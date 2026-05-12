L'analisi costruisce un modello finanziario di base per i team finanziari e li aiuta a comprendere come diverse variabili possano cambiare le prestazioni finanziarie di un'azienda.

Il processo è importante per le aziende perché l'analisi ipotetica guida il processo decisionale basato sui dati e su una previsione precisa. È utile anche per l'analisi degli scenari e l'analisi di sensibilità. Inoltre, è un asset per la pianificazione finanziaria integrata e la funzione di gestione del rischio.

L'adattabilità sta diventando la caratteristica principale che distingue i team di financial planning and analysis (FP&A). Al centro di questa adattabilità c'è lo spostamento verso strumenti di intelligenza artificiale (AI) e modelli di machine learning (ML) integrati nell'analisi alternativa.

Questo approccio tecnologico va oltre ciò che può fare l'analisi tradizionale what-if e utilizza l'AI per la previsione per estrarre insight unici e preziosi, automatizzare funzioni e guidare decisioni informate.