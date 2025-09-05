8分
動的ホスト構成プロトコル（DHCP）およびDNS（ドメイン・ネーム・システム）は、ネットワークを管理するプロトコルを指します。
類似点にもかかわらず、それぞれが特定の機能を実行します。DNSは人間が判読できるドメイン名を数値のコンピューター・アドレスに変換します。一方、DHCPは IPアドレスの割り当てを自動化します。
陸上、海上、航空を問わず、あらゆる種類の車両を受け入れる単一の輸送港を想像してみてください。その港は、多数のデバイスの相互運用性のニーズに対応し、変換する必要があるコンピューター・ネットワークに似ています。どれほど複雑で異種のであっても、これらのデバイスはデータを適切かつ安全に送受信するという使命を果たすことができます。
適切なネットワーク管理、特にネットワーク・プロトコルを効果的に使用しなければ、すぐに混乱が発生する可能性があります。同じ単純なシステム（小規模なローカル・エリア・ネットワーク（LAN）など）に接続されているクライアント・デバイスでも、正常に通信および対話する機能が失われる可能性があります。将来的には、これらの問題がネットワークの運用上の問題を引き起こし、本格的な通信障害につながりかねません。
ネットワーク・プロトコルは、いくつかの異なる方法で命令を課すことで、このような問題に対処します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ネットワーク・プロトコルはさまざまな目的を果たします。たとえば、動的ホスト構成プロトコル（DHCP）は、自動化を実現するために設計されました。チームがネットワーク・プロトコルに自動化を採用する理由は、サービスに自動化が利用されるのと同じ理由、つまり効率性の向上、処理の高速化、エラーの削減です。
まず、反復的なタスクを自動化することで効率性が向上し、自動化されたプロセスをバックグラウンドで確実に実行できるようになり、ネットワーク管理者はこれらのアクティビティーを監視する必要がなくなります。
同様に、自動化は処理速度を解放する効果もあります。IPアドレスを検索する人間に比べ、自動化された検索プロセスがまったく新しいレベルの速度で情報にアクセスできることは驚くべきことではありません。自動化がこの成果を達成できたのは、部分的にはキャッシュの使用によるものです。 繰り返しアクセスされたデータはキャッシュに保持できるため、将来の検索で再び必要になったときに即座にアクセスできます。
また、自動化により、人的ミスや人的な情報検索の遅れの発生と影響も制限されます。さらに、拡張性の向上や負荷分散の促進など他のメリットも得られます。
DHCPは、DORA（検出、提供、要求、確認）の頭字語に基づくDORAと呼ばれるプロセスで動作します。このプロセスでは、クライアント・デバイスをDHCPサーバーと照合し、それらのデバイスにIPアドレスを割り当てます。この結果を達成するために、一般的なやり取りとメッセージングを行います。
DHCPの作業は、新しく接続されたDHCPクライアント・デバイスがローカル・ネットワークに送信されたブロードキャスト・メッセージを送信することで開始されます。このクエリーは検出メッセージと呼ばれ、アクティブなDHCPサーバーを検索します。
検出メッセージを受信し、使用可能なIPアドレスを持つDHCPサーバーは、DHCPオファーを送信します。DHCPサーバーは、クライアントのMACアドレスにメッセージを送信することで、クライアントに直接通知します。メディア・アクセス制御（MAC）アドレスは、製造時に各物理デバイスに割り当てられた12桁の番号です。
このオファーには、可用性の確認に加えて、次の機能も含まれています。
この時点で、元の検出メッセージに応答してDHCPオファーが行われています。複数の DHCP オファーが受信された可能性もあります（その可能性が高い）。その場合、クライアント・デバイスはオファー（通常は最初に受け取ったオファー）を選択します。
クライアントは、すべてのDHCPサーバーに送信されるDHCP要求メッセージを発行して、この選択を確認します。このメッセージにより、他のDHCPサーバーはクライアントが提案されたIPアドレス割り当てを受け入れていることを知ることができるため、他のサーバーが発行したオファーは即座に取り消されます。IPアドレスが正式に付与されていないため、要求メッセージはブロードキャスト・アドレスを使用して送信されます。
確認応答は、正常に実行された「トランザクション」の最終確認として機能します。その結果は、クライアントが要求メッセージを通じて選択したDHCPサーバーから取得されます。
