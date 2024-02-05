機密コンピューティングとデータ暗号化は、データ・プライバシーの完全な保証を実現する上で重要な役割を担っており、使用中やメモリ内のデータを保護し、データにアクセスすることなくインフラを管理し続けるシステムやクラウドの管理者にもこのような保護を拡大します。

これは、パブリックコンサルテーション（1、リンクはibm.com®外部にあります）向けに概要が示されたDORAのRTS（規制技術基準）の第6条（暗号化と暗号制御に重点）と、第7条（暗号キー管理に重点）でも強調されています。

RTSの第6条では、データの暗号化は、データのライフサイクル全体にわたって不可欠であるとみなされ、保存中、転送中、使用中のデータを対象としています。これは、DORAが義務付けている完全なデータ・プライバシーを実現するには、暗号化に対する包括的なアプローチが必要であり、機密情報が存在するあらゆる段階で確実に保護する必要があるという概念とシームレスに一致します。

さらに、RTS第6条では、内部と外部の両方のネットワークトラフィックをすべて暗号化する必要性が強調されています。この要件は、安全で暗号化された通信チャネルが最重要であるという考えを強調するものであり、原文で言及しているように、ハードウェアからソリューションまでの堅牢で相互にリンクされた信頼の鎖の必要性に共鳴します。

RTS第7条では、暗号鍵のキー管理について詳しく説明し、暗号鍵のライフサイクル管理の重要性を強調しています。これは、機密コンピューティングを可能にするテクノロジー・コンポーネントは相互にリンクする信頼の鎖を形成する必要があるという概念と一致しています。信頼できる実行環境の不変性と認証を確保することで、金融機関は第7条に記載されているDORA規制の期待に応えることができます。

結論として、原文に明確に記載されている機密コンピューティングと暗号化の原則は、RTSに記載されている特定の要件と共鳴します。これらの規制基準を遵守することで、DORAへの準拠が保証されるだけでなく、暗号化と効果的なキー管理手法を通じて機密の金融データを保護するための強固なフレームワークが確立されます。