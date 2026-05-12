Un'analisi what-if è un metodo di pianificazione strategica che modifica i valori degli input nelle formule per aiutare le aziende a modellare diversi scenari.
L'analisi costruisce un modello finanziario di base per i team finanziari e li aiuta a comprendere come diverse variabili possano cambiare le prestazioni finanziarie di un'azienda.
Il processo è importante per le aziende perché l'analisi ipotetica guida il processo decisionale basato sui dati e su una previsione precisa. È utile anche per l'analisi degli scenari e l'analisi di sensibilità. Inoltre, è un asset per la pianificazione finanziaria integrata e la funzione di gestione del rischio.
L'adattabilità sta diventando la caratteristica principale che distingue i team di financial planning and analysis (FP&A). Al centro di questa adattabilità c'è lo spostamento verso strumenti di intelligenza artificiale (AI) e modelli di machine learning (ML) integrati nell'analisi alternativa.
Questo approccio tecnologico va oltre ciò che può fare l'analisi tradizionale what-if e utilizza l'AI per la previsione per estrarre insight unici e preziosi, automatizzare funzioni e guidare decisioni informate.
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Ad alto livello, l'analisi what-if funziona esaminando le potenziali modifiche positive o negative di una o più variabili. Vengono anche chiamate ipotesi e possono consistere in piccoli cambiamenti o grandi fluttuazioni, a seconda della situazione.
Alcune di queste variabili includono ricavi totali, abbandono, spese totali, costo delle merci vendute (COGS), tasse, inflazione, passività e tassi di interesse. Le organizzazioni moderne devono considerare questi fattori e altri ancora nello sviluppo di un piano aziendale.
Un'analisi what-if viene effettuata in un workbook di Microsoft Excel, solitamente navigando nella scheda Dati e selezionando lo strumento appropriato dal menu a tendina dell'analisi what-if.
Gli strumenti di FP&A moderni offrono integrazione diretta con fogli di calcolo Excel, rendendo facile per le organizzazioni pulire e organizzare i dati e connettersi con sistemi esistenti, come i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP ). Questi strumenti possono anche offrire l'AI nelle funzioni di modellazione finanziaria e strumenti di automazione per semplificare il processo di analisi.
Da lì, i team finanziari possono scegliere tra vari strumenti di analisi ipotetica per creare scenari:
Esistono due metodi principali di analisi ipotetica: analisi dello scenario e analisi della sensibilità.
Altri approcci specifici includono l'analisi Goal Seek, l'analisi della simulazione e la pianificazione degli scenari.
L'analisi degli scenari è particolarmente utile quando si valutano gli effetti di molteplici cambiamenti e variabili di mercato sconosciute. Questo processo valuta l'impatto di potenziali eventi o scenari che potrebbero verificarsi in futuro. I cambiamenti di scenario potrebbero includere variazioni nelle condizioni di mercato, variazioni delle aliquote fiscali o aumenti dei costi dei servizi.
Nella modellazione finanziaria, l'analisi degli scenari viene utilizzata per stimare le variazioni del valore aziendale e del flusso di cassa. Gli scenari sono tipicamente suddivisi in best case, worst case e base-case. I team finanziari utilizzano questa analisi per comprendere i possibili risultati e valutare i risultati desiderati.
Un'analisi di sensibilità esamina come variabili indipendenti influenzino una variabile dipendente specifica in condizioni specifiche. L'approccio è più adatto a un'organizzazione che desidera concentrarsi su un unico obiettivo e su come una singola variabile possa influenzare il budget complessivo o l'obiettivo finanziario annuale.
Gli analisti finanziari utilizzeranno questo approccio entro confini definiti determinati dalle variabili di input e ne valuteranno l'impatto sul margine di profitto di un'organizzazione. L'analisi dei dati in Excel è uno strumento potente per le organizzazioni che vogliono aggiungere credibilità ai propri modelli finanziari.
Un'analisi what-if di successo dipende da una solida esecuzione e collaborazione. Sebbene il processo possa differire leggermente da un'organizzazione all'altra, questa guida dettagliata può essere un buon punto di partenza.
Un'analisi ipotetica inizia identificando i fattori che influiscono maggiormente sui profitti dell'organizzazione.
Consulta i Chief Financial Officer (CFO) e gli altri leader durante questa fase iniziale per capire quali sono i fattori più importanti. I team finanziari possono utilizzare questi fattori per creare scenari ipotetici e iniziare a sviluppare una strategia di analisi.
La maggior parte delle analisi inizia con una base di confronto. Le organizzazioni devono raccogliere dati storici e consolidare informazioni sulla strategia aziendale complessiva prima di condurre l'analisi alternativa.
Ad esempio, se l'attenzione è sul numero di dipendenti, gli analisti dovranno raccogliere e organizzare questi dati di conseguenza. Questo passaggio può richiedere tempo e risorse, ma è una fase importante del processo.
Dopo aver definito il punto di partenza e individuato i fattori, si procede a dare priorità alle variabili che influenzano maggiormente i risultati finanziari.
A volte, nuovi dati possono sminuire certi fattori, rendendoli meno rilevanti per l'analisi. Un modo per evitare questa situazione è utilizzare approcci qualitativi e quantitativi per determinare l'importanza dei fattori.
I team finanziari devono porsi domande come "Esiste un fattore migliore per rappresentare l'ipotesi?" e "Qual è l'obiettivo nell'analizzare questo fattore?".
Dopo aver scelto i fattori più pertinenti e importanti, il team finanziario è pronto per creare l'analisi ipotetica. I prossimi passi esatti dipenderanno dagli strumenti FP&A utilizzati e dal fatto che si tratti di un'analisi di scenario o di un'analisi di sensibilità.
Per un'analisi dello scenario, trasforma i fattori in un riassunto dello scenario. Poi, costruisci un modo per simulare e monitorare l'impatto degli scenari sulle variabili legate al business. La maggior parte delle organizzazioni utilizza Excel per questo passaggio e, se possibile, lo integra direttamente nel software FP&A.
Un'analisi di sensibilità segue passaggi simili ma si concentra su un singolo fattore. Per entrambi, i team finanziari devono costruire un piano per rivedere i risultati e i possibili errori.
Un buon punto di partenza per l'analisi ipotetica è impostare tre diversi scenari con diversi set di ipotesi.
Ad esempio, gli scenari migliore, peggiore e di base forniscono agli stakeholder un buon punto di partenza per analizzare le variabili. Assicurati di documentare continuamente il ragionamento alla base di ogni ipotesi in modo che gli analisti abbiano un feedback e possano prendere decisioni migliori in nuovi scenari.
I team finanziari devono esaminare i risultati di tutti gli scenari e cercare nei dati degli schemi che rivelino quali fattori stanno avendo il maggiore impatto.
Convalida gli output confrontandoli con le prestazioni storiche e preparati a modificare le ipotesi nel caso in cui i risultati non siano realistici. Quindi, applica questi risultati e trasformali in report fruibili per i leader aziendali.
Le organizzazioni resilienti si stanno distinguendo dalla concorrenza. Un'analisi "what-if" ben condotta può fornire ai team di FP&A preziose insight per la gestione finanziaria e aumentare la chiarezza nella business planning:
I team finanziari dovrebbero seguire le linee guida generali quando eseguono un'analisi ipotetica. Per garantire insight basati sui dati e risultati concreti, i team dovrebbero riconoscere le insidie comuni nella costruzione di scenari di budget:
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