DHCPサーバーは、この合意の条件を再表明することでトランザクションを終了させる確認応答（ACK）メッセージを送信します。具体的には、IPアドレスやリース期間などのその他の関連する詳細情報が含まれます。
クライアントは、新しく提供された詳細を使用してインターフェースを構成します。そして、IPアドレスは「ライブ」になり、動的 IPアドレスになります。これで、クライアント・デバイスはDHCPネットワーク内で完全に動作し、相互作用できるようになります。
この記事で主に検討するもう 1 つのプロトコルは、DNS（ドメイン・ネーム・システム）です。ドメイン名は、一般的に知られているインターネットの宛先（ibm.com®など）を表す、覚えやすいWebサイトのアドレスです。
ドメイン名は２つの要素で構築されます。
すべてのDNSクエリー（またはDNS要求）は、同じプロセスに従ってIPアドレスを解決します。ユーザーがURLを入力すると、コンピューターは段階的にDNSサーバーにクエリーを実行し、必要なリソースとリソース・レコードを検索します。このプロセスは、そのドメインの権威DNSサーバーが最終的な回答を提供した時点で終了します。
ドメイン・ネーム・システムについて調べると、「電話帳のたとえ」が出てきます。これは、DNSの仕組みを電話帳の機能に例えるものです。唯一の問題は、この例えを誰もが理解できるわけではないということです。
現代の携帯電話ユーザーの多くは、従来の電話帳で電話番号を検索せず、オンライン・リストやバーチャル・アシスタント（AppleのSiriなど）に頼っています。
時代遅れかどうかはさておき、電話帳のたとえは今でも通用します。なぜなら、DNSの重要な機能をうまく捉えているからです。また、オンライン・ディレクトリーを見ている人は、いまだに同じ操作を行っています。つまり、電子形式の電話帳を使用して検索を実行しているのです。
IPアドレス管理は、IPアドレスと、それに関連付けられている可能性のあるホスト名の処理に関連する管理作業を実行するようになりました。DNSは、発生する可能性がある複雑な名前解決の問題、後でトラブルシューティングが必要になるかもしれない複雑な名前解決の問題を解決することに特化しています。
DNSの主な機能の1つは、これまでにアクセスしたドメイン名とそれに関連付けられたIPアドレスを保存するDNSキャッシュを使用してインターネット速度を向上させることです。このアプローチは、同じ情報を繰り返し検索する必要性を軽減するために使用されます。これらのDNSレコードはさまざまなDNSキャッシュに保管され、IPアドレスをより簡単かつ迅速に見つけるのに役立ちます。
DHCPでサポートされている通常の自動ネットワーク構成の手法とは対照的に、DNSはネットワーク介入を完全にバイパスする手動構成の手法を提供します。個人または組織が代替DNSサーバーを使用して、カスタマイズされたパフォーマンスやプライバシーの強化を実現したい場合、この手法が役立ちます。
ここでは、最もよく使用されている2つのネットワーク・プロトコルに焦点を当てましたが、他のプロトコルも紹介しましょう。
DNSをCDNから分離することで、パフォーマンス、コスト削減、レジリエンスがどのように向上するかをご確認ください。DNSを個別に管理することで、複数のCDNプロバイダーにわたるトラフィック・ステアリング、パフォーマンス監視、レジリエンスをより細かく制御できる理由について説明します。
適切なDNSプロバイダーの選択は、トラフィックの管理、レジリエンスの確保、パフォーマンスの最適化に不可欠です。リスク・プロファイルや開発者のニーズから、複数のCDNの管理やパフォーマンス要件まで、考慮しなければならない4つの重要な要素について説明します。
マネージドDNSによってパフォーマンスとセキュリティーが強化され、レイテンシーを短縮しながら、運用が効率化される仕組みについて説明します。マネージドDNSとセルフマネージドDNSの違いを探り、ビジネスにとっての主要なメリットについて理解を深めます。
IBM NS1 Connectは、エンタープライズDNS、DHCP、IPアドレス管理、およびアプリケーションのトラフィック・ステアリングのためのクラウド・サービスです。
IBMのクラウド・ネットワーキング・ソリューションは、アプリケーションとビジネスを強化する高性能な接続を可能にします。
クラウド・ネットワーキングなどにおけるデータセンター・サポートをIBM Technology Lifecycle Servicesで統合しましょう。
IBM NS1 Connectでネットワーク・レジリエンスを強化します。無料の開発者アカウントを作成し、マネージドDNSソリューションをお試しいただくか、またはデモを予約して、IBMプラットフォームがネットワークのパフォーマンスと信頼性をどのように最適化できるかをご確認ください。