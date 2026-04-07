AIを活用したセールス・テック・スタックの構築

現代の営業チームは、顧客とのやり取りの量の多さ、プラットフォーム間で分散している膨大な顧客データ、パーソナライゼーションの需要の高まりなど、多くの課題に直面しています。そしてもちろん、顧客と直接交渉し、より多くの取引を成立させなければならないというプレッシャーがかかっています。

しかし、AMP Creativeの創設者兼CEOであるモーガン・イングラム氏がIBMのポッドキャスト「 AI in Action」で最近指摘したように、ほとんどの営業担当者の現在の営業活動時間は、わずか27%程度です。「やっていることのほとんどは管理業務です」と同氏は言います。「つまり、販売のために人を雇ったのに、販売されないようなものです」

このダイナミクスを変えるために、ますます多くの営業リーダーが大規模なAIと自動化の取り組みを導入しています。McKinsey社のレポートによると、営業は依然としてAIの直接的な成果として企業が収益を伸ばす最も確実な分野の一つであるため、この投資は報われる可能性が高いです。