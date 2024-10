Sono diversi i modi in cui le aziende e le organizzazioni che cercano fonti di energia più sostenibili possono procurarsi energia rinnovabile. Per esempio, possono investire e installare attrezzature proprie, dai pannelli solari alle turbine eoliche, per la generazione in loco. Molte società offrono alle aziende la possibilità di acquistare energia verde pagando un prezzo vantaggioso per l'elettricità generata da fonti rinnovabili. Altre aziende utilizzano accordi di acquisto di energia (PPA) o accordi a lungo termine con produttori di energia rinnovabile, come centrali solari o parchi eolici. Questi accordi offrono risparmi sui costi all'acquirente e stabilità al fornitore.

Stanno utilizzano l'energia rinnovabile per un'ampia varietà di attività, tra cui:

Fornire energia alle attività: Nel settore manifatturiero, l'energia eolica e l'energia solare forniscono energia ai magazzini e alle fabbriche. Nel settore agricolo, innovazioni come i sistemi di irrigazione a energia solare stanno riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e diminuendo i costi operativi. Poiché il crescente uso dell'intelligenza artificiale (IA) e di altre nuove tecnologie aumenta la domanda di data center ad alta intensità energetica, le principali aziende tecnologiche utilizzano fonti di energia rinnovabile per limitare il loro impatto ambientale.

Ottimizzazione dell'efficienza energetica: Le aziende stanno anche investendo in tecnologie per ottimizzare il loro uso di energia e ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio. Integrando reti intelligenti e dispositivi Internet of Things (IoT) , le aziende possono gestire meglio il loro consumo di energia.

Creazione di catene di fornitura sostenibili: Le aziende volgono al di là delle proprie attività, verso le catene di fornitura, riconoscendo che esse possono avere un impatto significativo sulle emissioni Scope 3. Esse, sempre più spesso, richiedono ai loro fornitori di utilizzare energie rinnovabili e di adottare pratiche di efficienza energetica.

Soddisfacimento dei requisiti di rendicontazione su conformità e sostenibilità: L'uso di energie rinnovabili può aiutare le aziende a soddisfare i requisiti di rendicontazione obbligatori e contribuire agli obiettivi locali e internazionali nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Miglioramento della brand reputation: Sempre più consumatori preferiscono affidarsi ad aziende che danno priorità alla sostenibilità e offrono prodotti ecologici. Sfruttando l'energia rinnovabile, le aziende possono posizionarsi come leader nel loro settore e attirare clienti sensibili alle questioni ambientali.

Creare nuovi flussi di reddito: le aziende che generano più energia rinnovabile di quanta ne consumino possono rivendere l'eccedenza alla rete tramite il "conto energia" o lo "scambio sul posto". Le aziende possono anche ottenere certificati di energia rinnovabile (REC) per l'energia che generano. Alcune stanno adottando un modello "Energy as a Service" (EaaS), creando opportunità di gestione dei sistemi energetici e dell'efficienza per altre aziende.