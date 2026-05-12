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Operazioni di business

Cos'è l'analisi what-if?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Pubblicato il 12 maggio 2026

Definizione di analisi what-if

Un'analisi what-if è un metodo di pianificazione strategica che modifica i valori degli input nelle formule per aiutare le aziende a modellare diversi scenari.

L'analisi costruisce un modello finanziario di base per i team finanziari e li aiuta a comprendere come diverse variabili possano cambiare le prestazioni finanziarie di un'azienda.

Il processo è importante per le aziende perché l'analisi ipotetica guida il processo decisionale basato sui dati e su una previsione precisa. È utile anche per l'analisi degli scenari e l'analisi di sensibilità. Inoltre, è un asset per la pianificazione finanziaria integrata e la funzione di gestione del rischio.

L'adattabilità sta diventando la caratteristica principale che distingue i team di financial planning and analysis (FP&A). Al centro di questa adattabilità c'è lo spostamento verso strumenti di intelligenza artificiale (AI) e modelli di machine learning (ML) integrati nell'analisi alternativa.

Questo approccio tecnologico va oltre ciò che può fare l'analisi tradizionale what-if e utilizza l'AI per la previsione per estrarre insight unici e preziosi, automatizzare funzioni e guidare decisioni informate.

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Come funziona l'analisi what-if?

Ad alto livello, l'analisi what-if funziona esaminando le potenziali modifiche positive o negative di una o più variabili. Vengono anche chiamate ipotesi e possono consistere in piccoli cambiamenti o grandi fluttuazioni, a seconda della situazione.

Alcune di queste variabili includono ricavi totali, abbandono, spese totali, costo delle merci vendute (COGS), tasse, inflazione, passività e tassi di interesse. Le organizzazioni moderne devono considerare questi fattori e altri ancora nello sviluppo di un piano aziendale.

Un'analisi what-if viene effettuata in un workbook di Microsoft Excel, solitamente navigando nella scheda Dati e selezionando lo strumento appropriato dal menu a tendina dell'analisi what-if.

Gli strumenti di FP&A moderni offrono integrazione diretta con fogli di calcolo Excel, rendendo facile per le organizzazioni pulire e organizzare i dati e connettersi con sistemi esistenti, come i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP ). Questi strumenti possono anche offrire l'AI nelle funzioni di modellazione finanziaria e strumenti di automazione per semplificare il processo di analisi.

Da lì, i team finanziari possono scegliere tra vari strumenti di analisi ipotetica per creare scenari:

  • Gestore di scenari: questa funzione, accessibile tramite una finestra di dialogo, consente agli utenti di creare e salvare più set di valori (scenari) e confrontare i loro risultati. Il gestore di scenari crea diversi scenari senza dover reinserire manualmente valori diversi o confrontare fianco a fianco gli scenari migliori e peggiori.
  • Goal Seek: questo strumento di analisi "what-if" è un calcolo inverso di una formula per trovare il valore di input necessario affinché una cella in fase di modifica raggiunga un risultato specifico. Ad esempio, se il valore target nelle celle dei risultati è di 50.000 USD di profitto, il team finanziario può utilizzare Goal Seek per determinare l'input necessario. L'input può anche rappresentare quante unità deve vendere per raggiungere l'obiettivo.
  • Tabelle di dati: è una disposizione strutturata di celle che si intersecano in corrispondenza di righe e colonne, che spesso richiede una cella di input di riga o una cella di input di colonna per funzionare. Questo strumento è progettato per memorizzare e visualizzare i dati in modo uniforme. I team finanziari possono creare più tabelle dati con diversi valori di input tramite un riferimento specifico di cella per esaminare come questi piccoli cambiamenti influenzeranno un modello finanziario.
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Tipi di analisi what-if

Esistono due metodi principali di analisi ipotetica: analisi dello scenario e analisi della sensibilità.

Altri approcci specifici includono l'analisi Goal Seek, l'analisi della simulazione e la pianificazione degli scenari.

