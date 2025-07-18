多様なテストの中でも、単体テストはコードの最小単位（ソフトウェア・テストで評価対象となる最小の構成要素）に、ほぼ顕微鏡的な視点を与えます。適切な単体テストの鍵は分離であり、ユニットの関数を効果的に評価できるようにするために不可欠です。

単体テストの利点として、自動化によるソフトウェア開発の加速や、デバッグをソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の早期に組み込むことで人件費を削減できる点が挙げられます。こうしたデバッグの取り組みは、開発中に行ったコード変更の定着を後押しし、全体を通じてコード品質を高めます。

単体テストフレームワークは、テスト担当者が個々のユニットに対してテストを実行し、コードベース全体をより強固なものにするのに役立ちます。テストで特定のコードをチェックし、テストが適切に実行され、関連するチェック（アサーションとも呼ばれます）がすべて正常に実装されていることが確認されることでテストの合格となります。テストの合格は、ユニットが期待どおりに動作していることを示しています。