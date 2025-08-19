営業指標：追跡内容と追跡方法

KPIと営業指標の違いを理解する最も簡単な方法は、KPIが長期的なビジネス目標に焦点を当てるのに対し、指標は特定のビジネス活動やプロセスを測定するという点です。2どちらも定量的な測定ですが、目的が異なります。

例えば、ビジネス目標がコンバージョン率の向上である場合、コンバージョン数に影響を与えるさまざまな営業活動指標や成果指標が必要になります。この例におけるKPIはコンバージョン率です。なぜなら、それが特定のビジネス目標に基づいて進捗を測定するための指標だからです。一方、営業指標は、コンバージョン率の向上という目標を裏付けたり、その目標に向けた進捗を示したりするために用いられます。

さらに、KPIは先行指標と遅行指標に分けることができ、効果的な活動管理に活用したり、営業チームが営業目標を達成するのを支援したりすることができます。先行指標には、架電件数、LinkedInで送信した招待、ソーシャルメディアでのやり取り、フォローアップなどが含まれます。一方、遅行指標には、顧客生涯価値（CLV）、顧客維持率、解約率などがあります。