Analisi dello scenario

L'analisi degli scenari è particolarmente utile quando si valutano gli effetti di molteplici cambiamenti e variabili di mercato sconosciute. Questo processo valuta l'impatto di potenziali eventi o scenari che potrebbero verificarsi in futuro. I cambiamenti di scenario potrebbero includere variazioni nelle condizioni di mercato, variazioni delle aliquote fiscali o aumenti dei costi dei servizi.

Nella modellazione finanziaria, l'analisi degli scenari viene utilizzata per stimare le variazioni del valore aziendale e del flusso di cassa. Gli scenari sono tipicamente suddivisi in best case, worst case e base-case. I team finanziari utilizzano questa analisi per comprendere i possibili risultati e valutare i risultati desiderati.

Analisi di sensibilità

Un'analisi di sensibilità esamina come variabili indipendenti influenzino una variabile dipendente specifica in condizioni specifiche. L'approccio è più adatto a un'organizzazione che desidera concentrarsi su un unico obiettivo e su come una singola variabile possa influenzare il budget complessivo o l'obiettivo finanziario annuale.

Gli analisti finanziari utilizzeranno questo approccio entro confini definiti determinati dalle variabili di input e ne valuteranno l'impatto sul margine di profitto di un'organizzazione. L'analisi dei dati in Excel è uno strumento potente per le organizzazioni che vogliono aggiungere credibilità ai propri modelli finanziari.

Sei passaggi per eseguire un'analisi what-if

Un'analisi what-if di successo dipende da una solida esecuzione e collaborazione. Sebbene il processo possa differire leggermente da un'organizzazione all'altra, questa guida dettagliata può essere un buon punto di partenza.

1. Identificare tendenze e funzioni

Un'analisi ipotetica inizia identificando i fattori che influiscono maggiormente sui profitti dell'organizzazione.

Consulta i Chief Financial Officer (CFO) e gli altri leader durante questa fase iniziale per capire quali sono i fattori più importanti. I team finanziari possono utilizzare questi fattori per creare scenari ipotetici e iniziare a sviluppare una strategia di analisi.

2. Stabilire un piano e una strategia

La maggior parte delle analisi inizia con una base di confronto. Le organizzazioni devono raccogliere dati storici e consolidare informazioni sulla strategia aziendale complessiva prima di condurre l'analisi alternativa.

Ad esempio, se l'attenzione è sul numero di dipendenti, gli analisti dovranno raccogliere e organizzare questi dati di conseguenza. Questo passaggio può richiedere tempo e risorse, ma è una fase importante del processo.

3. Dare priorità alle ipotesi

Dopo aver definito il punto di partenza e individuato i fattori, si procede a dare priorità alle variabili che influenzano maggiormente i risultati finanziari.

A volte, nuovi dati possono sminuire certi fattori, rendendoli meno rilevanti per l'analisi. Un modo per evitare questa situazione è utilizzare approcci qualitativi e quantitativi per determinare l'importanza dei fattori.

I team finanziari devono porsi domande come "Esiste un fattore migliore per rappresentare l'ipotesi?" e "Qual è l'obiettivo nell'analizzare questo fattore?".

4. Costruire l'analisi

Dopo aver scelto i fattori più pertinenti e importanti, il team finanziario è pronto per creare l'analisi ipotetica. I prossimi passi esatti dipenderanno dagli strumenti FP&A utilizzati e dal fatto che si tratti di un'analisi di scenario o di un'analisi di sensibilità.

Per un'analisi dello scenario, trasforma i fattori in un riassunto dello scenario. Poi, costruisci un modo per simulare e monitorare l'impatto degli scenari sulle variabili legate al business. La maggior parte delle organizzazioni utilizza Excel per questo passaggio e, se possibile, lo integra direttamente nel software FP&A.

Un'analisi di sensibilità segue passaggi simili ma si concentra su un singolo fattore. Per entrambi, i team finanziari devono costruire un piano per rivedere i risultati e i possibili errori.

