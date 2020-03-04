Quando un'organizzazione inizia o estende il percorso verso il cloud, una delle opzioni da considerare è se utilizzare un'architettura cloud single-tenant (dedicata) o multi-tenant (condivisa).
Ogni opzione ha i suoi vantaggi e svantaggi, che tratteremo in questo post.
Per single tenant, i vantaggi includono un maggiore controllo di gestione e livelli più elevati di isolamento. Per i multi-tenant, includono un avvio efficiente dal punto di vista dei costi, una rapida capacità di scalare e lo scarico della gestione e della manutenzione.
Come ulteriore vantaggio, se la tua organizzazione sta migrando applicazioni e workload su VMware in un ambiente di cloud pubblico o ibrido, non sei costretto a decidere fra l'uno o l'altro. Per ogni applicazione e workload, puoi scegliere ciò che è meglio per la tua azienda, ottenendo la massima flessibilità e agilità.
I leader aziendali stanno spingendo sempre più i team IT verso scenari cloud-first o addirittura cloud-only. Il più delle volte, si tratta di questioni aziendali fondamentali relative all'agilità, all'economia del cloud e alla reattività alle esigenze di dipendenti e clienti.
Per qualsiasi azienda con un'impronta VMware esistente, uno dei primi passi verso il cloud è la migrazione delle sue macchine virtuali (VM) nel cloud. L'idea è di estendere i workload VMware esistenti al cloud utilizzando strumenti e tecnologie coerenti su tutta l'infrastruttura cloud e on-premise.
Se utilizzato correttamente, questo modello offre numerosi vantaggi, in quanto consente ai team IT di eseguire le seguenti operazioni:
Il vantaggio principale dell'utilizzo del modello cloud multi-tenant condiviso è il risparmio sui costi. Con una soluzione come IBM® Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), i team IT possono estendere le proprie VM al cloud con tutta la flessibilità e la scalabilità di cui hanno bisogno. In questo modo, possono scegliere un modello di prezzo su richiesta o riservato secondo il quale pagano solo ciò che viene consumato.
Un altro vantaggio del modello cloud multi-tenant è che le migrazioni sono veloci e semplificate. L'IT può iniziare a spostare le macchine virtuali VMware nel cloud in pochi minuti, utilizzando una console self-service che permette di scalare rapidamente la capacità per massimizzare l'efficienza dei costi. Con un modello cloud basato sul consumo, molti team IT scoprono che il modello multi-tenant è particolarmente efficace nella configurazione di siti di disaster recovery o nella fornitura di risorse cloud a team DevOps e di sviluppo software in rapido movimento.
Il principale vantaggio del modello single tenant dedicato è quello di consentire all'IT di mantenere il controllo su attività come la gestione degli aggiornamenti, l'applicazione di patch e altre attività fino al livello dell'hypervisor. Come notato da TechTarget, i cloud dedicati "funzionano particolarmente bene per workload ad alta intensità di risorse" e sono "creati per ridurre i tempi di inattività e i costi di un'organizzazione, promuovendo al contempo flessibilità e prestazioni". L'IT dispone anche di maggiori opzioni di personalizzazione per quanto riguarda caratteristiche come la larghezza di banda e lo storage.
Per i team IT che migrano i workload e le applicazioni VMware nel cloud, la nuova realtà è che non devono scegliere tra ambienti multi-tenant o single tenant: possono utilizzare entrambi, a seconda delle loro esigenze e delle esigenze dell'organizzazione. La chiave è sfruttare gli ambienti VMware esistenti e tutte le conoscenze e gli strumenti in cui hanno già investito.
Come scegliere la soluzione giusta? Si inizia con la scelta di un provider di cloud che offra la flessibilità di utilizzare architetture cloud multi-tenant o single tenant attraverso una varietà di modelli di distribuzione e di prezzo.
