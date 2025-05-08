希望は戦略ではない：サイト信頼性エンジニアリング（SRE）の7原則

現代の多くのテクノロジー要素と同様に、ワークフローに自動化を組み込む目的は、価値を生まない反復作業にエンジニアが取り組む必要をなくすことです。新たに生まれた自由な時間を使って、エンジニアは自動化では対応できない作業、つまり創造や発想、大規模な指針策定などに取り組むことができます。

自動化は、特に次のような目的において有用です。

一貫性：反復的で手作業によるタスクの欠点は、退屈であることや、より価値の高い作業に割く時間を奪うことだけではありません。ユーザー・アカウントの作成のようなタスクを自動化ツールで実行すれば、ミスや不整合をほぼ排除することができます。新入社員は以前からいる社員とは異なる方法で作業するかもしれませんし、ユーザーが誤って値を間違った欄に入力してしまうこともあります。自動化されたプロセスであれば（一般的に）そのようなことは起こりません。

拡張性： 拡張性は、自動化がもたらす主要な長期的メリットです。先ほどのユーザー・アカウント作成の例で説明します。アカウント作成が指数関数的に増加すると、その設定を担当する人間の作業量も同じように指数関数的に増加し、この社員は他の、より価値の高い可能性のある業務から引き離されてしまいます。自動化されたシステムであれば、この問題は発生しません。

スピード：コード内のバグを見つけて修正するなど、特定の作業は人間が行うと多くの時間を要することがあります。自動化されたソフトウェアシステムは膨大なデータを監視でき、高度なパターン認識やその他のツールを活用して、人間よりも迅速にエラーを検出できる場合があります。修正も同様に迅速に適用でき、多くの場合、人間が関与する必要はありません。

もちろん、自動化プロセスには常に潜在的なリスクも存在します。例えば、次のようなものが含まれます。

初期コスト：自動化は、導入する前に作成しなければなりません。これには多大な時間や労力、さらにはハードウェアのコストがかかる場合があります。自動化の価値は、それを構築するための労力と、稼働後に実際に節約できるリソースとのバランスを考慮しなければなりません。

保守：自動化されたタスクは永遠に動き続けるように見えるかもしれませんが、実際にはそうではないことが多いです。自動化コードは常に最新の状態に保ち、他のコードやシステム更新と同期させておく必要があります。新しい機能が追加された場合、自動化コードも人手によって更新し、新しい処理を組み込んだりエラーを防いだりする必要があるかもしれません。

人工知能（AI）は、特に自動化の分野において、SREに新しく刺激的な可能性をもたらします。初期コストと保守の両方は、理論的には新しいAIモデルによって調整することが可能です。とはいえ、AIにはハルシネーション、セキュリティー、プライバシーといった新たな潜在的課題も伴っており、特にこれらは重要な懸念点です。