・アーキテクチャを使って開発されたeコマース・アプリケーションを例に取りましょう。各マイクロサービスは、単一のビジネス機能（ショッピングカート、検索、レビューなど）に焦点を当てることができます。これらはそれぞれ、異なるプログラミング言語で記述された個別のサービスであり、異なるインフラストラクチャにデプロイされ、異なるチームによって管理されます。

各サービスは軽量なプロトコルを使用して他のサービスと通信します。3層の場合は、誰もが知るModel View Controller（MVC）フレームワークが存在します。マイクロサービス・アーキテクチャーをサポートするフレームワークには、Sidecar、Ambassador、Adaptorなどがあります。

マイクロサービス・アーキテクチャーとモノリシック・アーキテクチャーの比較

モノリシック・アーキテクチャーでは、これらすべてのコンポーネントが単一のモジュールとして共存し、（ほとんどの場合）単一のチームによって管理されます。すべてが結合されています。更新が必要な場合はアプリケーション全体を展開しなければならず、これにより大規模で複雑なアプリケーションの変更は遅くなります。小規模なアプリケーションの場合には、しばしばモノリシック・アーキテクチャーが最適なソリューションとなります。