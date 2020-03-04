Il vantaggio principale dell'utilizzo del modello cloud multi-tenant condiviso è il risparmio sui costi. Con una soluzione come IBM® Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), i team IT possono estendere le proprie VM al cloud con tutta la flessibilità e la scalabilità di cui hanno bisogno. In questo modo, possono scegliere un modello di prezzo su richiesta o riservato secondo il quale pagano solo ciò che viene consumato.

Un altro vantaggio del modello cloud multi-tenant è che le migrazioni sono veloci e semplificate. L'IT può iniziare a spostare le macchine virtuali VMware nel cloud in pochi minuti, utilizzando una console self-service che permette di scalare rapidamente la capacità per massimizzare l'efficienza dei costi. Con un modello cloud basato sul consumo, molti team IT scoprono che il modello multi-tenant è particolarmente efficace nella configurazione di siti di disaster recovery o nella fornitura di risorse cloud a team DevOps e di sviluppo software in rapido movimento.

Il principale vantaggio del modello single tenant dedicato è quello di consentire all'IT di mantenere il controllo su attività come la gestione degli aggiornamenti, l'applicazione di patch e altre attività fino al livello dell'hypervisor. Come notato da TechTarget, i cloud dedicati "funzionano particolarmente bene per workload ad alta intensità di risorse" e sono "creati per ridurre i tempi di inattività e i costi di un'organizzazione, promuovendo al contempo flessibilità e prestazioni". L'IT dispone anche di maggiori opzioni di personalizzazione per quanto riguarda caratteristiche come la larghezza di banda e lo storage.