5. Eseguire l'analisi e valutare i risultati

Un buon punto di partenza per l'analisi ipotetica è impostare tre diversi scenari con diversi set di ipotesi.

Ad esempio, gli scenari migliore, peggiore e di base forniscono agli stakeholder un buon punto di partenza per analizzare le variabili. Assicurati di documentare continuamente il ragionamento alla base di ogni ipotesi in modo che gli analisti abbiano un feedback e possano prendere decisioni migliori in nuovi scenari.

6. Revisione e aggiornamento

I team finanziari devono esaminare i risultati di tutti gli scenari e cercare nei dati degli schemi che rivelino quali fattori stanno avendo il maggiore impatto.

Convalida gli output confrontandoli con le prestazioni storiche e preparati a modificare le ipotesi nel caso in cui i risultati non siano realistici. Quindi, applica questi risultati e trasformali in report fruibili per i leader aziendali.

Vantaggi dell'analisi what-if

Le organizzazioni resilienti si stanno distinguendo dalla concorrenza. Un'analisi "what-if" ben condotta può fornire ai team di FP&A preziose insight per la gestione finanziaria e aumentare la chiarezza nella business planning:

  • Vantaggio competitivo maggiore: essere proattivi e considerare gli eventi futuri pone le organizzazioni in una posizione di potere unica. Conducendo un'analisi ipotetica, i team finanziari possono prendere decisioni migliori più rapidamente e disporre di piani di emergenza prima che si verifichi una situazione. Questa agilità permette alle organizzazioni di essere sempre un passo avanti rispetto ai problemi e di ottimizzare prezzi e redditività.
  • Migliore gestione del rischio: conoscere l'impatto finanziario del cambiamento e disporre di piani in atto riduce il rischio operativo. I risultati dell'analisi what-if permettono alle organizzazioni di gestire le loro operazioni con tranquillità e da una posizione di forza. Possono stimare efficacemente le esigenze di flusso di cassa e affrontare i problemi della supply chain senza compromettere il valore. Questo approccio protegge il profilo di rischio di un'azienda e le consente di continuare a operare, anche nel peggiore dei casi.
  • Migliore resilienza: eseguire un'analisi ipotetica e il forecasting di potenziali scenari evidenzia i punti deboli di un'organizzazione. Con queste informazioni, l'organizzazione diventa più resiliente di fronte a eventi futuri o a cambiamenti imprevedibili del mercato. Un'analisi ipotetica consente ai team finanziari di valutare ogni linea d'azione disponibile e decidere quale offre il risultato migliore.

Best practice per un'analisi what-if efficace

I team finanziari dovrebbero seguire le linee guida generali quando eseguono un'analisi ipotetica. Per garantire insight basati sui dati e risultati concreti, i team dovrebbero riconoscere le insidie comuni nella costruzione di scenari di budget:

  • Stabilire assunzioni realistiche: basa le tue ipotesi su dati reali, storici e benchmark del settore, non su assunzioni irrealistiche che probabilmente non sono raggiungibili nemmeno in circostanze "perfette".
  • Utilizzare modelli semplici: scegli un paio di variabili di impatto per iniziare e non complicare eccessivamente il processo. I modelli complessi impongono maggiori workload ai team finanziari e sono soggetti a errori. Mantieni le cose semplici all'inizio e documenta tutto il lavoro.
  • Spiegare il bias: considera il bias in un'analisi alternativa, e sappi che influenzerà i risultati. I pregiudizi sono talvolta inevitabili. Riconosci questi pregiudizi durante l'analisi e sii trasparente riguardo alla loro influenza su determinati fattori.
  • Testare diversi scenari: inizia con lo scenario migliore, quello di base e quello peggiore, poi espandi la ricerca per ottenere una gamma più realistica di risultati.
  • Documentare i risultati: conserva una documentazione scritta di tutti gli scenari e le ipotesi. Preparati a comunicare i risultati agli stakeholder e agli altri reparti. Immagini e dashboard possono aiutare a comunicare risultati più tecnici e garantire che tutte le parti interessate li comprendano.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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