La sostenibilità economica consiste nel promuovere la crescita e lo sviluppo in un modo che ne traggano beneficio sia i profitti delle aziende che l'ambiente. Si tratta di promuovere una crescita economica a lungo termine senza influire negativamente sugli aspetti sociali, ambientali e culturali della comunità. Ciò potrebbe includere iniziative come il miglioramento della gestione della supply chain per ridurre gli sprechi e promuovere l'efficienza, o investire in tecnologie o prodotti ecologici, che possono aprire nuovi mercati e stimolare una crescita dei ricavi.

Cosa fanno le aziende: molte aziende stanno rendendo le supply chain più sostenibili acquistando materiali in modo responsabile, riducendo gli sprechi e promuovendo pratiche di lavoro eque. Ad esempio, i rivenditori che desiderano raggiungere obiettivi di sostenibilità economica possono cercare beni realizzati con materiali riciclabili e fornitori che garantiscano salari equi e condizioni di lavoro sicure nei propri stabilimenti. Nel settore agricolo, la sostituzione di fertilizzanti e pesticidi sintetici con alternative organiche può aiutare a preservare la salute del suolo nel lungo periodo, favorendo così la sicurezza alimentare per le generazioni future e riducendo l'impronta ambientale complessiva.

Cosa fanno le nazioni: molte nazioni si stanno impegnando per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che definiscono una tabella di marcia per una crescita economica sostenibile. Investono in infrastrutture sostenibili, promuovono l'innovazione e attuano politiche per promuovere il commercio equo e solidale. Possono anche adottare iniziative educative che promuovano la formazione professionale e lo sviluppo di competenze per aiutare i cittadini ad adattarsi a un contesto economico in evoluzione.

Cosa stanno facendo le comunità: Gli individui e le comunità contribuiscono sostenendo le imprese locali e praticando un consumo responsabile. Investono in prodotti e servizi sostenibili e sostengono politiche economiche che promuovano la sostenibilità. Molti stanno costruendo un'economia di condivisione locale e adottando pratiche economiche circolari (come il riciclaggio e l'upcycling) per ridurre gli sprechi.